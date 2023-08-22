16 указателей, которые были придуманы, чтобы довести вас до пункта назначения и безумного хохота

Если вы любите путешествовать и бывать в новых местах, то вам наверняка приходилось сталкиваться с необычными указателями. Как правило, они появляются на дороге не без причины. Нередко их устанавливают любители креатива, желающие не только облегчить путь людям, но и привлечь их внимание, рассмешить и поднять им настроение.