16 указателей, которые были придуманы, чтобы довести вас до пункта назначения и безумного хохота

Если вы любите путешествовать и бывать в новых местах, то вам наверняка приходилось сталкиваться с необычными указателями. Как правило, они появляются на дороге не без причины. Нередко их устанавливают любители креатива, желающие не только облегчить путь людям, но и привлечь их внимание, рассмешить и поднять им настроение.
Также подобные указатели частенько используются при оформлении различных типов заведений, мероприятий или парков. Однако в некоторых случаях такие шедевры появляются совершенно случайно (чаще всего из-за неточного перевода с иностранного языка или из-за излишней креативности автора), благодаря чему они кажутся ещё смешнее!
Мне нужны твои ресницы и шеллак
Да тут рукой подать
А автобус туда какой-нибудь ходит?
Очень сложный выбор
А где-то посередине между двумя этими видами продаётся шавурма.
Так куда бежать?
Тонкости перевода
Ты сюда не ходи, ты туда ходи
В бесконечность и дальше!
Сложный выбор
Выхода нет
Гении маркетинга
Не заблудитесь
Возможно, это капча для проверки, что за рулем не робот?
Пазл для заскучавших дальнобойщиков.
Нет, не показалось
Креативная реклама
Просто камень
Направо пойдёшь — камень найдёшь!
А я думал сова.
Видимо, ему надоело объяснять родственникам куда ехать…
А вы когда-либо сталкивались со смешными указателями на своём пути? Делитесь снимками и историями!
Источник:
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