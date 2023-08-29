Такая разная жизнь айтишников, о которой многие не догадываются

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Для людей, которые далеки от мира инноваций и компьютерных разработок, будни ит-специалистов кажутся очень заманчивыми. На самом деле, в жизни этих ребят полно нюансов.
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