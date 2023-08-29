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Такая разная жизнь айтишников, о которой многие не догадываются

Такая разная жизнь айтишников, о которой многие не догадываются

Автор:
29 августа 2023 21:37
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Прикол   Юмор   айтишник   жиза   смех   
1692
16

Для людей, которые далеки от мира инноваций и компьютерных разработок, будни ит-специалистов кажутся очень заманчивыми. На самом деле, в жизни этих ребят полно нюансов.

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Метки: Жизнь   Прикол   Юмор   айтишник   жиза   смех   
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8  комментариев
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5k
Дмитрий ! Час назад
Разработчик, тестирую сам. При тестировании отключаю мозг и жму на всё подряд в рандомном порядке, и то иногда не получается сотворить, что творят пользователи.
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6k
HungryGoblin 6 минут назад
У меня как-то HR несколько раз спросила о том знаю ли я что такое "ТЭ ТРИ"... После моих наводящих вопросов быстро выяснилось, что имелось ввиду "ТЗ" (техническое задание).
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5k
Трям 17 минут назад
Херня какая-то.
Переписки одних дебилов с другими. При чем что первые, что вторые - ничего из себя не представляют и не умеют.
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11k
ScorpionDS 22 минуты назад
Такого быть не могло: во-первых не могло быть у всех одного уровня, во-вторых какую-то задачу еще можно дать на время, но собеседование это в первую очередь диалог, важно как человек отвечает, выкручивается если чего-то не знает и т.п., такое на время не провести. На одного соискателя обычно уходит 1-2 часа. Говорю как человек который проводит собеседования иногда.
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