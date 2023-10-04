Невеста из Индии потратила 2 миллиона долларов на свадьбу в США

У Карлиты было несколько потрясающих образов. Ее свадебный наряд весил 23 килограмма, она заплатила за него 9000 долларов (900000 рублей) и ждала его пять месяцев. Белый ансамбль для приема гостей был сшит индийским дизайнером Манишем Малхотром. "Он выпустил новую коллекцию перед нашей свадьбой, поэтому мой наряд был прямо с подиума, а блузку сшили на заказ. Все обошлось в 21000 долларов", - сказала Наир.