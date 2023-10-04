Невеста из Индии потратила 2 миллиона долларов на свадьбу в США

Карлита Наир и ее муж Санджай Балгобин, работающий в сфере недвижимости, сыграли традиционную индийскую свадьбу в Орландо, штат Флорида, в 2022 году. Пять дней молодожены и 400 гостей наслаждались праздником, который обошелся в 2 млн долларов (более 198 млн рублей).
Церемония прошла в отеле Ritz Carlton во Флориде, а прием на следующий день - в JW Marriott, оба зала были богато украшены. Пара хотела подавать традиционные блюда, поэтому выбрала отель Ritz Carlton, поскольку в нем работает шеф-повар-индиец. Он летает в отели Ritz Carlton по всему миру, чтобы обслуживать индийские свадьбы.
В общей сложности за пять дней только на оформление роскошной свадьбы и приема было потрачено 700000 долларов (70 млн рублей), еще 100000 (10 млн рублей) долларов ушло на предсвадебные церемонии.
У Карлиты было несколько потрясающих образов. Ее свадебный наряд весил 23 килограмма, она заплатила за него 9000 долларов (900000 рублей) и ждала его пять месяцев. Белый ансамбль для приема гостей был сшит индийским дизайнером Манишем Малхотром. "Он выпустил новую коллекцию перед нашей свадьбой, поэтому мой наряд был прямо с подиума, а блузку сшили на заказ. Все обошлось в 21000 долларов", - сказала Наир.
Наряд жениха весил 7 килограммов и стоил 5000 долларов (500000 рублей).
Все традиционные предсвадебные мероприятия - церемонии Халди, мехенди и сангет - проходили на заднем дворе родительского дома Санджая, где был построен зал, чтобы разместить всех гостей.
По словам состоятельных молодоженов, для них было важно прибыть на место с шиком, поэтому они заплатили 2000 долларов (200000 рублей) за Ferrari с шофером.
Отдельная статья расходов - качественная развлекательная программа. Выступали знаменитые индийские исполнители Рави Би и Савита Сингх. Среди других дополнений к празднику - барабанщики на ходулях, светодиодные роботы и огненное шоу. Карлита и Санджай хотели заказать настоящих слонов и тигров, но они оказались слишком дорогими.
"Вся наша семья помогала нам в организации свадьбы, в том числе финансово, - поясняет Карлита. - В индийской культуре жених и невеста не обязаны оплачивать всю свадьбу. Кроме того, Санджай - единственный ребенок, у него большая семья, поэтому он очень хотел устроить грандиозный праздник для всех".
В настоящее время супруги живут с родителями Санджая во Флориде, что, как отмечает Карлита, очень традиционно для их культуры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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