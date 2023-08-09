Массажист женился одновременно на десяти девушках

28-летний массажист из американского города Нью-Йорк «женился» на десяти невестах одновременно. Об этом сообщает New York Post. На кадрах видно, как девять невест в белом нижнем белье стоят вокруг жениха, а десятая сидит на его колене, позируя для фото. Влюбленные сделали снимки в беседке. Где именно прошла свадебная церемония, не уточняется.