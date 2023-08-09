Массажист женился одновременно на десяти девушках

Массажист из Нью-Йорка, Эммануэль Ластин, сообщил о женитьбе сразу на десяти женщинах.
28-летний массажист из американского города Нью-Йорк «женился» на десяти невестах одновременно. Об этом сообщает New York Post. На кадрах видно, как девять невест в белом нижнем белье стоят вокруг жениха, а десятая сидит на его колене, позируя для фото. Влюбленные сделали снимки в беседке. Где именно прошла свадебная церемония, не уточняется.
По словам мужчины, невесты говорят на нескольких языках и отличаются характерами. «Единственное, что нас всех связывает, — это любовь и положительная энергия», — утверждает он.
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