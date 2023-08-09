FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10666 постов • 1447 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Массажист женился одновременно на десяти девушках

Массажист женился одновременно на десяти девушках

Автор:
09 августа 2023 08:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   США   в мире   люди   массажист   невесты   свадьба   
1397
2
1

Массажист из Нью-Йорка, Эммануэль Ластин, сообщил о женитьбе сразу на десяти женщинах.

28-летний массажист из американского города Нью-Йорк «женился» на десяти невестах одновременно. Об этом сообщает New York Post. На кадрах видно, как девять невест в белом нижнем белье стоят вокруг жениха, а десятая сидит на его колене, позируя для фото. Влюбленные сделали снимки в беседке. Где именно прошла свадебная церемония, не уточняется.

По словам мужчины, невесты говорят на нескольких языках и отличаются характерами. «Единственное, что нас всех связывает, — это любовь и положительная энергия», — утверждает он.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   США   в мире   люди   массажист   невесты   свадьба   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
banzai7 53 минуты назад
А он не зае&ётся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Autumn2015 10 минут назад
Во заработал мужик на мигрантках! Наверняка воспользовался дырками в законодательстве, что они наплодили при легализации ЛГБД, "шведскую семью" организовал .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона Полчаса назад
А он не охренеет мять их всех? А ещё же и трахать всех нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
МихА Час назад
Его гвоздь точно в одной дырке не заржавеет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

611828



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
На аукцион выставили компьютер Apple-1
На аукцион выставили компьютер Apple-1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Во мне живёт два волка

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#интересно#аварии#США#интересное#факты#сарказм#задержание
#машина#люди#Прикол#ДТП#авто аварии#Автовсячина#забавно#кино#история#улыбнуло
#автомобили#животные#в мире#позитив#дети#подборка#Прошлое#новости#Москва#фильм
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться