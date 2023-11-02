Женщина вышла замуж за пожарного, спасшего её от самоубийства

Жительница Китая была на волосок от смерти, когда встретила будущего мужа. Девушка соскользнула с карниза, но её руку крепко схватил пожарный. Уже через три месяца пара сыграла свадьбу.
Недавно жительница китайского города Фучжоу пыталась покончить с жизнью. Она вышла на карниз многоквартирного дома, но сразу прыгнуть не решилась. Пока девушка колебалась, на место прибыли спасатели.
Увидев пожарных, девушка запаниковала, соскользнула с карниза, но успела ухватиться за край. Один из мужчин тут же бросился к ней. Пока один держал руки, другой, высунувшись из окна, крепко ухватил её за ногу. Однако ситуация оставалась опасной: неверное движение могло привести к смертельному падению.
Группа справилась с задачей и спасла жизнь несчастной. А уже через три месяца в соцсетях появилась новость, что девушка вышла замуж за пожарного.
Хотя пара не раскрыла подробностей истории любви, можно догадаться, что китаянка, нуждавшаяся в поддержке, сблизилась со своим героем.
Пользователи Сети обрадовались новости:
"Наверное, ей стало намного лучше после встречи со своим нынешним мужем. Я желаю им вечного счастья".
"Спасатель стал лучом света, который рассеял тьму в сердце этой девушки. Я не знаю, что ей пришлось пережить, но надеюсь, теперь она проживет прекрасную жизнь с любимым человеком".
"Я довольно пессимистичный человек, поэтому понимаю, как сильно должна была огорчиться эта девушка, чтобы принять такое страшное решение. Но теперь все плохое позади. Я желаю им вечного счастья".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Очень зря
Сюжет чем-то схожий, но более реалистичный, приближенный к нашей современной реальности.
Рекомендую тем, кто любит фильмы не "под пивко-попкорн".