Женщина вышла замуж за пожарного, спасшего её от самоубийства

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"Наверное, ей стало намного лучше после встречи со своим нынешним мужем. Я желаю им вечного счастья".

"Спасатель стал лучом света, который рассеял тьму в сердце этой девушки. Я не знаю, что ей пришлось пережить, но надеюсь, теперь она проживет прекрасную жизнь с любимым человеком".

"Я довольно пессимистичный человек, поэтому понимаю, как сильно должна была огорчиться эта девушка, чтобы принять такое страшное решение. Но теперь все плохое позади. Я желаю им вечного счастья".