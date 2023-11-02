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Женщина вышла замуж за пожарного, спасшего её от самоубийства

Женщина вышла замуж за пожарного, спасшего её от самоубийства

Автор:
02 ноября 2023 09:23
Сообщество : Истории
Метки: Китай   Спасение   истории   пара   пожарный   свадьба   
1189
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Жительница Китая была на волосок от смерти, когда встретила будущего мужа. Девушка соскользнула с карниза, но её руку крепко схватил пожарный. Уже через три месяца пара сыграла свадьбу.


Недавно жительница китайского города Фучжоу пыталась покончить с жизнью. Она вышла на карниз многоквартирного дома, но сразу прыгнуть не решилась. Пока девушка колебалась, на место прибыли спасатели.

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Увидев пожарных, девушка запаниковала, соскользнула с карниза, но успела ухватиться за край. Один из мужчин тут же бросился к ней. Пока один держал руки, другой, высунувшись из окна, крепко ухватил её за ногу. Однако ситуация оставалась опасной: неверное движение могло привести к смертельному падению.

Группа справилась с задачей и спасла жизнь несчастной. А уже через три месяца в соцсетях появилась новость, что девушка вышла замуж за пожарного.

Хотя пара не раскрыла подробностей истории любви, можно догадаться, что китаянка, нуждавшаяся в поддержке, сблизилась со своим героем.

Пользователи Сети обрадовались новости:

"Наверное, ей стало намного лучше после встречи со своим нынешним мужем. Я желаю им вечного счастья".

"Спасатель стал лучом света, который рассеял тьму в сердце этой девушки. Я не знаю, что ей пришлось пережить, но надеюсь, теперь она проживет прекрасную жизнь с любимым человеком".

"Я довольно пессимистичный человек, поэтому понимаю, как сильно должна была огорчиться эта девушка, чтобы принять такое страшное решение. Но теперь все плохое позади. Я желаю им вечного счастья".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Спасение   истории   пара   пожарный   свадьба   
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10  комментариев
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5k
Заур 2 часа назад
Решила отомстить
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6k
Duckk 20 минут назад
Нависела на мужа )))))))
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11k
zlopisec 45 минут назад
Правильно, нех было мешать самоубиваться....
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15k
GROMOZEKA Час назад
Зря ты это, чувак.
Очень зря
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52
Igor Час назад
Только вчера посмотрел фильм "Многоэтажка". На удивление наш фильм оказался сильным с точки зрения кинематографической драмы.
Сюжет чем-то схожий, но более реалистичный, приближенный к нашей современной реальности.
Рекомендую тем, кто любит фильмы не "под пивко-попкорн".

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3k
Χάρων Час назад
Ну и нахрена ему эта суицидница?
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1k
Kvint Час назад
Зря. Кукуха у нее точно набекрень. Через некоторое время начнет показывать себя во всей красе
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10k
Борис Карабанов Час назад
Нда... На что только не идут женщины.
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