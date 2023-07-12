Обманутый индус устроил свадьбу жене и ее любовнику

Когда обманутый муж узнал о неверности жены, он, ко всеобщему удивлению, не согласился с решением изгнать прелюбодеев. Вместо этого он отвел их в местный храм и заставил любовников обвенчаться. Мужчина заявил, что он не в праве запретить женщине быть с возлюбленным.

На кадрах избитый жених наносит вермилион на лоб невесте, а та безудержно плачет то ли от счастья, то ли от стыда.