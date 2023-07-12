Обманутый индус устроил свадьбу жене и ее любовнику

В знаменитом болливудском фильме "Навеки твоя" герой Аджая Девгна, Ванрадж, узнав, что жена влюблена в другого мужчину, решает соединить их. Недавно подобная история повторилась в реальной жизни.
Необычный случай произошел в деревне Нардигандж, штат Бихар, Индия. Замужнюю женщину застали в объятиях любовника. Местные жители избили мужчину, который тоже был женат и воспитывал троих детей, и решили изгнать пару из деревни. Но тут с работы вернулся обманутый муж и предложил иное решение.
Супруги прожили в браке три года, за это время они дважды стали родителями. Но все это время сердце женщины принадлежало любовнику. В Нардигандже ходили слухи о распутстве женщины, и родственникам со стороны мужа удалось поймать ее с поличным.
Когда обманутый муж узнал о неверности жены, он, ко всеобщему удивлению, не согласился с решением изгнать прелюбодеев. Вместо этого он отвел их в местный храм и заставил любовников обвенчаться. Мужчина заявил, что он не в праве запретить женщине быть с возлюбленным.
На кадрах избитый жених наносит вермилион на лоб невесте, а та безудержно плачет то ли от счастья, то ли от стыда.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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