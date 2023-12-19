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Россиянин выпил за год более 1000 банок энергетиков и едва не умер на операционном столе

Россиянин выпил за год более 1000 банок энергетиков и едва не умер на операционном столе

Автор:
19 декабря 2023 17:32
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Панкреатит   балашиха   операция   осложнения   хирургия   энергетики   
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Мужчина провалялся в реанимации больше двух недель.

Любитель бодрящих напитков обратился хирургическое отделение Балашихинской больницы с жалобами на ужасную боль в брюшной полости. При диагностике медики выявили острый панкреатит с опасным осложнением в виде ферментативного перитонита. Проще говоря, ферменты, гной и большое количество жидкости выделялись напрямую в его брюшную полость. Пациент признался, что возможная причина болезни — энергетики, к которым он пристрастился, выпивая на протяжении года по 2-3 банки ежедневно.



"Мы провели лапароскопию и выполнили дренирование через прокол в брюшной стенке. Откачали жидкость и гной — продукты деструктивных изменений поджелудочной железы. Таким образом мы предотвратили распространение инфекции, но заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность: у мужчины перестали функционировать почки, лёгкие, сердце", — рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 Павел Коваль.

Более двух недель врачи боролись за жизнь пациента: проводили обезболивание, интенсивную терапию и подключали к аппарату ИВЛ. И медикам удалось совершить практически чудо. Мужчина выжил и пошёл на поправку, хотя такие диагнозы приводят к смерти в 70% случаев.


Сейчас пациент выписан из больницы, но его здоровье прежним уже не будет. Работа поджелудочной железы восстановится лишь частично, поэтому мужчина будет сидеть на диетах и замещающей терапии.


Отмечается, что некоторые вещества, содержащиеся в составе энергетических напитков, обладают токсическим воздействием на печень, поджелудочную железу, почки, сердечно-сосудистую и нервную системы. Медики настоятельно не рекомендуют употреблять подобные напитки каждый день.

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Метки: Панкреатит   балашиха   операция   осложнения   хирургия   энергетики   
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13  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Больше половины острых панкреатитов - алкогольные, но бороться будем с печенюшками (зачеркнуто) энергетиками))
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60k
Олег 54 минуты назад
а смысл браться спасать таких идиотов? Разве руку набить и опыта ради. Эту дрянь вообще нужно запретить.
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38k
russger 56 минут назад
Надо знакомому показать статью. Этот даун по 1-2 банк в день редбулла выпивает
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4k
Харон Час назад
Где?
Под кроватью? В сортире? В коридоре??
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Burzum
Лесник
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