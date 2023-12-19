Россиянин выпил за год более 1000 банок энергетиков и едва не умер на операционном столе

Более двух недель врачи боролись за жизнь пациента: проводили обезболивание, интенсивную терапию и подключали к аппарату ИВЛ. И медикам удалось совершить практически чудо. Мужчина выжил и пошёл на поправку, хотя такие диагнозы приводят к смерти в 70% случаев.

Сейчас пациент выписан из больницы, но его здоровье прежним уже не будет. Работа поджелудочной железы восстановится лишь частично, поэтому мужчина будет сидеть на диетах и замещающей терапии.

Отмечается, что некоторые вещества, содержащиеся в составе энергетических напитков, обладают токсическим воздействием на печень, поджелудочную железу, почки, сердечно-сосудистую и нервную системы. Медики настоятельно не рекомендуют употреблять подобные напитки каждый день.