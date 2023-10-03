Люди, которые решились на пластику - и теперь любуются своим отражением в зеркале

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Иногда люди просто мечтают о пластической операции, чтобы исправить нос, подбородок или губы. В итоге их внешность кардинально меняется, они становятся счастливее и увереннее в себе.
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