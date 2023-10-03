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Люди, которые решились на пластику - и теперь любуются своим отражением в зеркале

Люди, которые решились на пластику - и теперь любуются своим отражением в зеркале

Автор:
03 октября 2023 10:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: до и после   интересно   люди решились на операцию   операция   соцсети   трансформация   
1332
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Иногда люди просто мечтают о пластической операции, чтобы исправить нос, подбородок или губы. В итоге их внешность кардинально меняется, они становятся счастливее и увереннее в себе.

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Метки: до и после   интересно   люди решились на операцию   операция   соцсети   трансформация   
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60k
pynh 2 часа назад
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Шершень Час назад
Чаще наоборот. Надутые жопы, губы.
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