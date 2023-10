25 самых кассовых фильмов в истории кинематографа

Анимационный фильм поставил несколько кассовых рекордов и некоторое время был самым успешным анимационным фильмом Disney. Он стал обладателем двух премий "Оскар" в номинациях "лучший анимационный фильм" и "лучшая песня" ("Let It Go"). Многие критики признали "Холодное сердце" лучшим фильмом Disney со времен возрождения студии, а шесть лет спустя он превзошел сам себя.