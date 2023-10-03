25 самых кассовых фильмов в истории кинематографа

Любите вы его или нет, но посредственный фильм никогда не достигнет прибыли в 2,8 млрд долларов только от показов в кинотеатрах. Многие зрители пересматривали "Аватар" снова и снова: от обычного 3D до IMAX.

Интересно, что за время своего проката "Мстители: Финал" ненадолго обогнали "Аватар". Ну а Джеймсу Кэмерону достаточно было перевыпустить "Аватар" в Китае, и он снова стал номером один.