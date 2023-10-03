25 самых кассовых фильмов в истории кинематографа

Когда мир узнал, что режиссер Джеймс Кэмерон строит 231-метровую копию "Титаника", все поняли, что картину ждет либо грандиозный успех, либо грандиозный провал. Менее чем через четыре месяца после выхода на экраны "Титаник" стал первым в истории фильмом, собравшим 1 млрд долларов. С тех пор еще 52 фильма достигли этой отметки, в том числе 10 анимационных.
"Первый мститель: Противостояние" братьев Руссо занимает 25-е место в нашем списке и является, пожалуй, одним из лучших в кинематографической вселенной Marvel. В этой части впервые появляются Человек-паук (Том Холланд) и Черная пантера (Чедвик Боузман). Боевик получил хвалебные отзывы кинокритиков и стал самым кассовым фильмом 2016 года.
После двух кинохитов "Гадкий я" наконец-то пришло время рассказать историю эксцентричных и обаятельных желтых друзьях Грю. Это был гениальный ход. Фильм "Миньоны" стал самым успешным в истории компании Illumination Entertainment, собрав в международном прокате более 500 млн долларов, а его общие сборы составили чуть менее 1,16 млрд долларов.
Это был первый фильм киновселенной Marvel после "Мстителей", самого успешного на тот момент фильма франшизы, и в трейлерах к нему был показан травмированный Тони Старк, справляющийся с последствиями инопланетного нашествия. Новой угрозой для героя становится Мандарин. Кассовый успех фильма говорит сам за себя.
Восьмой фильм долгоиграющей франшизы имел коммерческий успех, но не оправдал ожиданий поклонников. На внутреннем рынке он даже уступил "Форсажу 6". Тем не менее, за рубежом боевик показал исключительно высокие результаты, став шестым фильмом, собравшим миллиард долларов за пределами США и Канады.
Сиквел мультфильма 2004 года показал отличный результат уже на старте. Работа Брэда Берда вызвала похвалу зрителей и критиков и стала самым кассовым анимационным фильмом в США.
Ремейк мультфильма 1991 года имел оглушительный успех и стал самым кассовым музыкальным фильмом всех времен. Кинокартина выдвигалась на пермию "Оскар" в категориях "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший дизайн костюмов". "Красавица и чудовище" раскрыла секрет успеха Disney: немного изменить песни, нанять приятных актеров и всегда, всегда придерживаться оригинала.
Анимационный фильм поставил несколько кассовых рекордов и некоторое время был самым успешным анимационным фильмом Disney. Он стал обладателем двух премий "Оскар" в номинациях "лучший анимационный фильм" и "лучшая песня" ("Let It Go"). Многие критики признали "Холодное сердце" лучшим фильмом Disney со времен возрождения студии, а шесть лет спустя он превзошел сам себя.
Несмотря на смешанные отзывы критиков, пятая часть франшизы собрала в международном прокате внушительную сумму. Сиквел с элементами ужасов получился неоднозначным: в нем было хорошее начало с одной из самых душераздирающих сцен, зрелищные спецэффекты, но под конец все испортили логические "дыры".
Фильму Райана Джонсона потребовалось всего две недели со дня мировой премьеры, чтобы войти в список самых кассовых фильмов. Оцеки поклонников и критиков были разными. Одни считали, что сюжет перегружен ненужными сценами и затянут, другие отмечали неожиданные повороты и богатый экшн.
Поклонники творчества Дж. К. Роулинг получили возможность увидеть, как их любимые герои взрослеют прямо на глазах. Вторая часть экранизации знаменовала начало новой голливудской практики - разбивать финальные главы пополам. За рубежом картина собрала 960 млн долларов, уступив только "Аватару" и "Титанику". В общей сложности к концу своего волшебного сезона восемь фильмов о Гарри Поттере собрали 7,72 млрд долларов.
После дебюта Чедвика Боузмана в роли Т'Чаллы в фильме "Первый мститель: Противостояние" киновселенная Marvel подарила Черной Пантере свой полнометражный фильм. Боевик стал триумфальным и собрал по миру 1,348 млрд долларов. Кроме того, это был первый фильм Marvel с чернокожим режиссером и подавляющим числом чернокожих актеров.
После успеха первого фильма Джосс Уидон взялся за сиквел. Финансовый успех долгожданного продолжения был очевиден. А вот как его приняли - это уже совсем другой вопрос. Многим показалось, что сценарий будто списали под копирку с прошлого фильма, поменяв локации повествования. Хуже того, Черная вдова назвала себя монстром, поскольку не может иметь детей.
Сиквел неизбежен, когда фильм становится международной сенсацией. "Холодное сердце 2" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
В 1986 году "Лучший стрелок" Тони Скотта занял первое место по кассовым сборам, собрав по всему миру 357,3 млн долларов. Кто знал, что спустя 35 лет сиквел фильма войдет в список самых кассовых картин всех времен. Отчасти это объясняется тем, что Том Круз вновь сыграл роль Пита Митчелла. Тем не менее, грамотный маркетинг и камеры IMAX, установленные в кабинах пилотов для съемки ошеломляющих экшн-сцен, также сыграли свою роль.
Самое честное объяснение успеха боевика - трагедия: Пол Уокер, исполнитель главной роли, погиб во время съемок. Двое его братьев согласились помочь в оставшихся сценах. Вопреки всему, режиссеру Джеймсу Вану и актерам удалось создать один из самых эмоциональных трибьютов.
"Мстители" стал самым кассовым фильмом 2012 года и самым успешным фильмом, снятым по мотивам комиксов. Кроме того, благодаря этому фильму весь мир узнал, что стрельба из лука - один из самых крутых видов спорта.
Многое можно сказать о фильме "Король Лев" 2019 года. Это был ремейк одного из самых любимых диснеевских мультфильмов, который был назван "живым", хотя по сути являлся анимационным, поскольку все было сделано с помощью CGI. Фильм восприняли неоднозначно, поскольку песни реалистичных животных вызвали у многих зрителей раздражение. Тем не менее, "Король Лев" стал самым кассовым ремейком Disney.
Когда в 1993 году на экраны вышел первый фильм "Парк Юрского периода", он стал самым кассовым за всю историю кинематографа и продолжает бить рекорды до сих пор. К счастью для нас, спустя 22 года Стивен Спилберг решил, что пришло время вернуться на остров Нублар, и представил нам "Мир Юрского периода". Сиквел стал самым кассовым во франшизе и самым кассовым фильмом студии Universal.
"Нет пути домой" исследует концепцию мультивселенной. Помимо Тома Холланда в фильме появляются Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, исполнявшие роль Питера Паркера в предыдущих фильмах. Так стоит ли удивляться тому, что это самый популярный фильм о Человеке-пауке?
"Война бесконечности" собрала всех наших героев для одной из самых эпических битв. Фильм заслуживает похвалы за умелое перемещение между множеством личностей и мест, от Титана до Ваканды. Однако мы навсегда запомнили то, как выходили из кинотеатров со слезами на глазах. Как Вселенная может быть настолько жестокой, что Человек-паук рассыпается в прах на руках у Железного человека...
Можно сколько угодно проводить параллели с "Новой надеждой", потому что "Пробуждение" настолько близко к идеалу, насколько это вообще возможно. Сложно описать волшебство, царившее в воздухе в ночь премьеры, когда из колонок звучала композиция Джона Уильямса. "Звездные войны: Пробуждение силы" определенно заслуживают того, чтобы занять первое место в списке самых кассовых фильмов франшизы и войти в пятерку лучших в этом списке.
12 лет "Титаник" удерживал титул самого кассового фильма за всю историю кинематографа. Также он возглавлял американский бокс-офис 15 недель, что сделало его вторым фильмом после "Инопланетянина". Не зря на церемонии вручения премии "Оскар" в 1998 году режиссер Джеймс Кэмерон провозгласил себя "Королем мира".
Еще один шедевр Кэмерона "Аватар: Путь воды" стал самым кассовым фильмом 2022 года и третьим самым кассовым фильмом в истории. Все это благодаря идеальной комбинации из ажиотажа и фантастических спецэффектов.
"Финал" завершил сагу "Бесконечность" и закончил 11-летнее приключение, начавшееся с "Железного человека" в 2008 году. Если вам посчастливилось сидеть в кинотеатре в тот момент, когда Капитан Америка поднял молот Тора и крикнул: "Мстители, собирайтесь! Мстители, собирайтесь!", то вы знаете, что такое жить. Только задумайтесь: этому фантастическому фильму удалось заработать на 600 млн долларов больше, чем "Титаник". Это настоящий коммерческий подвиг.
Любите вы его или нет, но посредственный фильм никогда не достигнет прибыли в 2,8 млрд долларов только от показов в кинотеатрах. Многие зрители пересматривали "Аватар" снова и снова: от обычного 3D до IMAX.
Интересно, что за время своего проката "Мстители: Финал" ненадолго обогнали "Аватар". Ну а Джеймсу Кэмерону достаточно было перевыпустить "Аватар" в Китае, и он снова стал номером один.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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