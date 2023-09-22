15 худших сиквелов в истории кино по версии Rotten Tomatoes

Если фильм стал успешным, то далеко не факт, что продолжение будет на том же уровне качества. Сайт-агрегатор рецензий опубликовал собственный рейтинг худших сиквелов всех времён.
Если какой-либо фильм стал шедевром, то не исключено, что его продолжение окажется полным провалом. Увы, таковы киношные реалии. К сожалению, воодушевившись успехом, киноделы частенько забывают о том, что последующие части популярных проектов должны также иметь вовлекающий сюжет, достойный актёрский состав и захватывающую атмосферу, которая притянет зрителя к экрану на ближайшие пару часов.
Сайт Rotten Tomatoes опубликовал собственный рейтинг худших сиквелов всех времён, безжалостно растоптав рейтинги не только средненьких работ, но и некоторых довольно известных фильмов, таких как, например, «Ворон», «Голубая лагуна» и всеми любимая «Полицейская академия».
Полицейская академия 7: Миссия в Москве (1994) — 15 место
Страна: США
Рейтинг: 0%
Сюжет: Команда полицейской академии пытается остановить мафиозного босса Константина Каналью, который благодаря особой разработке способен взломать любой банк или даже биржу мира.
Полицейская академия 6: Город в осаде (1989) — 14 место
Страна: США
Рейтинг: 0%
Сюжет: Банда опасных грабителей терроризирует город, опустошая витрины ювелирных магазинов. Власти подозревают, что в полиции появился предатель, который помогает преступникам проворачивать свои незаконные дела. За миссию берутся офицеры из полицейской академии.
Полицейская академия 5: Место назначения — Майами Бич (1988) — 13 место
Страна: США
Рейтинг: 0%
Сюжет: Комендант Лассард отправляется в Майами для получения престижной награды за свои заслуги. Однако неожиданным образом его похищают неизвестные преступники. Отважные полицейские идут по следу злодеев, чтобы спасти своего друга и начальника.
Ворон: Жестокое причастие (2005) — 12 место
Страна: США
Рейтинг: 0%
Сюжет: Джимми Куэрво не умирает после ритуального убийства, которое должно было привести вожака банды сатанистов Люка Крэша к бессмертию. Парень восстаёт из мёртвых и намерен отомстить своим обидчикам.
Афера 2 (1983) — 11 место
Страна: США
Рейтинг: 0%
Сюжет: Времена Великой Депрессии. Банда мошенников решает подзаработать и провернуть интересную аферу со своими заклятыми врагами.
Атлант расправил плечи: Часть 3 (2014) — 10 место
Страна: США
Рейтинг: 0%
Сюжет: Национальная экономическая система находится на грани краха. Всё в округе разрушается и терпит упадок. И только инженер лаборатории по имени Джон Голт знает, как остановить грядущую катастрофу.
Виселица: Часть 2 (2019) — 9 место
Страна: США
Рейтинг: 0%
Сюжет: Юная начинающая актриса узнаёт в интернете о загадочном челлендже, связанным со странном пьесой под названием «Виселица». Злые языки утверждают, что это произведение проклято, ведь 20 лет назад после его прочтения трагически скончался некий молодой человек. Героиня не поверив в страшную легенду, решает ознакомиться с пьесой лично. Вскоре её начинает преследовать зловещий дух.
Звонок 2 (1999) — 8 место
Страна: Япония
Рейтинг: 0%
Сюжет: Девушка по имени Маи Такано переживает трагическую и крайне загадочную смерть своего друга Рюити. Она решает самостоятельно разобраться в случившемся и узнаёт о некой кассете, которую перед смертью просматривал погибший.
365 дней: Этот день (2022) — 7 место
Страна: Польша
Рейтинг: 0%
Сюжет: История Массимо и Лауры заканчивается свадьбой. Однако их семейная идиллия длится недолго. На горизонте появляется таинственный мужчина по имени Начо, который всячески пытается обратить внимание Лауры на себя.
Полицейская академия 4: Граждане в дозоре (1987)- 6 место
Страна: США
Рейтинг: 0%
Сюжет: Комендант Лассард решает озаботиться вопросом безопасности на улицах. Для этого он создаёт добровольные дружины под названием «Граждане на дежурстве». Помогать ему в этом нелёгком деле будут выпускники полицейской академии.
Горец 2: Оживление (1990) — 5 место
Страна: Великобритания, Франция, Аргентина
Рейтинг: 0%
Сюжет: Истощение озонового слоя приводит к тому, что жизнь на планете становится опасной для людей. Коннор Маклауд принимает решение о строительстве специального энергетического купола. Однако он не знает, что спустя всего несколько десятков лет этот проект обречёт планету на экологическую катастрофу. Вскоре ситуация усугубляется ещё и тем, что Катана — правитель планеты Зейст — решает бросить вызов Горцу.
Остаться в живых (1983) сиквел фильма «Лихорадка субботнего вечера» — 4 место
Страна: США
Рейтинг: 0%
Сюжет: Тони Манеро продолжает покорять публику своими зажигательными танцами. В этот раз ему предстоит взобраться на вершину под названием Бродвей.
Возвращение в Голубую лагуну (1991) — 3 место
Страна: США
Рейтинг: 0%
Сюжет: Молодые люди Ричард и Лили проживают посреди океана на острове с восьмилетнего возраста. Они едины с природой и отлично понимают друг друга. Постепенно из мальчика и девочки они превращаются в мужчину и женщину. Однако вскоре к острову приплывает корабль, который существенно меняет их привычный уклад жизни.
Челюсти 4: Месть (1987) — 2 место
Страна: США
Рейтинг: 0%
Сюжет: Эллен Броди убеждена, что гигантское белое чудовище мстит её семье, ведь она уже трагическим образом потеряла мужа и младшего сына. Женщина отправляется на Багамы к старшему сыну, чтобы предупредить его о смертельной опасности.
Супердетки: Вундеркинды 2 (2004) — 1 место
Страна: Германия, Великобритания, США
Рейтинг: 0%
Сюжет: Малыши, обладающие суперспособностями, должны остановить ужасного и могущественного медиамагната, который пытается подчинить себе всю спутниковую систему мира.
Ознакомиться с другими позициями рейтинга, составленным сайтом Rotten Tomatoes, можно тут.
Источник:
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Возвращение в Лагуну абсолютно равноценно первой части - та же лёгкая порнушка в тропическом антураже, но народу уже приелось