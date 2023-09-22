FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12054 поста • 1269 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
15 худших сиквелов в истории кино по версии Rotten Tomatoes

15 худших сиквелов в истории кино по версии Rotten Tomatoes

Автор:
22 сентября 2023 07:55
Сообщество : Кино
Метки: в мире   кино   подборка   рейтинг   фильм   худшие   
1893
16

Если фильм стал успешным, то далеко не факт, что продолжение будет на том же уровне качества. Сайт-агрегатор рецензий опубликовал собственный рейтинг худших сиквелов всех времён.

Если какой-либо фильм стал шедевром, то не исключено, что его продолжение окажется полным провалом. Увы, таковы киношные реалии. К сожалению, воодушевившись успехом, киноделы частенько забывают о том, что последующие части популярных проектов должны также иметь вовлекающий сюжет, достойный актёрский состав и захватывающую атмосферу, которая притянет зрителя к экрану на ближайшие пару часов.

Сайт Rotten Tomatoes опубликовал собственный рейтинг худших сиквелов всех времён, безжалостно растоптав рейтинги не только средненьких работ, но и некоторых довольно известных фильмов, таких как, например, «Ворон», «Голубая лагуна» и всеми любимая «Полицейская академия».

Полицейская академия 7: Миссия в Москве (1994) — 15 место

×
×

Страна: США

Рейтинг: 0%

Сюжет: Команда полицейской академии пытается остановить мафиозного босса Константина Каналью, который благодаря особой разработке способен взломать любой банк или даже биржу мира.

Полицейская академия 6: Город в осаде (1989) — 14 место

Страна: США

Рейтинг: 0%

Сюжет: Банда опасных грабителей терроризирует город, опустошая витрины ювелирных магазинов. Власти подозревают, что в полиции появился предатель, который помогает преступникам проворачивать свои незаконные дела. За миссию берутся офицеры из полицейской академии.

Полицейская академия 5: Место назначения — Майами Бич (1988) — 13 место

Страна: США

Рейтинг: 0%

Сюжет: Комендант Лассард отправляется в Майами для получения престижной награды за свои заслуги. Однако неожиданным образом его похищают неизвестные преступники. Отважные полицейские идут по следу злодеев, чтобы спасти своего друга и начальника.

Ворон: Жестокое причастие (2005) — 12 место

Страна: США

Рейтинг: 0%

Сюжет: Джимми Куэрво не умирает после ритуального убийства, которое должно было привести вожака банды сатанистов Люка Крэша к бессмертию. Парень восстаёт из мёртвых и намерен отомстить своим обидчикам.

Афера 2 (1983) — 11 место

Страна: США

Рейтинг: 0%

Сюжет: Времена Великой Депрессии. Банда мошенников решает подзаработать и провернуть интересную аферу со своими заклятыми врагами.

Атлант расправил плечи: Часть 3 (2014) — 10 место

Страна: США

Рейтинг: 0%

Сюжет: Национальная экономическая система находится на грани краха. Всё в округе разрушается и терпит упадок. И только инженер лаборатории по имени Джон Голт знает, как остановить грядущую катастрофу.

Виселица: Часть 2 (2019) — 9 место

Страна: США

Рейтинг: 0%

Сюжет: Юная начинающая актриса узнаёт в интернете о загадочном челлендже, связанным со странном пьесой под названием «Виселица». Злые языки утверждают, что это произведение проклято, ведь 20 лет назад после его прочтения трагически скончался некий молодой человек. Героиня не поверив в страшную легенду, решает ознакомиться с пьесой лично. Вскоре её начинает преследовать зловещий дух.

Звонок 2 (1999) — 8 место

Страна: Япония

Рейтинг: 0%

Сюжет: Девушка по имени Маи Такано переживает трагическую и крайне загадочную смерть своего друга Рюити. Она решает самостоятельно разобраться в случившемся и узнаёт о некой кассете, которую перед смертью просматривал погибший.

365 дней: Этот день (2022) — 7 место

Страна: Польша

Рейтинг: 0%

Сюжет: История Массимо и Лауры заканчивается свадьбой. Однако их семейная идиллия длится недолго. На горизонте появляется таинственный мужчина по имени Начо, который всячески пытается обратить внимание Лауры на себя.

Полицейская академия 4: Граждане в дозоре (1987)- 6 место

Страна: США

Рейтинг: 0%

Сюжет: Комендант Лассард решает озаботиться вопросом безопасности на улицах. Для этого он создаёт добровольные дружины под названием «Граждане на дежурстве». Помогать ему в этом нелёгком деле будут выпускники полицейской академии.

Горец 2: Оживление (1990) — 5 место

Страна: Великобритания, Франция, Аргентина

Рейтинг: 0%

Сюжет: Истощение озонового слоя приводит к тому, что жизнь на планете становится опасной для людей. Коннор Маклауд принимает решение о строительстве специального энергетического купола. Однако он не знает, что спустя всего несколько десятков лет этот проект обречёт планету на экологическую катастрофу. Вскоре ситуация усугубляется ещё и тем, что Катана — правитель планеты Зейст — решает бросить вызов Горцу.

Остаться в живых (1983) сиквел фильма «Лихорадка субботнего вечера» — 4 место

Страна: США

Рейтинг: 0%

Сюжет: Тони Манеро продолжает покорять публику своими зажигательными танцами. В этот раз ему предстоит взобраться на вершину под названием Бродвей.

Возвращение в Голубую лагуну (1991) — 3 место

Страна: США

Рейтинг: 0%

Сюжет: Молодые люди Ричард и Лили проживают посреди океана на острове с восьмилетнего возраста. Они едины с природой и отлично понимают друг друга. Постепенно из мальчика и девочки они превращаются в мужчину и женщину. Однако вскоре к острову приплывает корабль, который существенно меняет их привычный уклад жизни.

Челюсти 4: Месть (1987) — 2 место

Страна: США

Рейтинг: 0%

Сюжет: Эллен Броди убеждена, что гигантское белое чудовище мстит её семье, ведь она уже трагическим образом потеряла мужа и младшего сына. Женщина отправляется на Багамы к старшему сыну, чтобы предупредить его о смертельной опасности.

Супердетки: Вундеркинды 2 (2004) — 1 место

Страна: Германия, Великобритания, США

Рейтинг: 0%

Сюжет: Малыши, обладающие суперспособностями, должны остановить ужасного и могущественного медиамагната, который пытается подчинить себе всю спутниковую систему мира.

Ознакомиться с другими позициями рейтинга, составленным сайтом Rotten Tomatoes, можно тут.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: в мире   кино   подборка   рейтинг   фильм   худшие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
220
FreelancerND 2 часа назад
По поводу полицейской академии не знаю, Миссия в Москве была уже отменной хернёй, но вот до нее было ничего, не супер, но норм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тимур 19 минут назад
Половину из списка не смотрел, но Горец 2 отличный фильм для того времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

649679



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в России на незаконных основаниях и не только
«Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в...
Ситуация с покупателями, из-за которых у продавцов сдают нервы
Ситуация с покупателями, из-за которых у продавцов сдают нервы
Набирающие популярность в сообществах
Долина реки Дзорагет Армения
Долина реки Дзорагет Армения
Tina S. 7 лет молчания
Tina S. 7 лет молчания
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#в мире#Автовсячина#авто аварии#кино#Прошлое#США#Москва
#автомобили#интересно#интересное#история#аварии#позитив#факты#подборка#Разное#фильм
#автомир#животные#Прикол#ДТП#люди#Россия#шоу бизнес#истории#Жизнь#путешествия
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей 13 самых дорогих фильмов в истории кино 13 самых дорогих фильмов в истории кино Несколько культовых злодеев и маньяков и их предыстория Несколько культовых злодеев и маньяков и их предыстория 10 свежих фильмов со звездным актёрским составом, которые не слишком понравились зрителям 10 свежих фильмов со звездным актёрским составом, которые не слишком понравились зрителям 12 фильмов, которые критиковали их главные звёзды 12 фильмов, которые критиковали их главные звёзды

На что жалуетесь?

Вернуться