15 худших сиквелов в истории кино по версии Rotten Tomatoes

Если какой-либо фильм стал шедевром, то не исключено, что его продолжение окажется полным провалом. Увы, таковы киношные реалии. К сожалению, воодушевившись успехом, киноделы частенько забывают о том, что последующие части популярных проектов должны также иметь вовлекающий сюжет, достойный актёрский состав и захватывающую атмосферу, которая притянет зрителя к экрану на ближайшие пару часов.

Сайт Rotten Tomatoes опубликовал собственный рейтинг худших сиквелов всех времён, безжалостно растоптав рейтинги не только средненьких работ, но и некоторых довольно известных фильмов, таких как, например, «Ворон», «Голубая лагуна» и всеми любимая «Полицейская академия».

Полицейская академия 7: Миссия в Москве (1994) — 15 место