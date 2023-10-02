Онлайн-свечка: украинская церковь предлагает удаленные услуги с молитвой и фотоотчётом

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) решила идти в ногу со временем. За определённую плату теперь можно заказать молитву и поставить свечку в любой церкви страны. Говорят, что поп пришлёт фотоотчёт о проделанной работе.
Раскольники от ПЦУ решили охватить своими услугами население, которому недосуг ходить в церкви. Теперь это сделают за украинца, если тот станет клиентом портала "Е-церковь".
За 100 гривен священник зажжёт свечу или подаст «онлайн-записку» за здравие или за упокой.
Пока за отпевание грехов дистанционно речь не идёт, но ведь лиха беда начало?
Чтобы услуга была понятна молодёжи, затейники из ПЦУ записали несколько разъяснительных роликов, которые после разместили в разных соцсетях, в том числе - в TikTok.
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Неизвестно, насколько придётся по душе киберцерковь для современных украинцев, но деньги сами себя не заработают. Надо крутиться.
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Ну а если не веришь то это конечно дикость))))