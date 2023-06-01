Белорусские пограничники потроллили украинцев, предложив им настоящий борщ

Украинских военных пригласили в Белоруссию, чтобы те попробовали вкусный борщ, когда у них закончатся продукты.
На границе Украины и Белоруссии произошёл мягкий троллинг. Приятный женский голос на украинском языке пригласил пограничников из Незалэжной угоститься белорусским борщом. И хотя это блюдо чуть отличается от его украинского варианта ( в частности, большим содержанием картошки), белорусы уверены, что оно всем понравится.
"Когда вам будет не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте белорусский борщ. Не пожалеете", - приглашают белорусы.
Источник:
Ответ не заставил себя долго ждать, ведь борщ для украинцев - нечто сакральное. Много лет активисты из Незалэжной доказывали, что этот вариант супа является нематериальным культурным наследием страны и добились своего: в 2022 году борщ появился в списке ЮНЕСКО как украиское блюдо.
Поэтому стерпеть от белоруссов такого троллинга пограничники из соседней страны не смогли и тут же выдали ответ, заявив, что белорусский борщ "больше похож на русские щи" и "сколько бульбы в щи не добавляй, выходит "союзная похлёбка". Ну, была бы честь предложена...
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша