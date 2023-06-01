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Белорусские пограничники потроллили украинцев, предложив им настоящий борщ

Белорусские пограничники потроллили украинцев, предложив им настоящий борщ

Автор:
01 июня 2023 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Белоруссия   Украина   борщ   видео   граница   громкоговоритель   пограничники   троллинг   
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Украинских военных пригласили в Белоруссию, чтобы те попробовали вкусный борщ, когда у них закончатся продукты.

На границе Украины и Белоруссии произошёл мягкий троллинг. Приятный женский голос на украинском языке пригласил пограничников из Незалэжной угоститься белорусским борщом. И хотя это блюдо чуть отличается от его украинского варианта ( в частности, большим содержанием картошки), белорусы уверены, что оно всем понравится.


"Когда вам будет не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте белорусский борщ. Не пожалеете", - приглашают белорусы.



Ответ не заставил себя долго ждать, ведь борщ для украинцев - нечто сакральное. Много лет активисты из Незалэжной доказывали, что этот вариант супа является нематериальным культурным наследием страны и добились своего: в 2022 году борщ появился в списке ЮНЕСКО как украиское блюдо.


Поэтому стерпеть от белоруссов такого троллинга пограничники из соседней страны не смогли и тут же выдали ответ, заявив, что белорусский борщ "больше похож на русские щи" и "сколько бульбы в щи не добавляй, выходит "союзная похлёбка". Ну, была бы честь предложена...

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Метки: Белоруссия   Украина   борщ   видео   граница   громкоговоритель   пограничники   троллинг   
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10  комментариев
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13k
Kostick 2 часа назад
1-е фото, скорей свекольник, никакого желания такое употребить не возникает. а вот на второй, вполне себе да) чесночка побольше, и горбушку с хрустящей корочкой.
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39
SeledkinStar Полчаса назад
А как делают такой яркий вкус у борща как на 1 фото? Я как не делаю, всегда розово- желтоватый получается
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Liberman SeledkinStar Полчаса назад
обжариваешь когда морковь со свеклой с томатной пастой - добавь уксуса. все.весь секрет.
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260
Liberman SeledkinStar Полчаса назад
чеснок добавляешь уже в тарелку(чеснок распадается при температуре больше 70), картошку я не кидаю вообще,батву свекольную - да, укроп любит борщ
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Ваня 2 часа назад
хохлопитеков пригорело знатно...
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