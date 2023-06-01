Белорусские пограничники потроллили украинцев, предложив им настоящий борщ

На границе Украины и Белоруссии произошёл мягкий троллинг. Приятный женский голос на украинском языке пригласил пограничников из Незалэжной угоститься белорусским борщом. И хотя это блюдо чуть отличается от его украинского варианта ( в частности, большим содержанием картошки), белорусы уверены, что оно всем понравится.

"Когда вам будет не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте белорусский борщ. Не пожалеете", - приглашают белорусы.