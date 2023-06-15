Евроинтегрировались: на Украине прошёл ЛГБТ-флешмоб в поддержку популярного на западе «месяца прайда»

В радужные цвета окрасились логотипы нескольких известных компаний. Однако это начинание почему-то поддержали не все украинцы.
В США и Европе продолжается "месяц прайда" (Pride Month), во время которого
творят дичь чествуют представителей ЛГБТ-сообщества. Украина решила не отставать от своих заокеанских друзей - и некоторые компании выкатили радужные логотипы вместо привычных. В их числе - крупнейшие провайдеры мобильной связи Kyivstar и Vodaphone.
Мнения пользователей по поводу этого флешмоба разделились. Одни приветственно машут флагами, другие плюются.
Перефразируя одного мэра Киева: "Они окрасили себя в те цвета, в которые они хотели окраситься".
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