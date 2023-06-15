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Евроинтегрировались: на Украине прошёл ЛГБТ-флешмоб в поддержку популярного на западе «месяца прайда»

Евроинтегрировались: на Украине прошёл ЛГБТ-флешмоб в поддержку популярного на западе «месяца прайда»

Автор:
15 июня 2023 10:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Pride Month   Украина   видео   кличко   логотипы   месяц прайда   поддержка   реакция соцсетей   
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В радужные цвета окрасились логотипы нескольких известных компаний. Однако это начинание почему-то поддержали не все украинцы.

В США и Европе продолжается "месяц прайда" (Pride Month), во время которого творят дичь чествуют представителей ЛГБТ-сообщества. Украина решила не отставать от своих заокеанских друзей - и некоторые компании выкатили радужные логотипы вместо привычных. В их числе - крупнейшие провайдеры мобильной связи Kyivstar и Vodaphone.




Мнения пользователей по поводу этого флешмоба разделились. Одни приветственно машут флагами, другие плюются.



Перефразируя одного мэра Киева: "Они окрасили себя в те цвета, в которые они хотели окраситься".


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Метки: Pride Month   Украина   видео   кличко   логотипы   месяц прайда   поддержка   реакция соцсетей   
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8  комментариев
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18k
сеньор Леонсио Час назад
За что и поролись.
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taxcop 14 минут назад
Хохломрази…
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13k
Shtoppi 17 минут назад
похоже действительно, что после окончания СВО, России придется проводить на освобожденных территориях бывшего свинарника 404, помимо денацификации еще и депидоризацию.
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31k
Ego sum qui sum Полчаса назад
не совсем понятна суть этого мероприятия типа в июле мы пи... и гордимся этим а остальной год мы пи...и не гордимся этим?
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Гомосеков развелось... сидели бы тихо, но нет, рекламы захотелось [мат].
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34k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
И без этого понятно, что пид.арам - пид.арово
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5k
jfk 40 минут назад
осталось накидать им
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