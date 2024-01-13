"Живут в достатке, не знают, что такое голод": юный украинец плюнул в руку просящего милостыню старика

Геройство подростка сняли на камеру его приятели, только долго хвалиться крутизной не пришлось.
Тинейджер ради хайпа плюнул в ладонь нищему старику, который просил милостыню. Друзья юного негодяя, как и он сам, были чрезвычайно довольны поступком "героя", смеялись и снимали происходящее на камеру.
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Видео, появившееся в Телеграм, вызвало оживленные дискуссии. В некоторых чатах сообщалось, что ролик был снят в Краснодарском крае, и юного негодяя уже разыскивают по соцсетям.
Однако через время появилось еще одно видео, уже с извинениями. Выяснилось, что подросток - украинец, а инцидент произошёл в Ковеле (Волынская область, Украина). География места тяжести проступка, конечно, не меняет. Интересно, что тинейджеры всего постсоветского пространства, видимо, действуют по одной и той же схеме: нашкодил - извинился.
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Интересно, осознают ли при этом юные негодяи, что они натворили или извиняются просто, потому что заставили?
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Сам бы не плюнул, но побирушкам никогда не даю!
У нас тут в Ялте была бабулька, на переходе каждый день стояла.
Как выяснилось потом- у неё немало недвижки+ дети за рубежом учились.
Плевать не буду, но и не дам никогда.
У меня есть свои дети, которым эти деньги нужнее!
Растлевать! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов! И рано или поздно они построят в России, во всех ваших советских республиках
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Но зачем работать, когда и так дадут?
Какому то дураку пришло в голову, что дети это существа неразумные.
И их нельзя наказывать.
Мы это видим по постоянным ициндентам в школах.
Когда нет управ на распоясовшихся учеников.
В СССР было проще - нашкодил, родителей штрафанули.
И тогда все вопросы отпадут.