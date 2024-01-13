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"Живут в достатке, не знают, что такое голод": юный украинец плюнул в руку просящего милостыню старика

"Живут в достатке, не знают, что такое голод": юный украинец плюнул в руку просящего милостыню старика

Автор:
13 января 2024 11:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Украина   извинение   милостыня   нищета   плевок   подросток   старики   
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Геройство подростка сняли на камеру его приятели, только долго хвалиться крутизной не пришлось.

Тинейджер ради хайпа плюнул в ладонь нищему старику, который просил милостыню. Друзья юного негодяя, как и он сам, были чрезвычайно довольны поступком "героя", смеялись и снимали происходящее на камеру.


Видео, появившееся в Телеграм, вызвало оживленные дискуссии. В некоторых чатах сообщалось, что ролик был снят в Краснодарском крае, и юного негодяя уже разыскивают по соцсетям.


Однако через время появилось еще одно видео, уже с извинениями. Выяснилось, что подросток - украинец, а инцидент произошёл в Ковеле (Волынская область, Украина). География места тяжести проступка, конечно, не меняет. Интересно, что тинейджеры всего постсоветского пространства, видимо, действуют по одной и той же схеме: нашкодил - извинился.

Интересно, осознают ли при этом юные негодяи, что они натворили или извиняются просто, потому что заставили?

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Метки: Видео   Украина   извинение   милостыня   нищета   плевок   подросток   старики   
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21  комментарий
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56k
Мойша 2 часа назад
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10k
Сергей 20 минут назад
Пацан конечно мудаг, но и попрошайки- далеко не нищие.
Сам бы не плюнул, но побирушкам никогда не даю!
У нас тут в Ялте была бабулька, на переходе каждый день стояла.
Как выяснилось потом- у неё немало недвижки+ дети за рубежом учились.
Плевать не буду, но и не дам никогда.
У меня есть свои дети, которым эти деньги нужнее!
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3k
Pioner76 Час назад
У этого куска хохло фекалий на лице написано, что он виртуозно владеет джойстиком управления F16.
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1k
enotovod991 Час назад
А где находится Краснодарская область?
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6k
hhwost Час назад
не знаю, как на Украине, в России попрошайничество - профессиональный криминальный бизнес. и не дай бог сунутся туда чужому - искалечат, а то и убьют.
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11k
Алексей Час назад
Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! Сморщенные веки Лахновского быстро и часто задергались, глаза сделались круглыми, в них заплескался, заполыхал яростный огонь, он начал говорить все громче и громче, а под конец буквально закричал: Да, развращать!

Растлевать! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов! И рано или поздно они построят в России, во всех ваших советских республиках
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11k
Алексей Час назад
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
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23
Петр hhwost Полчаса назад
Не у всех есть возможность работать. Мир не так прост как устроен твой мозг.
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23
Петр Сергей 15 минут назад
Выйдешь на пенсию расскажешь:))))
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37k
albedo 2 часа назад
Все просто:
Какому то дураку пришло в голову, что дети это существа неразумные.
И их нельзя наказывать.
Мы это видим по постоянным ициндентам в школах.
Когда нет управ на распоясовшихся учеников.

В СССР было проще - нашкодил, родителей штрафанули.
И тогда все вопросы отпадут.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Це европеец растёт. Реально именно такие мрази поклоняются всему западному и Западу. Причем везде. В любой стране. Запад притягивает самые нечеловеческие отбросы. А почему? В реальности все всё понимают. Запад - это оплот мечты о личном богатстве. Такая же мечта у всех преступников и сволочей. Одна идейная основа - быть животным, пановать и думать только о своей жопе.
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249
iskra Горожанин Полчаса назад
Интересно,а что бы вы написали, когда считалось, что это снято в Краснодарском крае?
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92
Александр Пистолетов iskra 22 секунды назад
Написано же на русском языке:"Причем везде. В любой стране"
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