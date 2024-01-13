"Живут в достатке, не знают, что такое голод": юный украинец плюнул в руку просящего милостыню старика

Видео, появившееся в Телеграм, вызвало оживленные дискуссии. В некоторых чатах сообщалось, что ролик был снят в Краснодарском крае, и юного негодяя уже разыскивают по соцсетям.

Однако через время появилось еще одно видео, уже с извинениями. Выяснилось, что подросток - украинец, а инцидент произошёл в Ковеле (Волынская область, Украина). География места тяжести проступка, конечно, не меняет. Интересно, что тинейджеры всего постсоветского пространства, видимо, действуют по одной и той же схеме: нашкодил - извинился.