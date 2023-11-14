"А когда дома будет тепло?": украинка пожаловалась на отсутствие отопления, и ей посочувствовали

В комментариях жители разных регионов рассказали о том, как обстоят дела с отоплением у них.
На дворе ноябрь, и в домах без отопления уже прохладно. Но оказывается, тепло дали не везде. Украинка из Днепра жалуется, что уже 13 ноября, а батареи до сих пор холодные.
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"У кого дома уже тепло?" - спросила украинка, и добрые жители ДНР сообщили, что им приходится открывать окна, т.к. батареи работают на полную катушку.
А кто-то посчитал, что лучше мёрзнуть, чем платить за отопление. Тем более, стоимость его ого-го!
А как дела с отоплением у вас, друзья?
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Вода горячая, сауна ежедневно. Удачи вам, украинцы.