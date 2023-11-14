FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7159 постов • 3079 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"А когда дома будет тепло?": украинка пожаловалась на отсутствие отопления, и ей посочувствовали

"А когда дома будет тепло?": украинка пожаловалась на отсутствие отопления, и ей посочувствовали

Автор:
14 ноября 2023 07:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Украина   комментарии   отопительный сезон   отопление   холодные батареи   
1973
4
1

В комментариях жители разных регионов рассказали о том, как обстоят дела с отоплением у них.


На дворе ноябрь, и в домах без отопления уже прохладно. Но оказывается, тепло дали не везде. Украинка из Днепра жалуется, что уже 13 ноября, а батареи до сих пор холодные.

"У кого дома уже тепло?" - спросила украинка, и добрые жители ДНР сообщили, что им приходится открывать окна, т.к. батареи работают на полную катушку.




А кто-то посчитал, что лучше мёрзнуть, чем платить за отопление. Тем более, стоимость его ого-го!


А как дела с отоплением у вас, друзья?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Украина   комментарии   отопительный сезон   отопление   холодные батареи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Иван Час назад
Лучше, переспросите через месяц -два, тогда и увидим, будет ли у нас в Киеве отопление
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
746
Алексей 49 секунд назад
ще, не взмеерзла хохлоина...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lyubov 7 минут назад
У нас отопление включают с 20 сентября, сразу перекрываю батарею, потому что хватает тепла от стояковых труб, иначе жарища капец, Великий Новгород
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Горец Ю 15 минут назад
Отопление доступно круглый год. Свой котел газовый, труба заполнена газом, газохранилища заполнены на 100%.
Вода горячая, сауна ежедневно. Удачи вам, украинцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
646
Шурман 17 минут назад
А Европа здесь причем ? когда захотел тогда и включил , как правило у всех свое отопление и сам плати за него , в многоквартирных домах так же стоят котлы и уже жильцы решают когда подавать отопление , у нас еще в октябре включили . В нашем новом доме у нас только подогрев полов и так же своя система подогрева . Украина ЦЭ не Европа это Окраина ЕвроЖопы .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юрий 24 минуты назад
А зачем отопление хохлам. Буржуйки же продают....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона Полчаса назад
Дали в конце сентября. Новосибирск.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
596
александр ломовицкий 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ksenia2 Час назад
Астрахань. Отопление дали 1 ноября, до этого на улице было тепло. Спим с открытыми форточками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
391k
Алексей Час назад
у меня все супер.частный дом,свое отопление.датчик температуры стоит на котле 22,5 градуса. лепота. Лен.область
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

198716



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о...
Вот это погоня!
Вот это погоня!
Панковская карта для тех, кто идет против системы
Панковская карта для тех, кто идет против системы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждое утро

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#автомир#история#полиция#Прикол#СССР#позитив#Москва
#животные#люди#интересно#Юмор#собака#ДТП#аварии#авто аварии#подборка#актеры
#в мире#машина#факты#кино#фильм#мигранты#дети#Автовсячина#Россия#роль
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть Евроинтегрировались: на Украине прошёл ЛГБТ-флешмоб в поддержку популярного на западе «месяца прайда» Евроинтегрировались: на Украине прошёл ЛГБТ-флешмоб в поддержку популярного на западе «месяца... Белорусские пограничники потроллили украинцев, предложив им настоящий борщ Белорусские пограничники потроллили украинцев, предложив им настоящий борщ На пляже Нью-Йорка акула набросилась на эмигрантку из Украины На пляже Нью-Йорка акула набросилась на эмигрантку из Украины В Италии беженец из Украины встретил русских, но всё пошло не так, как он планировал В Италии беженец из Украины встретил русских, но всё пошло не так, как он планировал В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский

На что жалуетесь?

Вернуться