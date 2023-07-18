В Италии беженец из Украины встретил русских, но всё пошло не так, как он планировал

Мигрант из Украины встретил в Италии русскую женщину с ребёнком. Немедленно начал разговор и общение не заладилось - россиянка пригрозила, что сейчас придёт её муж.

Так и случилось, беседа сразу же приняла другой оттенок - с криками, беготнёй и увесистыми ударами.