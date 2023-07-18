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В Италии беженец из Украины встретил русских, но всё пошло не так, как он планировал

В Италии беженец из Украины встретил русских, но всё пошло не так, как он планировал

Автор:
18 июля 2023 17:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Италия   Россия   Украина   беженец   драка   мигрант   
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Разговор получился эмоциональным и очень коротким.

Мигрант из Украины встретил в Италии русскую женщину с ребёнком. Немедленно начал разговор и общение не заладилось - россиянка пригрозила, что сейчас придёт её муж.

Так и случилось, беседа сразу же приняла другой оттенок - с криками, беготнёй и увесистыми ударами.

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Метки: Видео   Италия   Россия   Украина   беженец   драка   мигрант   
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64  комментария
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15k
Shtoppi 2 часа назад
какая смелая была свинья вначале.
как жалобно визжал парась в конце.
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вся какляцкая гнилая сущность. на бабу с коляской - смелый, а как за слова отвечать - так сразу бегом, обосрав шаровары. жалкие, позорные ничтожества!!!
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1M
Великий Немой 4 минуты назад
Жаль, что нельзя поставить 100500 лайков!
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13k
GROMOZEKA 4 минуты назад
ЩЩИКАРНАААА!
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825
whytez 9 минут назад
Выросло поколение уродов, которые про опи%дюливание за гнилой базар не слышало. Полинтернета таких диванных вояк. Но, одна затрещина и все, у воена контузия и посттравматический синдром.
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3k
Pioner76 13 минут назад
Хохлу маловато будет.
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24k
MrGod 14 минут назад
Гениальная серия, требую продолжения!
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162
3zo672nyb9t0 17 минут назад
свинье устроили СВО на выезде
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3k
Past 17 минут назад
Как быстро пропал акцент и вспомнился русский язык.)))
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5k
Бабай 18 минут назад
Визгами подсвинка удовлетворен
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5k
Rubiroid_47 20 минут назад
Стало быть, это рождение нового мемасика. Даже скорее мемасищи!
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42k
Per aspĕra ad astra 20 минут назад
Уже и ТАМ скаклоскот-бешенец всех достал.


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1k
Алексей 22 минуты назад
Интересно, почему ни одного хохломрази в комментах не засветился? Трудно смотреть в зеркало?)))
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1k
Сложные Щи 24 минуты назад
Улыбка не слезала с моего лица. Особенно с середины видоса.
Вот это действительно - сайт хорошего настроения
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14k
Kostick 24 минуты назад
крутой "воин", не в окопах, а на италии, дойопувается до тёток с детками маленькими. визжал конечно знатно. жаль иного ракурса нет.
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1k
Сергей Полчаса назад
посмотрел 2 раза, с удовольствием
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20k
scorpick Полчаса назад
Редкий случай, когда я плюсанул пост Августа. Хотя, я всё же плюсанул этого мужика, который навешал оплеух этому уйопку с камерой.)))
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1k
Миклухо Поклал 36 минут назад
Интересно, что за город? Вроде бы на Сиену похож. Кто-нибудь сумел опознать?
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21
Рижанин 36 минут назад
Этот укранацист действительно заслуживает хороших пендюлей. Это какими же надо быть обдолбанными, что бы опуститься до такого уровня? Животные...
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13k
Рафаэль Закиров 39 минут назад
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13k
Андрей А 42 минуты назад
-Давай, уйобище, подойди!
-Ой, ай, уй, ай, нинада нинада, все все я ухожу!
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10k
Фомич 45 минут назад
А есть видео от зрителей? Уж очень посмотреть на "хероя" во время боя хотелось бы )))
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August

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