В Италии беженец из Украины встретил русских, но всё пошло не так, как он планировал

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Разговор получился эмоциональным и очень коротким.
Мигрант из Украины встретил в Италии русскую женщину с ребёнком. Немедленно начал разговор и общение не заладилось - россиянка пригрозила, что сейчас придёт её муж.
Так и случилось, беседа сразу же приняла другой оттенок - с криками, беготнёй и увесистыми ударами.
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как жалобно визжал парась в конце.
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вся какляцкая гнилая сущность. на бабу с коляской - смелый, а как за слова отвечать - так сразу бегом, обосрав шаровары. жалкие, позорные ничтожества!!!
Вот это действительно - сайт хорошего настроения
-Ой, ай, уй, ай, нинада нинада, все все я ухожу!