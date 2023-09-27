Секретные туннели времен Второй мировой войны откроются для публики

С архитекторами компании «Уилкинсон-Эйр» на борту у них, безусловно, есть звездная команда для этого очень амбициозного проекта, который намного превосходит все остальное, что предлагается в Лондоне.

Наиболее развитой постоянной подземной туристической достопримечательностью Лондона в настоящее время являются военные помещения Черчилля, расположенные всего в 3-4 метрах ниже уровня земли и занимающие лишь небольшую часть туннелей Кингсуэй (общая площадь туннелей составляет 8000 кв. метров).