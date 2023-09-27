Секретные туннели времен Второй мировой войны откроются для публики

В Лондоне может появиться самая впечатляющая подземная достопримечательность за всю историю: бывшие шпионские туннели длиной в милю собираются превратить в крупный туристический центр. Стоимость проекта составляет 268 миллионов долларов.
Туннели Kingsway Exchange, которые когда-то были настолько секретными, что их защищал Закон о государственной тайне Великобритании, будут переоборудованы командой консорциума The London Tunnels Ltd. Проект станет возможным, если в конце этого года получит одобрение на планирование.
Туннели Kingsway Exchange, расположенные примерно в 40 метрах ниже станции метро Chancery Lane в Хай-Холборне, были построены в 1940-х годах для защиты лондонцев во время «Блица» (немецких бомбардировок). Это был последний раз, когда они были открыты для широкой публики.
Позднее в туннелях разместился исследовательский центр Британской Секретной Службы, ответвления МИ-6 (вспомните исследовательский центр Q Branch в «Джеймсе Бонде», глава которого снабжает агента 007 полезной шпионской техникой).
Затем они были расширены и стали телефонной станцией Kingsway, которая в 1950-х годах служила внутренней станцией связи во время холодной войны. Здесь даже располагалась «горячая линия», напрямую связывавшая лидеров США и СССР.
На станции располагалась обширная сеть из 5000 магистральных кабелей и персонал из 200 человек, обслуживающих телефонные линии.
В 80-х годах управлять этим местом стала компания British Telecom. Здесь был создан самый глубокий в мире лицензированный бар для государственных служащих — с игровой комнатой со столами для снукера и аквариумом с тропическими рыбами. Верх роскоши 80-х!
К концу десятилетия технология, лежащая в основе телефонного центра, устарела и была выведена из эксплуатации. Но теперь Ангус Мюррей, генеральный директор The London Tunnels, хочет оживить историю туннеля для посетителей с помощью иммерсивных экранов высокого разрешения, интерактивных структур, технологии испускания запахов и сотен точечных динамиков.
«История туннелей, их масштаб и расположение между лондонским Холборном и исторической Квадратной милей могут сделать эти туннели одним из самых популярных туристических направлений Лондона», — сказал Мюррей в своем заявлении.
План состоит в том, чтобы инвестировать 140 миллионов фунтов стерлингов (170,5 миллионов долларов США) в реставрационные работы, а затем еще 80 миллионов фунтов стерлингов (97 миллионов долларов США) во все иммерсивные навороты.
С архитекторами компании «Уилкинсон-Эйр» на борту у них, безусловно, есть звездная команда для этого очень амбициозного проекта, который намного превосходит все остальное, что предлагается в Лондоне.
Наиболее развитой постоянной подземной туристической достопримечательностью Лондона в настоящее время являются военные помещения Черчилля, расположенные всего в 3-4 метрах ниже уровня земли и занимающие лишь небольшую часть туннелей Кингсуэй (общая площадь туннелей составляет 8000 кв. метров).
Лондонское метро также периодически проводит туры по «Скрытому Лондону», исследуя заброшенные станции метро и туннели города. На такие туры билеты всегда разлетаются моментально. Если масштабный проект Лондонских туннелей будет реализован (к 2027 году), он может стать самой популярной подземной достопримечательностью города.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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