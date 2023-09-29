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В Орле откопали уникальный бюст "кровавого карлика" Николая Ежова

В Орле откопали уникальный бюст "кровавого карлика" Николая Ежова

Автор:
29 сентября 2023 19:57
Сообщество : СССР
Метки: Николай Ежов   Орёл   бюст   находка   репрессии   сталин   
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А уникален он тем, что все бюсты народного комиссара НКВД были уничтожены вместе с ним в 1939 году.

В городском парке города Орёл во время строительных работ рабочие наткнулись на интересную находку — бюст народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова. Отмечается, что стокилограммовая скульптура, изготовленная из железобетона, была закопана неглубоко и отлично сохранилась. Известно, что на месте, где был найден бюст, ранее находилась тюрьма.


Находку тут же отправили на реставрацию в краеведческий музей, поскольку она имеет большую историческую ценность — подобных бюстов в России попросту нет. Об этом рассказал местный краевед Виктор Ливцов.


"Вероятно, перед входом в здание или в тюремном дворе располагался бюст Николая Ежова, руководившего тогда НКВД. На бюсте он изображён с орденом, можно предположить, что бюст был поставлен в 1937 году. Судя по всему, после ареста Ежова бюст был срочно демонтирован и неглубоко закопан. Видимо, его подчинённые рассчитывали, что позже бюст поставят на прежнее место. Но этого не произошло, по всей видимости, потому что неожиданно были арестованы и расстреляны те, кто его закапывал. Они замолчали навсегда. Бюст так и остался под землёй.


Бюст сохранился в земле, что является совершено уникальным, потому что везде в СССР подобные бюсты и портреты уничтожили полностью. Я не уверен, что сейчас на территории России существует ещё хоть один бюст Ежова", — рассказал журналистам краевед.

Как отметил Ливцов, у бюста Ежову пострадали лишь шея и нос и восстановить их не составит труда. Он добавил, что это очень интересная и важная находка, которая позволит ныне живущим посмотреть и прикоснуться к мрачным событиям того времени.


Ежовщина – это мрачная страница нашей истории, но это историческая правда, и бюст позволит реально взглянуть в глаза "кровавому карлику", как его называли, который был повинен в репрессиях. Это очень интересная находка, и этот артефакт должен сделать более зримым для нас события и уроки того непростого времени

Занимавший с 1936 по 1938 годы должность народного комиссара внутренних дел СССР Николай Ежов считается одним из организаторов массовых репрессий при Иосифе Сталине. В 1939 году его арестовали и расстреляли по обвинению в шпионаже и подготовке госпереворота. Из-за маленького роста (154 сантиметра) Ежова в народе прозвали "кровавым карликом".

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Метки: Николай Ежов   Орёл   бюст   находка   репрессии   сталин   
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