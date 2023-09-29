В Орле откопали уникальный бюст "кровавого карлика" Николая Ежова

В городском парке города Орёл во время строительных работ рабочие наткнулись на интересную находку — бюст народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова. Отмечается, что стокилограммовая скульптура, изготовленная из железобетона, была закопана неглубоко и отлично сохранилась. Известно, что на месте, где был найден бюст, ранее находилась тюрьма.





Находку тут же отправили на реставрацию в краеведческий музей, поскольку она имеет большую историческую ценность — подобных бюстов в России попросту нет. Об этом рассказал местный краевед Виктор Ливцов.

"Вероятно, перед входом в здание или в тюремном дворе располагался бюст Николая Ежова, руководившего тогда НКВД. На бюсте он изображён с орденом, можно предположить, что бюст был поставлен в 1937 году. Судя по всему, после ареста Ежова бюст был срочно демонтирован и неглубоко закопан. Видимо, его подчинённые рассчитывали, что позже бюст поставят на прежнее место. Но этого не произошло, по всей видимости, потому что неожиданно были арестованы и расстреляны те, кто его закапывал. Они замолчали навсегда. Бюст так и остался под землёй.





Бюст сохранился в земле, что является совершено уникальным, потому что везде в СССР подобные бюсты и портреты уничтожили полностью. Я не уверен, что сейчас на территории России существует ещё хоть один бюст Ежова", — рассказал журналистам краевед.