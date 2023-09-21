В Австрии турист сорвался с веревочной лестницы

Тысячи любителей острых ощущений поделились своими впечатлениями от подъема на этот страшный аттракцион, а некоторые прозвали его "лестницей в небо".

Жители австрийских городов устали от туристов, вторгающихся в их родные края ради съемки контента для социальных сетей. Так, в мае деревня Хальштатт закрыла свои двери для путешественников, узнавших в ней вымышленное королевство Эренделл из диснеевского мультфильма "Холодное сердце". Сказочное место с населением 750 человек ежедневно принимало 7000 гостей.