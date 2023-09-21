В Австрии турист сорвался с веревочной лестницы

42-летний британец упал с высоты 90 метров, сорвавшись с лестницы в австрийских горах Дахштайн. Веревочная лестница длиной в 130 метров от одной скалы к другой, рекламируется как "новый ТОП-аттракцион в Цвизелальме для любителей скалолазания".
Как сказано на туристическом сайте региона Дахштайн, подъем относится к категории via ferrata, т.е. участок оборудован стальными тросами, перекладинами, колышками и лестницами, к которым альпинисты крепятся с помощью страховочных ремней.
Мужчина совершал восхождение в одиночку. На его поиски отправили два вертолета и сотрудников двух близлежащих полицейских участков. Туристу не удалось выжить.
Следователи назвали падение мужчины несчастным случаем и исключили возможность халатности со стороны третьих лиц.
Тысячи любителей острых ощущений поделились своими впечатлениями от подъема на этот страшный аттракцион, а некоторые прозвали его "лестницей в небо".
Жители австрийских городов устали от туристов, вторгающихся в их родные края ради съемки контента для социальных сетей. Так, в мае деревня Хальштатт закрыла свои двери для путешественников, узнавших в ней вымышленное королевство Эренделл из диснеевского мультфильма "Холодное сердце". Сказочное место с населением 750 человек ежедневно принимало 7000 гостей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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