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В Австрии турист сорвался с веревочной лестницы

В Австрии турист сорвался с веревочной лестницы

Автор:
21 сентября 2023 13:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: австрия   лестница   обрыв   падение   скала   турист   
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42-летний британец упал с высоты 90 метров, сорвавшись с лестницы в австрийских горах Дахштайн. Веревочная лестница длиной в 130 метров от одной скалы к другой, рекламируется как "новый ТОП-аттракцион в Цвизелальме для любителей скалолазания".

Как сказано на туристическом сайте региона Дахштайн, подъем относится к категории via ferrata, т.е. участок оборудован стальными тросами, перекладинами, колышками и лестницами, к которым альпинисты крепятся с помощью страховочных ремней.

Мужчина совершал восхождение в одиночку. На его поиски отправили два вертолета и сотрудников двух близлежащих полицейских участков. Туристу не удалось выжить.

Следователи назвали падение мужчины несчастным случаем и исключили возможность халатности со стороны третьих лиц.

Тысячи любителей острых ощущений поделились своими впечатлениями от подъема на этот страшный аттракцион, а некоторые прозвали его "лестницей в небо".

Жители австрийских городов устали от туристов, вторгающихся в их родные края ради съемки контента для социальных сетей. Так, в мае деревня Хальштатт закрыла свои двери для путешественников, узнавших в ней вымышленное королевство Эренделл из диснеевского мультфильма "Холодное сердце". Сказочное место с населением 750 человек ежедневно принимало 7000 гостей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австрия   лестница   обрыв   падение   скала   турист   
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11  комментариев
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23k
sanchesS80 Час назад
Т.е. страховочные карабины для идиотов? Сам виноват, что без страховки полез.
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4k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
При такой длинне, когда он был по середине лестница стала неустойчивой и ее просто ветерком перевернуло. Он повисел, поорал, да и сорвался. Испытатели аттракционов созданных непугаными пользователями интернета забывают, что в жизни нельзя сохраниться.
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62k
Андрей 46 минут назад
- Хотел острых ощущений?
- Хотел.
- Получил?
- Получил.
- Какие вопросы?
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Зато будет что вспомнить.
Если выживет...
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
И что, даже никому "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности" не пришили? Ну, знаете ли, что это за правовая система такая, допускающая какие-то "несчастные случаи" на частной-то верёвочной лестнице, при живых-то организаторах и владельцах? Непорядок! Просто вопиющее упущение. У нас бы, в России. такое безобразие не прошло безнаказанным - сели бы усе.
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
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720
Шурман 2 часа назад
Я бывал в этой деревне раза 4 , раньше очень часто ездили зимой именно в Австрию но потом жена говорит есть же и другие места , вот теперь и катаемся а майерхофен рассматриваем только тогда когда ни где снега нет а у них он есть всегда и на леднике можно и летом кататься и по ледяным пещерам ходить .
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48
ruslan d Шурман Час назад
Майерхофен
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