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В ульяновской школе возникла паника и дети стали выпрыгивать из окон

В ульяновской школе возникла паника и дети стали выпрыгивать из окон

Автор:
02 октября 2023 14:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   класс   паника   сигнализация   ульяновск   школа   
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Трое ребят получили травмы.

В школе №64 сработала сигнализация. Предварительно - из-за короткого замыкания.

И начался хаос.

Двое мальчиков и девочка из класса на втором этаже сиганули из окна. У двоих пятиклассников переломы конечностей, третий отделался ушибами. Где был классный руководитель и почему педагог не остановил панику - с этим разбираются отдельно.

На видео - класс, из окна которого выпрыгнули дети:

По предварительным данным, информация достоверная. Но спрыгнули школьники из окна из-за испуга или по другим причинам, точно неясно. На место ЧП выехали специалисты со служебной проверкой. Ребят госпитализировали с травмами. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, - рассказала руководитель пресс-службы министерства просвещения и воспитания Ульяновской области Мария Абрамова.


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Метки: Видео   дети   класс   паника   сигнализация   ульяновск   школа   
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6  комментариев
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4k
Горожанин Час назад
"У двоих пятиклассников переломы конечностей, третий отделался ушибами. Где был классный руководитель..."
-----------
Что за бред. При чем здесь классный руководитель? С 5 класса начинается основное общее образование - дети учатся индивидуально у отдельных педагогов-предметников. Классный руководитель не присутствует на каждом уроке вместе с педагогом по предмету. Классный руководитель ведёт свой предмет. В данном случае не сработал не класснный руководитель, а конкретный педагог, который вел урок.
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35k
Андрей Иванов Час назад
Новое поколение. В мои школьные годы из-за сигнализации хрен бы возникла паника. Из окон бы если и прыгали, то при реальной угрозе - например, открытом пламени, блокирующим выход, невозможность добраться до огнетушителей и реальной опасностью распространения огня на занимаемую площадь. При этом уж со второго этажа школьники бы спустились без переломов. Занавески же есть и батареи.
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8k
KarabasBarabas 2 часа назад
В новостях прочитал, что паника возникла, после того, как какой-то зумер-дебил начал бегать по коридорам и орать, что это теракт. К учителю в классе тоже, конечно, есть вопросы.
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