В ульяновской школе возникла паника и дети стали выпрыгивать из окон

Трое ребят получили травмы.
В школе №64 сработала сигнализация. Предварительно - из-за короткого замыкания.
И начался хаос.
Двое мальчиков и девочка из класса на втором этаже сиганули из окна. У двоих пятиклассников переломы конечностей, третий отделался ушибами. Где был классный руководитель и почему педагог не остановил панику - с этим разбираются отдельно.
На видео - класс, из окна которого выпрыгнули дети:
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По предварительным данным, информация достоверная. Но спрыгнули школьники из окна из-за испуга или по другим причинам, точно неясно. На место ЧП выехали специалисты со служебной проверкой. Ребят госпитализировали с травмами. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, - рассказала руководитель пресс-службы министерства просвещения и воспитания Ульяновской области Мария Абрамова.
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Что за бред. При чем здесь классный руководитель? С 5 класса начинается основное общее образование - дети учатся индивидуально у отдельных педагогов-предметников. Классный руководитель не присутствует на каждом уроке вместе с педагогом по предмету. Классный руководитель ведёт свой предмет. В данном случае не сработал не класснный руководитель, а конкретный педагог, который вел урок.
Но этт не важно.. нужен козёл и его назначат.
А лично я всегда смотрел на пожарный кран и мечтал им воспользоваться)))