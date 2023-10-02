В ульяновской школе возникла паника и дети стали выпрыгивать из окон

В школе №64 сработала сигнализация. Предварительно - из-за короткого замыкания.

И начался хаос.

Двое мальчиков и девочка из класса на втором этаже сиганули из окна. У двоих пятиклассников переломы конечностей, третий отделался ушибами. Где был классный руководитель и почему педагог не остановил панику - с этим разбираются отдельно.

На видео - класс, из окна которого выпрыгнули дети: