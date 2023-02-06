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В Казахстане девочка перепутала время и ушла в школу в три часа ночи

В Казахстане девочка перепутала время и ушла в школу в три часа ночи

Автор:
06 февраля 2023 09:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   астана   видео   дети   ответсвенность   перепутала время   ученица   школа   
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Второклассницу перед закрытыми дверями школы обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты. Тот случай, когда ты еще маленький, но уже очень ответственный.

Трогательная история произошла в Астане. Там ученица второго класса проснулась среди ночи и увидела, что на домашних часах семь утра. Малышка самостоятельно встала, позавтракала и ушла в школу.


Там её, одинокую и замёрзшую, случайно обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты. Они вызвали полицию, и стражи порядка доставили ребёнка домой.



Родители, кстати, даже не подозревали, что их дочка ушла из дома и узнали обо всём от полицейских. В СМИ сообщают, что мать с отцом ответственного ребёнка привлекли к административной ответственности.


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Метки: Казахстан   астана   видео   дети   ответсвенность   перепутала время   ученица   школа   
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10  комментариев
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406
На хер ЗАПАД! 58 минут назад
Была такая ситуация, только в час ночи. Мать у двери тормознула меня,с охреневшим взглядом
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22k
weiter 6 минут назад
Штраф? Надо грамоту давать за то, что воспитали такого ответственного человечка.
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21k
ЦСКА 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Виталий Касандров 39 минут назад
В СМИ сообщают, что мать с отцом ответственного ребёнка привлекли к административной ответственности.С одной стороны закон есть закон, а так зря наверное.

Однажды то же в классе втором начали часы переводить и родили одновременно оказались в командировке, со мной жила бабушка которая и отправила меня в школу на час раньше. Полчаса погулял по школьному парку , пока школу не открыли.
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33k
ACU900 41 минуту назад
Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня
Поступает в первый класс.

Он теперь не просто мальчик,
А теперь он новичок.
У него на новой куртке
Отложной воротничок.

Он проснулся ночью темной,
Было только три часа.
Он ужасно испугался,
Что урок уж начался.

Он оделся в две минуты,
Со стола схватил пенал.
Папа бросился вдогонку,
У дверей его догнал.

За стеной соседи встали,
Электричество зажгли,
За стеной соседи встали,
А потом опять легли.

Разбудил он всю квартиру,
До утра заснуть не мог.
Даже бабушке приснилось,
Что твердит она урок.

Даже дедушке приснилось,
Что стоит он у доски
И не может он на карте
Отыскать Москвы-реки.

Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня
Поступает в первый класс.
(А.Барто)
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9k
GROMOZEKA 45 минут назад
Лунатизм?
Или что?
Ну не грудной же ребенок, должна уже понимать что к чему
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9k
krivsan 47 минут назад
а родители в отключке были? не услышать как ребенок куда то уходит?
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20k
Сергей Шишкин 59 минут назад
У меня дочка во втором классе, но у неё вторая смена... .
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8k
Борис Карабанов Час назад
"Беседы при ясной луне"
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