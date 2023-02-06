В Казахстане девочка перепутала время и ушла в школу в три часа ночи

«По номеру переведете?»

В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом

Росгвардейцы устроили антитеррористические учения со стрельбой, никого не предупредив

Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос

Во время землетрясения на Тайване на детей в спортзале обрушился потолок

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