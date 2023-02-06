В Казахстане девочка перепутала время и ушла в школу в три часа ночи

Второклассницу перед закрытыми дверями школы обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты. Тот случай, когда ты еще маленький, но уже очень ответственный.
Трогательная история произошла в Астане. Там ученица второго класса проснулась среди ночи и увидела, что на домашних часах семь утра. Малышка самостоятельно встала, позавтракала и ушла в школу.
Там её, одинокую и замёрзшую, случайно обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты. Они вызвали полицию, и стражи порядка доставили ребёнка домой.
Родители, кстати, даже не подозревали, что их дочка ушла из дома и узнали обо всём от полицейских. В СМИ сообщают, что мать с отцом ответственного ребёнка привлекли к административной ответственности.
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Однажды то же в классе втором начали часы переводить и родили одновременно оказались в командировке, со мной жила бабушка которая и отправила меня в школу на час раньше. Полчаса погулял по школьному парку , пока школу не открыли.
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня
Поступает в первый класс.
Он теперь не просто мальчик,
А теперь он новичок.
У него на новой куртке
Отложной воротничок.
Он проснулся ночью темной,
Было только три часа.
Он ужасно испугался,
Что урок уж начался.
Он оделся в две минуты,
Со стола схватил пенал.
Папа бросился вдогонку,
У дверей его догнал.
За стеной соседи встали,
Электричество зажгли,
За стеной соседи встали,
А потом опять легли.
Разбудил он всю квартиру,
До утра заснуть не мог.
Даже бабушке приснилось,
Что твердит она урок.
Даже дедушке приснилось,
Что стоит он у доски
И не может он на карте
Отыскать Москвы-реки.
Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня
Поступает в первый класс.
(А.Барто)
Или что?
Ну не грудной же ребенок, должна уже понимать что к чему