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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
02 октября 2023 08:43
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1403
29
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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36  комментариев
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35k
Андрей Иванов 3 часа назад
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Адрес бесполезен. Там теперь руины. Я тоже помню этот эпизод и следующий из Такси
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Юр21 10 минут назад
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Так добейте его уже, таким нехер существовать.
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724
H- MER 17 минут назад
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Иногда складывается впечатление, что большинство людей ложатся спать под утро, встают под вечер, неадекватно питаются, ничего не могут сделать нормально, не могут в пунктуальность и экономию, спускают все деньги на маркет плейсах, покупая ненужный хлам. Очень уж много мемов на эту тему
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3k
lekha-fil 38 минут назад
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Сколько лет уже возит?
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34k
Korolev Час назад
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Ссылка coub.com
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Korolev Час назад
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Всё давно уже придумано. Называется психоаналитик. Стоит, правда, дороже.
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Korolev Час назад
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И иногда опять появляется...
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