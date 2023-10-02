Крыша церкви обрушилась во время службы в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро

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По сообщению минбезопасности штата, авария предположительно произошла в результате "неисправности конструкции".
На месте происшествия идет разбор завалов. При этом точное число прихожан и служителей церкви, находившихся внутри здания, неизвестно.
Семь человек погибли, еще 10 пострадали.
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Или это божья кара за грехи?
Всё-же не годится о таком событии писать с издёвкой.