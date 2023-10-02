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Крыша церкви обрушилась во время службы в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро

Крыша церкви обрушилась во время службы в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро

Автор:
02 октября 2023 08:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Церковь   ЧП   в мире   крыша   новости   обрушение   
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По сообщению минбезопасности штата, авария предположительно произошла в результате "неисправности конструкции".

На месте происшествия идет разбор завалов. При этом точное число прихожан и служителей церкви, находившихся внутри здания, неизвестно.


Семь человек погибли, еще 10 пострадали.

Источник:

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Метки: Видео   Церковь   ЧП   в мире   крыша   новости   обрушение   
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4  комментария
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2k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Что, и Бог не помог?
Или это божья кара за грехи?
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331
Чистый бес Час назад
Так и слышу первую дьяблу: "святость этого места была осквернена"
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26k
Влад 2 часа назад
Какая глубокая мысль, а то раньше обваливались исключительно исправные крыши.
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