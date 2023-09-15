В Барнауле кирпичи отвалились от многоэтажного дома и едва не попали в людей

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В Барнауле часть кладки облицовочного кирпича с фасада многоэтажного дома неожиданно обрушилась на тротуар и дорогу. Инцидент попал на камеру наблюдения.
Кирпичи с 3 по 11-й этаж попадали прямо на легковушки и едва не угодили в проходивших мимо людей. Теперь работу управляющей компании проверит прокуратура.
«Около 20 часов поступило сообщение об обрушении части кладки облицовочной плитки визуально с 3 по 11 этажи в многоквартирном доме на Павловском тракте», — сообщили в краевой прокуратуре.
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как всегда, виноватых не найти.... Кого судить?
Решили судить кирпич, цемент и песок..
Судят кирпич:
- это ты виноват, что дом развалился, тебя будем судить!
Кирпич:
- Нет, это не я, меня ведь как положили, так я и лежал...
Судят песок:
- это ты виноват, что дом развалился, тебя будем судить!
Песок:
- Нет, я не виноват..меня сколько кинули в раствор, столько я лежал...
Судят цемент:
- это ты виноват, что дом развалился, тебя будем судить!
Цемент (возмущенно):
- Подождите-ка, меня там ВООБЩЕ НЕ БЫЛО!!!