Контрабандисты пытались провезти через границу России 250 кг янтаря

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Задержание двоих граждан за попытку вывезти за границу 250 кг янтаря произвела Федеральная служба безопасности России.
«В Краснознаменском районе Калининградской области задержаны двое граждан России, у которых обнаружено и изъято около 250 кг янтаря-сырца различных фракций. Предварительная оценочная стоимость контрабандного груза превышает 5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Каким образом граждане пытались провезти янтарь, не сообщается. Проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Там больше 1000 долларов!
Вот кокаин в Москву можно возить на миллионы. Из зала суда сразу освобождают, а контрабанда янтаря - уголовно наказуема, так как мимо кармана... Кокаином "питается" вся элита. А кому нужны безделушки из янтаря?