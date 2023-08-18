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Контрабандисты пытались провезти через границу России 250 кг янтаря

Контрабандисты пытались провезти через границу России 250 кг янтаря

Автор:
18 августа 2023 10:12
Сообщество : Криминал
Метки: 250 кг янтаря   Видео   в мире   контрабандисты   новости   фото   через границу   
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Задержание двоих граждан за попытку вывезти за границу 250 кг янтаря произвела Федеральная служба безопасности России.

«В Краснознаменском районе Калининградской области задержаны двое граждан России, у которых обнаружено и изъято около 250 кг янтаря-сырца различных фракций. Предварительная оценочная стоимость контрабандного груза превышает 5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Каким образом граждане пытались провезти янтарь, не сообщается. Проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Метки: 250 кг янтаря   Видео   в мире   контрабандисты   новости   фото   через границу   
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1  комментарий
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doker 6 минут назад
А почему не расстреляли на месте?

Там больше 1000 долларов!
Вот кокаин в Москву можно возить на миллионы. Из зала суда сразу освобождают, а контрабанда янтаря - уголовно наказуема, так как мимо кармана... Кокаином "питается" вся элита. А кому нужны безделушки из янтаря?
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