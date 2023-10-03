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Рабочий чуть не отправился в полёт, когда распиливал дерево

Рабочий чуть не отправился в полёт, когда распиливал дерево

Автор:
03 октября 2023 07:57
Метки: Видео   Дерево   в мире   повезло   рабочий   ствол   
887
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Рабочий чудом избежал травм, распиливая ствол у дома. Дерево "скинуло" с себя неосторожного мужчину.

Приятель владельца загородной недвижимости запечатлел процесс уничтожения массивного дерева, которое сначала было выкорчевано, а затем по задумке рабочего должно было быть распилено на несколько кусков. Мужчина, отпилив кусок, не смог удержаться на стволе, когда дерево вернулось в исходное положение.

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Метки: Видео   Дерево   в мире   повезло   рабочий   ствол   
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Всё – приехали! 39 минут назад
А таки и полетал
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