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Страноведческий тест: Индия или Китай

Страноведческий тест: Индия или Китай

Автор:
14 марта 2024 19:38
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Индия   Китай   Тесты   географические тесты   страноведческие тесты   тест   
1593
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Тест посвящён двум самым густонаселённым государствам планеты. Для успешного прохождения теста придётся вспомнить крупнейшие агломерации стран, политические границы государств, а также общие сведения. Готовы?

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Метки: Индия   Китай   Тесты   географические тесты   страноведческие тесты   тест   
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9  комментариев
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92k
sapér Vodička Час назад
Тест не полон,без..............................
Ссылка coub.com
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68k
Дворняга 16 минут назад
С океанами так постыдно лажанул - тупо не туда ткнул. И не отменишь!
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141
serge 44 минуты назад
Тест для маленьких детей
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12k
Dmitry 50 минут назад
До неприличия простой тест.
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31k
Axel Час назад
О сухопутных границах по моему глупый вопрос
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32k
Владимир Час назад
Как то всё очень просто.
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4k
Wertos Час назад
>>>Вы превосходно разбираетесь и в Индии, и в Китае
Не разбираюсь я не в Китае не в Индии, разбираюсь в географии, которую в школе изучал !
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