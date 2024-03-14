Страноведческий тест: Индия или Китай

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Тест посвящён двум самым густонаселённым государствам планеты. Для успешного прохождения теста придётся вспомнить крупнейшие агломерации стран, политические границы государств, а также общие сведения. Готовы?
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