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Еще один обман Запада и Греты. Даже с электромобилями теперь все не так

Еще один обман Запада и Греты. Даже с электромобилями теперь все не так

Автор:
30 сентября 2023 11:52
Метки: вонючий запад   мифы   обман   экология   электромобили   
1404
4

Ну что, уважаемые читатели, приготовьтесь. Сейчас будем разрушать миф мифов современного мира.

О том, что в рамках "зеленой повестки", стремления к чистой экологии и просто любви к планете Земля все мы со временем должны - нет, обязаны! - пересесть на электромобили.

Развеяла этот миф шведско-китайская компания, производитель электромобилей Polestar, что заведомо исключает вопли европейских "зелёных" о подтасовке данных и "русском следе". И, конечно, крайне расстроит Грету Тунберг, если конечно, она удосужится прочитать исследование своих земляков.

А теперь - к волшебным цифрам.

Вышеуказанная компания сравнила весь жизненный цикл производства своего электромобиля "Polestar 2" и его бензинового "брата" - "Volvo XC40" на экологию планеты.

Для начала чуть - терминологии:

CO₂e - это унифицированный эквивалент воздействия всех вредных веществ в ходе производства, приравненный к метрике воздействия CO₂ на климат.

Первым делом были подсчитаны вредные выбросы, которые генерируются в ходе производства материалов, используемых для сборки автомобиля. В случае «Polestar 2» - это 17 тонн CO₂e, для Volvo XC40 – существенно меньше, 14 тонн CO₂e.

Но 17 против 14 - это лишь начало. Сейчас цифры стремительно начнут увеличиваться не в пользу "транспорта будущего". Потому что, если у традиционного бензинового авто имеется обычный сварной металлический бензобак, то у электромобиля - огромный литий-ионный аккумулятор, при производстве которого выделяется ещё 7 тонн CO₂, и ещё 2,2 тонны CO₂ отравляют атмосферу при сборке электромобиля (2,1 для машины с ДВС).

Итак, производство электромобиля обходится экологии в 26,2 тонны CO₂ против 16,1 тонны у бензинового аналога.

А это - уже существенно.

"Ну, вот и всё, - скажете вы, - дальше-то пойдёт сплошная польза - ведь электроэнергия-то "чиста" по своей природе". Всё было бы прекрасно, если бы электромобиль подключался непосредственно к ветряку или солнечной панели (при производстве которых выхлоп тоже ещё о-го-го), но его же запитывают электроэнергией, получаемой, в том числе, сжиганием углеводородов.

Исследователи подсчитали - чтобы превзойти в экологичности «Volvo XC40», электромобилю «Polestar 2» нужно проехать более 112 тысяч километров без замены аккумулятора (это очень важный момент!).

Ну, а теперь "вишенка на торте". Во-первых, расчётный срок службы аккумуляторной батареи составляет от 100 до 200 тыс км, то есть, в процессе жизненного цикла электромобиля она будет заменена, как минимум, один раз. Это сразу плюсуйте ещё 7 тонн CO₂. А второе вообще перечёркивает все те "преимущества" электромобиля, с которыми так носятся последователи Греты - это утилизация и переработка этих самых аккумуляторов. Процесс дорогостоящий, ресурсоёмкий и крайне (!) вредный.

Можно ещё добавить вред, наносимый природе в процессе производства, установки и подключения зарядных станций (ведь их ставят, как правило, на бензиновых, которые уже построены, то есть, без этого вполне можно было бы и обойтись).

Эксперты уже не относящиеся к этому шведско-китайскому исследованию, утверждают также, что электромобиль быстрее изнашивает шины и сильнее влияет на дорожное покрытие, потому что он - просто-напросто тяжелее.

Что касается совокупной стоимости владения электромобилем и "неэкологичным" автомобилем, то такое исследование проводила Тесла. Здесь, как говорится не подкопаешься. Так вот, ее Модель 3 проигрывает в совокупной стоимости владения Тойота Камри на отрезке в 5 лет.

А теперь - самая важная таблица:

То есть, все эти наши выбросы лишь на 4,3% влияют на общую экологию, а все остальное делает Земля самостоятельно - без Греты и адептов "зеленой повестки".

Ну вот, самый простой пример. Годовой совокупный выброс СО2 всей нашей цивилизации, приблизительно равен выбросу в атмосферу, происходящему при извержении вулкана в течении 10 дней. А вулканов извергается десятки на планете одномоментно, и длятся извержения бывает месяцами - и это только наземные...

Но если уж "зеленое сообщество" на Западе вместе с Гретой действительно не унимаются и хотят "как лучше", то им надо было по автомобилям выйти совершенно с другой повесткой.

Первое. Знаете, какие самые продаваемые автомобили в США? Форд серии F. Те самые, с движками от 3.5 до 5 литров. Вот просто можно было бы взять и запретить продажу частным лицам авто с двигателями объёмом, скажем, более 2 литров.

Давайте просто выглянем в окно и посмотрим на улицу любого нашего города. Вы уверены, что все обладатели БМВ Х-5, Лэнд Крузеров и прочих "монстров" - всё сплошь охотники и рыболовы? И еще им обязательно надо быть первыми, стартуя с перекрёстка?

И второе, о чем могла бы рассказать Грета свои благодарным слушателям. Перевести автомобили - на более экологичный газ.

А, нет, что я говорю... Газ - это ведь вотчина России...

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Метки: вонючий запад   мифы   обман   экология   электромобили   
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Все эта гретотунбергоподобная зелень - недоумки и недоучки, видящие только красивую обёртку...
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Как говорил один Российский блогер, для чего человеку нужна Tesla? А для того, чтоб показать, что я идиот и у меня как то есть деньги.
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6k
V2.Smirnov Час назад
Там все это всё прекрасно понимают. Просто там ещё с 70х годов взят курс на "прекрасный сад". То есть - вынос вредных производств, утилизаций и захоронений подальше от "золотого миллиарда". В этом то и есть суть борьбы за экологию - переместить источник загрязнения от себя. Начать им, что в Китае реки от хим.выбросов разноцветные. Зато в ЕС воздух чище.
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16k
ss 2 часа назад
Тоже мне новость.

Это не было ясно только зелёным идиотам, которые в школе физику с химией прогуляли.
В статье ещё дофига чего не учтено. Потери электричества при передачи от генератора к потребителю.Потери при естественном разряде аккумулятора, когда его не используют, что значит, что электротележка тратит энергию даже когда стоит в гараже. Вредное производство установок для выработки "зелёной энергии" и ещё больший вред от их утилизации. И т.п.
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
Каждый раз, читая про «эффективность» зеленой энергетики, у меня перед глазами одна и та же картинка.
Как «экологично» утилизируются лопасти ветряков
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30k
Юрьевич 2 часа назад
Это ещё без учёта утилизации электричек...
Но тут простой принцип - перенос экологически вредных производств и утилизации деталей электроавтомобилей в третьи страны, а у себя только их эксплуатировать и дышать чистым воздухом.
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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2k
alex 2 часа назад
зад о л ба ла уже эта ту борг. у них там смертной казни нет чоль?
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62k
doker 2 часа назад
Найдите МИТХУНА...
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2k
Yapon_otez 3 часа назад
Про электрокары и их совокупную "вредность" я знал ещё давно.
Но технологии, которые действительно безопасны и дёшевы, и которые запретили те, кто владеет нефтью и современными заводами по добыче ископаемых, никто не будет внедрять за просто так. Их продадут нам втридорога и будут ещё брать за это деньги!
В будущем.
Просто они пока не придумали, как брать деньги за, по-настоящему, дешёвую энергию, и как это нам предлагать за большие бабки.
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Митхун Чакрабортенков
"А главное моё разочарование в том, что столько идиотов в мире."
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