Еще один обман Запада и Греты. Даже с электромобилями теперь все не так

Для начала чуть - терминологии:

CO₂e - это унифицированный эквивалент воздействия всех вредных веществ в ходе производства, приравненный к метрике воздействия CO₂ на климат.

Первым делом были подсчитаны вредные выбросы, которые генерируются в ходе производства материалов, используемых для сборки автомобиля. В случае «Polestar 2» - это 17 тонн CO₂e, для Volvo XC40 – существенно меньше, 14 тонн CO₂e.

Но 17 против 14 - это лишь начало. Сейчас цифры стремительно начнут увеличиваться не в пользу "транспорта будущего". Потому что, если у традиционного бензинового авто имеется обычный сварной металлический бензобак, то у электромобиля - огромный литий-ионный аккумулятор, при производстве которого выделяется ещё 7 тонн CO₂, и ещё 2,2 тонны CO₂ отравляют атмосферу при сборке электромобиля (2,1 для машины с ДВС).

Итак, производство электромобиля обходится экологии в 26,2 тонны CO₂ против 16,1 тонны у бензинового аналога.

А это - уже существенно.

"Ну, вот и всё, - скажете вы, - дальше-то пойдёт сплошная польза - ведь электроэнергия-то "чиста" по своей природе". Всё было бы прекрасно, если бы электромобиль подключался непосредственно к ветряку или солнечной панели (при производстве которых выхлоп тоже ещё о-го-го), но его же запитывают электроэнергией, получаемой, в том числе, сжиганием углеводородов.

Исследователи подсчитали - чтобы превзойти в экологичности «Volvo XC40», электромобилю «Polestar 2» нужно проехать более 112 тысяч километров без замены аккумулятора (это очень важный момент!).

Ну, а теперь "вишенка на торте". Во-первых, расчётный срок службы аккумуляторной батареи составляет от 100 до 200 тыс км, то есть, в процессе жизненного цикла электромобиля она будет заменена, как минимум, один раз. Это сразу плюсуйте ещё 7 тонн CO₂. А второе вообще перечёркивает все те "преимущества" электромобиля, с которыми так носятся последователи Греты - это утилизация и переработка этих самых аккумуляторов. Процесс дорогостоящий, ресурсоёмкий и крайне (!) вредный.

Можно ещё добавить вред, наносимый природе в процессе производства, установки и подключения зарядных станций (ведь их ставят, как правило, на бензиновых, которые уже построены, то есть, без этого вполне можно было бы и обойтись).

Эксперты уже не относящиеся к этому шведско-китайскому исследованию, утверждают также, что электромобиль быстрее изнашивает шины и сильнее влияет на дорожное покрытие, потому что он - просто-напросто тяжелее.

Что касается совокупной стоимости владения электромобилем и "неэкологичным" автомобилем, то такое исследование проводила Тесла. Здесь, как говорится не подкопаешься. Так вот, ее Модель 3 проигрывает в совокупной стоимости владения Тойота Камри на отрезке в 5 лет.

А теперь - самая важная таблица: