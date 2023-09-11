В Подмосковье «ночная бабочка» нагрела клиента на 10 000 рублей

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Потом оказалось, что это был парень по имени Арстанбек.
Повара из Балашихи «развели» на 10 000 рублей. Горячий Амад познакомился в сети с Алиёй и предложил встретиться. За «услугу» парень заплатил 10 500 рублей - 3 000 за имнтим и 7 500 в качестве предоплаты.
Как только Амад подъехал и перевёл деньги, девушка перестала выходить на связь. Спустя 4 месяца, «деву» нашли. Им оказался 21-летний парень Арстанбек. В его квартире силовики нашли 3 банковские карты, 2 симки, 2 айона и флешку.
Сейчас идёт следствие и «Алия» под подпиской о невыезде.
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