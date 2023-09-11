В Подмосковье «ночная бабочка» нагрела клиента на 10 000 рублей

Как только Амад подъехал и перевёл деньги, девушка перестала выходить на связь. Спустя 4 месяца, «деву» нашли. Им оказался 21-летний парень Арстанбек. В его квартире силовики нашли 3 банковские карты, 2 симки, 2 айона и флешку.

Сейчас идёт следствие и «Алия» под подпиской о невыезде.