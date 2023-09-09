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В Китае женщина числилась сотрудником 16 компаний, но ни в одной не работала

В Китае женщина числилась сотрудником 16 компаний, но ни в одной не работала

Автор:
09 сентября 2023 10:59
Сообщество : Мошенничество
Метки: Китай   в мире   зарплата   истории   мошенница   обман   работа   
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У задержанной мошенницы была целая криминальная сеть, в которой состояли 53 человека, и за три года своей деятельности они заработали более 50 миллионов юаней (более 6 млн долларов)

Гуань Юэ одновременно числилась сотрудником в 16 компаниях и получала в них зарплату, однако никогда не ходила на работу и ничего не делала. Чтобы не запутаться, мошенница вела специальный журнал, куда записывала все данные о полученных позициях: фиксировала дату начала работы, должность и банковский счет для перечисления зарплаты.

Женщина попалась, потому что решила сделать мошенническую схему более масштабной. В октябре 2022 года некая IТ-компания наняла Юэ в качестве старшего менеджера и семь высокооплачиваемых специалистов к ней в команду. Несмотря на впечатляющие резюме и релевантный опыт, команда не показала обещанных результатов, поэтому контракты с ними были расторгнуты.


Владелец компании заподозрил, что имеет дело с мошенничеством, когда просматривал документы работников вскоре после их увольнения. Он обратился в полицию и рассказал о замеченных неувязках. Юэ задержали в январе 2023 года в ходе очередного собеседования. На ее счетах обнаружили денежные поступления, которые были обозначены как заработная плата.


Следователи выяснили, что у Юэ была целая криминальная сеть, в которой состояли 53 человека. За три года доходы мошенников составили порядка 50 миллионов юаней (около 673 миллионов рублей). На украденные деньги женщина и ее муж купили роскошную виллу в престижном районе Шанхая. Теперь Юэ грозит тюремный срок.

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Метки: Китай   в мире   зарплата   истории   мошенница   обман   работа   
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1  комментарий
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Атомный Крот 40 минут назад
Т.е. серьезные менеджеры компаний-нанимателей просто так оформляли на работу группу каких-то левых людей и платили им запредельных размеров зарплаты, не требуя ничего взамен?

По-моему, тут схемы гораздо более интересные скрыты.
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