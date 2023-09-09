В Китае женщина числилась сотрудником 16 компаний, но ни в одной не работала

Владелец компании заподозрил, что имеет дело с мошенничеством, когда просматривал документы работников вскоре после их увольнения. Он обратился в полицию и рассказал о замеченных неувязках. Юэ задержали в январе 2023 года в ходе очередного собеседования. На ее счетах обнаружили денежные поступления, которые были обозначены как заработная плата.

Следователи выяснили, что у Юэ была целая криминальная сеть, в которой состояли 53 человека. За три года доходы мошенников составили порядка 50 миллионов юаней (около 673 миллионов рублей). На украденные деньги женщина и ее муж купили роскошную виллу в престижном районе Шанхая. Теперь Юэ грозит тюремный срок.