Миф о правах потребителей: в заведениях общепита вам обязаны бесплатно подать стакан воды

Существует много мифов, связанных с правами потребителей. Причем сложились они в умах граждан давно. Сегодня мы разберем, должны ли бесплатно подавать воду в заведениях?
Во многих элитных заведениях воду приносят сразу. Причем ее разливают по бокалам гостей ресторана еще до того, как сделаны заказы. Обычно это уже включено в стоимость блюд и обслуживания, но что делать, если сильно захотелось пить, а вы - не в кафе, да и рядом нет магазинов? Можно купить в ближайшем баре, но обычно вода в заведениях стоит гораздо дороже, чем в супермаркетах. Должны ли предложить стакан воды в любом заведении города, когда мучит жажда?
Владельцы заведений общепита разделились на два лагеря. Кто-то считает, что вода - это дополнительная статья расходов, поэтому не предлагают ее бесплатно даже гостям, что уж говорить о случайных прохожих. А вот в некоторых кофейнях, например, сети "Skuratov coffee", есть кран с фильтрованной водичкой и стаканы, которыми могут воспользоваться все желающие. Это бесплатно! Однако не все заведения предлагают своим гостям бесплатную воду. Но должны ли?
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Как-то в СМИ развернулась активная кампания, выступающая за принятие нормы о том, что по законодательству человек может получить стакан воды в любом заведении города абсолютно бесплатно. Вдруг, плохо стало или таблетку запить? Однако такой проект так и остался исключительно в мечтах. Несмотря на это, в сознании общественности засела эта мысль и многие потребители до сих пор считают, что их обязаны напоить в случае необходимости.
Итог: рестораны не обязаны давать воду посетителям и случайным прохожим бесплатно. Если попросить дополнительно стакан воды к заказу, официант может включить его в счет, принеся при этом бутылку какой-нибудь Бонаквы (не всегда оповещая об этом заранее). Другие могут налить воду из-под крана бесплатно. Скорее всего лояльные к посетителям заведения все-таки удовлетворят просьбу потребителя о бесплатной воде, а вот будет она из кулера, фильтрованная или просто из-под крана - другой вопрос.
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Проверяли. Сначала пришла администраторша. Просила по-хорошему или вызовет полицию. Вызывай. Вначаде угрожала, в конце начала на жалость давить - нихрена. Будем мыть посуду. А полиция не ехала. Потом уже девочки-официантки натурально слезу пустили. Тут мы сдались. Расплатились по счету. А девочкам-официанткам вызвали такси за свой счет. Вот такое разрушение легенды было.
Ресторан всегда старается решить проблему полюбовно. Поэтому они и пытались вас уговорить.
А мытье посуды - вообще непонятно откуда взявшийся миф.