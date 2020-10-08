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Миф о правах потребителей: в заведениях общепита вам обязаны бесплатно подать стакан воды

Миф о правах потребителей: в заведениях общепита вам обязаны бесплатно подать стакан воды (5 фото)

Автор:
08 октября 2020 07:15
Сообщество : Факты
Метки: закон   интересно   миф   мифы   мифы о правах потребителей   
2400
5
Существует много мифов, связанных с правами потребителей. Причем сложились они в умах граждан давно. Сегодня мы разберем, должны ли бесплатно подавать воду в заведениях?
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Метки: закон   интересно   миф   мифы   мифы о правах потребителей   
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6  комментариев
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293
Nane First NameLast 58 минут назад
Развею миф. Дескать, если нет денег заплатить за поляну - вымой посуду и все. Абсолютно не так.

Проверяли. Сначала пришла администраторша. Просила по-хорошему или вызовет полицию. Вызывай. Вначаде угрожала, в конце начала на жалость давить - нихрена. Будем мыть посуду. А полиция не ехала. Потом уже девочки-официантки натурально слезу пустили. Тут мы сдались. Расплатились по счету. А девочкам-официанткам вызвали такси за свой счет. Вот такое разрушение легенды было.
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876
Glebov Nane First NameLast 47 минут назад
Если бы она действительно вызвала полицию, то вы бы попали на хищение. Санкция мелкая, но мало приятного.
Ресторан всегда старается решить проблему полюбовно. Поэтому они и пытались вас уговорить.
А мытье посуды - вообще непонятно откуда взявшийся миф.
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4k
Дмитрий Горчилин 9 минут назад
Проблемы людей у которых нет денег на бутылку минералки весьма своеобразны
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30k
Олег Час назад
В некоторых ресторанах на входе наливают рюмочку водочки, но это совсем другая история
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902
Шурман Час назад
Когда то давно еще приносили графин воды или бутылку , сейчас это редкость , я всегда прошу принести бутылку холодной воды , если заказываем вино то пьем на французский манер разбавляем вино водой :) в Бельгии так делают 75 процентов :)
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