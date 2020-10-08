Миф о правах потребителей: в заведениях общепита вам обязаны бесплатно подать стакан воды

Во многих элитных заведениях воду приносят сразу. Причем ее разливают по бокалам гостей ресторана еще до того, как сделаны заказы. Обычно это уже включено в стоимость блюд и обслуживания, но что делать, если сильно захотелось пить, а вы - не в кафе, да и рядом нет магазинов? Можно купить в ближайшем баре, но обычно вода в заведениях стоит гораздо дороже, чем в супермаркетах. Должны ли предложить стакан воды в любом заведении города, когда мучит жажда?