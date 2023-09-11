11 мифических существ, у которых есть реальные прототипы

Мифические персонажи разных народностей мира, чьи прототипы совсем не связаны с мистикой или чем-то сверхъестественным.
Жуткий Левиафан, загадочный убийца Чупакабра, хладнокровные русалки — создания, в существование которых люди верили ещё каких-то пару десятков лет назад (и верили на самом деле). Эти мифические персонажи наводили ужас на детей и взрослых, они плотно вошли в фольклор большинства стран мира. Однако со временем выяснилось, что злодеяния этих существ легко объяснимы. Ведь не даром говорят, что у страха глаза велики. В подтверждение этой крылатой фразе, мы собрали мифических персонажей, чьи прототипы вовсе никак не связаны с мистикой и сверхъестественным.
Русалка
Русалки — женщины небесной красоты с рыбьими хвостами. Они обладают потрясающими, пленительными голосами и делают всё возможное, чтобы заманить мимо проплывающих моряков в свои магические путы.
Есть все основания полагать, что эти существа появились в массовом сознании людей из-за рассказов уже упомянутых мореплавателей, которые, пробыв длительное время вдалеке от суши, принимали за женщин различных животных. Чаще всего это были тюлени и ламантины. Кстати, об этом явлении подробно рассказывает в своём научном труде исследователь Аллан Джон.
Кракен
Кракен — мифологический монстр, который представляет собой огромного моллюска, способного топить лодки и целые корабли. Чаще всего встречается в рассказах рыбаков Норвегии и Гренландии. Первое подробное описание этого монстра создал Эрик Понтоппидан — епископ, историк и по совместительству писатель. Позже другие мастера пера подхватили эту идею и стали использовать образ Кракена уже в своих историях (конечно, добавляя ему новые характеристики и черты).
В конце XVIII образ Кракена стал чрезвычайно популярен в научных кругах. Уже в 1857 году учёные смогли выяснить, что монстром, вероятно, является гигантский кальмар (его длина достигает около 9-10 метров, а вес 300-500 килограммов). Со временем эта теория только укрепилась.
Чупакабра
Чупакабра — неуловимое мифическое создание, которое промышляет убийством домашнего скота и высасыванием у него крови. Несколько лет назад люди начали настоящую охоту на это создание, однако мероприятие не принесло ожидаемого успеха. Со временем очевидцам удалось понять, что за чупакабру чаще всего принимают больных и мутировавших животных — койотов, лис и волков.
Левиафан
Левиафан — морское чудовище, описываемое в Ветхом Завете. Исследователи считают, что жутким монстром вполне может являться гигантский кашалот, габариты которого были «слегка» приукрашены.
Оборотень
Кто не знает оборотней? Исследователи уверены, что первые легенды о ликантропии появились благодаря людям, страдающим гипертрихозом — аномальным ростом волос во всему телу, в том числе и на лице.
Снежный человек
Снежный человек или бигфут — человекообразное лохматое существо, проживающее в горах или лесах. На протяжении многих лет люди пытались выяснить, кем же является этот загадочный незнакомец. Самая правдоподобная версия рассказывает о гигантопитеке — человекообразной обезьяне, имевшей рост до 4 метров и вес до 500 килограммов. Жил этот красавец на территориях современных Индии, Китая, Таиланда и Вьетнама более 12 тысяч лет назад.
Василиск
Прототипом зловещего змея василиска, от взгляда которого каменеет всё живое, ученые называют шлемоносного василиска (реже встречаются варианты с египетской коброй и рогатой гадюкой). Человеческая фантазия превратила небольшую рептилию в страшное чудовище, похожее на петуха с когтями тигра и крыльями дракона.
Олгой-хорхой
Огромный червь, обитающий в пустынях Монголии. По легендам он убивает крупный скот и людей с помощью яда или разряда электричества. В 1983 году известный зоолог Юрий Горелов смог увидеть странное создание вживую — ему его показали внуки пастуха, к которому исследователь приехал в гости. Им оказалась змея под названием восточный удавчик.
Циклоп
New Horizons Picture / xNik
Циклопы — жуткие, одноглазые великаны, которые не прочь полакомиться людьми. На протяжении многих столетий люди мучались в догадках на счёт их существования, ведь о них повествует огромное количество легенд и мифов. В 1914 году палеонтолог Отенио Абель предположил, что корни домыслов о циклопах берут своё начало от карликовых слонов, существовавших ещё в доисторические времена. Исследования показали, что носовые полости у этих животных крайне большие. Вполне возможно, что люди, обнаружившие остатки слонов, могли принять их за страшных одноглазых монстров.
Грифон
Грифон — это крылатое создание с головой орла и телом льва, которое встречается в различных мифах и сказках. Фольклористы уже неоднократно озвучивали теорию появления этого монстра в сознании людей. Вероятно, он возник после того, как они начали регулярно обнаруживать окаменелые скелеты протоцератопсов. Это достаточно крупные динозавры с острыми клювами и роговыми воротниками.
Единорог
На роль прототипа сказочного коня с одним рогом претендуют эласмотерии или носороги евразийских степей, который жили ещё во времена Ледникового периода. Сходства между этими существами уловить сложно. Однако на сегодняшний день это одна из наиболее правдоподобных теорий.
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Мифические персонажи разных народностей мира, чьи прототипы совсем не связаны с мистикой или чем-то сверхъестественным.
принимали-принимали, да и применяли