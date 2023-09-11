11 мифических существ, у которых есть реальные прототипы

Русалки — женщины небесной красоты с рыбьими хвостами. Они обладают потрясающими, пленительными голосами и делают всё возможное, чтобы заманить мимо проплывающих моряков в свои магические путы.

Есть все основания полагать, что эти существа появились в массовом сознании людей из-за рассказов уже упомянутых мореплавателей, которые, пробыв длительное время вдалеке от суши, принимали за женщин различных животных. Чаще всего это были тюлени и ламантины. Кстати, об этом явлении подробно рассказывает в своём научном труде исследователь Аллан Джон.

Кракен