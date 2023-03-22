FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Психология 431 пост • 242 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Психология
Куда пропали дети индиго

Куда пропали дети индиго

Автор:
22 марта 2023 17:00
Сообщество : Психология
Метки: дети   дети Индиго   интересное   мифы   обман   психология   
4886
8

Помните, были такие в России в конце 90-х и начале 2000-х? Про них тут же стали снимать фильмы, писать книги - о чрезвычайно одарённых детях, чуть ли не телепатах, но испытывающим проблемы с общением.

Авторство термина принадлежит Нэнси Энн Тэпп, называвшей себя экстрасенсом. Она уверяла, что видит вокруг таких детей некую синюю ауру. Теория женщины стала очень популярной.

В США, в 1982 году Тэпп была выпущена брошюра "Улучшение жизни через цвет". Почти 200 страниц описаний цветных электромагнитных полей, исходящих от каждого. Каждый цвет отвечал за превалирующее качество - решительность, обидчивость и прочее.

×
×

Про саму Тэпп информации немного. О себе она рассказывала мало и что там было правдой - неизвестно. К примеру тот факт, что она работала в Государственном университете в Сан-Диего, не нашёл подтверждений. В книге "Дети индиго. 10 лет спустя" авторы указывают на то, что у Тэпп была синестезия (как у Владимира Набокова и Винсента Ван Гога) - восприятие, при котором люди "видят и чувствуют цвет" букв и цифр. Вот такой, возможно, была Нэнси, которая умерла в 2012 году.

По словам Тэпп, в начале 70-х годов в мире практически исчезли люди с ярко-розовым оттенком, а вот с тёмно-синим оттенком наоборот появились, те самые люди с аурой индиго. По словам женщины, они были уверены в себе, осознаны, мудры и самостоятельны. Также она отметила четыре типа, на которые делятся дети-индиго: у концептуалистов ярче выражено умение достигать цели и сосредоточенность на проектах, гуманисты - активные и общительные, им она прочила общественно-полезную деятельность, художники - тонкие творческие натуры и наконец те, кто живут во всех измерениях - они привносят в мир новые философии.

Нэнси писала пособия, где раздавала советы, как вести себя родителям с детьми индиго, ведь с этими "новыми" детьми не работали старые воспитательные методы.

Когда концепция Нэнси набирала популярность, в моде были всякие духовные, эзотерические и религиозные практики. Тут же появились всяческие ясновидящие и кинезиологи, которые стали предлагать отыскать предназначение ребёнка, стали тестировать интеллект и воспитывать трудных подростков. СМИ стали снимать фильмы о детях, которые чувствовали человеческую боль, предсказывали различные катастрофы.
В конце 90-х и начале 2000-х в мире открывались центры для работы с одарёнными детьми, сообщества поддержки детей-индиго.

Концепция, невзирая на её очевидную антинаучность, сделала популярной гуманную педагогику. Больше говорить с детьми, помогать им находить то, что нравится, и развиваться в этом направлении, не давить на них своими нереализованными мечтами, не манипулировать ими. Тэпп советовала водить детей индиго на творческие и спортивные занятия, составлять для них индивидуальные планы обучения. То есть посыл был оптимистичным и полезным.

В разгар популярности детей-индиго произошла трагедия в школе "Колумбайн". Страшная стрельба навела на размышления - что же не так было с подростками, стреляющими по своим одноклассникам. Нэнси Тэпп решила разобраться.
Она несколько лет изучала преступления, совершённые детьми, и пришла к выводу, что эти преступления могли совершать только индиго-концептуалисты, способные ради идеи пойти на всё. Тэпп выдала своё предположение на телевидении и на детей индиго тут же ополчились. "Эксперты" стали считать их агрессивными и асоциальными социопатами.

Где плохое, там и хорошее. Вторая группа людей стала наоборот верить в божественную сущность "новых" детей и уверяла, что они могут быть пророками, общаться с ангелами и лечить болезни.

Иногда эти две теории вообще соединяли и получался какой-то малолетний уникум, мыслящий как взрослый и лишённый эмпатии.

Всплеск интереса к детям индиго был по всему миру. В России в 2007 году вышел фильм "Дети индиго. Новое испытание для взрослых". В нём принимали участие самые разные эксперты: психофизиолог, специалист по биофизике, академик. Там они на полном серьёзе рассуждали о биополях, а родители детей рассказывали о ясновидении и энергетических пузырях. Не обошлось без воспоминаний о Серёже Парамонове и Нике Турбиной.

После выхода фильма газеты заполонили рассказы о детях индиго, обещая, что вот-вот учёные узнают все тайны сознания одарённых детей. Но сразу за колоссальным интересом в 2007 и 2008 годах, начался резкий спад.
Это было ожидаемо, ведь если каждый второй или третий ребёнок светится синей аурой, то это уже и не феномен никакой.

Но почему это стало так популярно?

Когда завершилась мода на индиго, учёные решили узнать, почему этот очевидный миф стал таким популярным. Сильнее всего эта теория распространилась в России и США. Как раз в тогда, в 90-е, происходила масштабная переоценка ценностей и тогда-то в России вывели новую "Концепцию дошкольного воспитания", которая как раз говорила о том, что нужно учитывать индивидуальность ребёнка, воспитывать детей гуманными методами. "Концепция" должна была помочь в том, чтобы вырастить поколение,которое будет счастливее предыдущих.

В тот непростой период высшее образование переставало быть очевидной ценностью, стал делаться упор на творчество и саморазвитие, институт брака переживал непростые времена. Появившиеся социальные сети стали набирать популярность и дети, родившиеся в эпоху цифровизации и глобализации, будут ориентироваться на уже совсем другие нормы, выстраивать другие модели поведения, а значит и отношение к ним должно быть другое.

Миф об одарённых детях индиго помог донести родителям, каких ошибки в воспитании нужно избегать. Чтобы убедить в этом большинство, нужно было доходчиво объяснить то, что современные дети другие и требуют совсем другого подхода.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Психология "
Метки: дети   дети Индиго   интересное   мифы   обман   психология   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
42  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Дмитрий 8 часов назад
Куда, куда!!!? Больше волнует вопрос: когда пропадёт ГИА(ОГЭ, ГВЭ), ЕГЭ и прочая х...ня из нашего образования. Чего то "мода" на подобное дерьмо не проходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
6k
qap 5 часов назад
Дети-индиго выросли и стали вечно синими людьми...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
326
Кирилл Башков 5 часов назад
И Тут, после такой широкомасштабной компании по разложению России, на нас таки навалились. Хренушки, вам, ребята, не получится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Валерий 5 часов назад
в моё советское детство так же были "дети индиго", только мы их немного по другому называли, у нас на улице было пару таких--дети алкоголиков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Natalia 6 часов назад
проходят сотни, тысячи лет, развивается цивилизация, наука. То, что раньше считали явлениями богов уже давно все объяснимо. Казалось бы, интернет, книги, развивайтесь на здоровье....Но людям все равно надо кому-то приклоняться, в чем-то обвинять или оправдывать, искать особое неземное назначение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Djeff 6 часов назад
Просто появились скрининговые тесты беременных на синдром дауна и прочих "детей индиго"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vasilykopkov 6 часов назад
Они все в блогеры подались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 6 часов назад
Куда пропали "дети индиго"? Они выросли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юр21 7 часов назад
Короче очередной пи*дёж англосаксов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
BAMBRA 7 часов назад
Мне вот тоже с каждым годом всё сложнее общаться в социуме. Хочется верить, что я становлюсь человеком-индиго, хотя вероятнее всего у меня с возрастом портится характер. )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
zloykoyot 7 часов назад
Дети индиго выросли и придумали 80+ гендеров, гей-прайды и прочую поипень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Anatoly Tananykhin 7 часов назад
А куда НЛО делось, наверное туда же куди и дети-индиго...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitry Tarasov 7 часов назад
Дети индиго, остаются таковыми до первой встречи с нормальным психологом, по результатам которой они получают уже медицинский диагноз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
842
Gigantes 7 часов назад
Ху.ерга какая-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Рыжая борода 7 часов назад
А куда делись эмо?

*чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 7 часов назад
Раньше были дети индиго. Сейчас нейросети и ИИ. Суть одна - романтика д.о.л.б.о.ё.б.о.в. Главное, чтобы мечтали и платили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
russger 7 часов назад
сейчас модно в плоскую Землю верить. Каждому времени свои долбодятлы с кучей последователей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 7 часов назад
Нет сверхлюдей, есть люди, которые стремятся получать знания, а есть люди, которым знания(опыт предыдущих поколений)не нужны. Сами знания, в голове из ниоткуда не появятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 8 часов назад
дети индиго исчезли туда же куда исчезли озоновые дыры.....
Как только кто то добился своих целей и скорее всего денег....все само растворилось в бытие. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Татьяна Юсова 9 часов назад
Миф, не миф, а советы были неплохими.
А что плохого в том, что Тэпп советовала водить детей индиго на творческие и спортивные занятия, составлять для них индивидуальные планы обучения?
Всех детей надо приучать к спорту, к творчеству, и при обучении учитывать индивидуальные способности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
19k
Виталий Касандров 9 часов назад
Ну если сейчас ввести уголовную ответственность за ЛГБТ то и многочисленные 3.14дары и проч извращенцы так же пропадут как роса на сольце.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34884



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Перми голодный бородач съел товар в магазине и отказался его оплачивать, но покупатели нашли подход к совести упрямца
В Перми голодный бородач съел товар в магазине и отказался его оплачивать, но...
35 редких и завораживающих фото из прошлого знаменитостей
35 редких и завораживающих фото из прошлого знаменитостей
Набирающие популярность в сообществах
Hyundai Solaris 3 наконец-то официально представили
Hyundai Solaris 3 наконец-то официально представили
Фотографии из&nbsp;прошлого
Фотографии из прошлого
5 экстремальных случаев посадки самолетов в истории гражданской авиации
5 экстремальных случаев посадки самолетов в истории гражданской авиации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениальный стартап

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#кино#автомир#аварии#люди#познавательно#фильм#Москва#роль
#Юмор#интересное#позитив#машина#авто аварии#США#полиция#Приколы#красота#знаменитости
#интересно#автомобили#факты#в мире#дтп#улыбнуло#животные#шоу бизнес#маразм#криминал
Видео с испытанием летающего автомобиля XPeng Видео с испытанием летающего автомобиля XPeng В Азии родился здоровый двуглавый малыш В Азии родился здоровый двуглавый малыш Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка

На что жалуетесь?

Вернуться