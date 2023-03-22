Куда пропали дети индиго

Помните, были такие в России в конце 90-х и начале 2000-х? Про них тут же стали снимать фильмы, писать книги - о чрезвычайно одарённых детях, чуть ли не телепатах, но испытывающим проблемы с общением.
Авторство термина принадлежит Нэнси Энн Тэпп, называвшей себя экстрасенсом. Она уверяла, что видит вокруг таких детей некую синюю ауру. Теория женщины стала очень популярной.
В США, в 1982 году Тэпп была выпущена брошюра "Улучшение жизни через цвет". Почти 200 страниц описаний цветных электромагнитных полей, исходящих от каждого. Каждый цвет отвечал за превалирующее качество - решительность, обидчивость и прочее.
Про саму Тэпп информации немного. О себе она рассказывала мало и что там было правдой - неизвестно. К примеру тот факт, что она работала в Государственном университете в Сан-Диего, не нашёл подтверждений. В книге "Дети индиго. 10 лет спустя" авторы указывают на то, что у Тэпп была синестезия (как у Владимира Набокова и Винсента Ван Гога) - восприятие, при котором люди "видят и чувствуют цвет" букв и цифр. Вот такой, возможно, была Нэнси, которая умерла в 2012 году.
По словам Тэпп, в начале 70-х годов в мире практически исчезли люди с ярко-розовым оттенком, а вот с тёмно-синим оттенком наоборот появились, те самые люди с аурой индиго. По словам женщины, они были уверены в себе, осознаны, мудры и самостоятельны. Также она отметила четыре типа, на которые делятся дети-индиго: у концептуалистов ярче выражено умение достигать цели и сосредоточенность на проектах, гуманисты - активные и общительные, им она прочила общественно-полезную деятельность, художники - тонкие творческие натуры и наконец те, кто живут во всех измерениях - они привносят в мир новые философии.
Нэнси писала пособия, где раздавала советы, как вести себя родителям с детьми индиго, ведь с этими "новыми" детьми не работали старые воспитательные методы.
Когда концепция Нэнси набирала популярность, в моде были всякие духовные, эзотерические и религиозные практики. Тут же появились всяческие ясновидящие и кинезиологи, которые стали предлагать отыскать предназначение ребёнка, стали тестировать интеллект и воспитывать трудных подростков. СМИ стали снимать фильмы о детях, которые чувствовали человеческую боль, предсказывали различные катастрофы.
В конце 90-х и начале 2000-х в мире открывались центры для работы с одарёнными детьми, сообщества поддержки детей-индиго.
Концепция, невзирая на её очевидную антинаучность, сделала популярной гуманную педагогику. Больше говорить с детьми, помогать им находить то, что нравится, и развиваться в этом направлении, не давить на них своими нереализованными мечтами, не манипулировать ими. Тэпп советовала водить детей индиго на творческие и спортивные занятия, составлять для них индивидуальные планы обучения. То есть посыл был оптимистичным и полезным.
В разгар популярности детей-индиго произошла трагедия в школе "Колумбайн". Страшная стрельба навела на размышления - что же не так было с подростками, стреляющими по своим одноклассникам. Нэнси Тэпп решила разобраться.
Она несколько лет изучала преступления, совершённые детьми, и пришла к выводу, что эти преступления могли совершать только индиго-концептуалисты, способные ради идеи пойти на всё. Тэпп выдала своё предположение на телевидении и на детей индиго тут же ополчились. "Эксперты" стали считать их агрессивными и асоциальными социопатами.
Где плохое, там и хорошее. Вторая группа людей стала наоборот верить в божественную сущность "новых" детей и уверяла, что они могут быть пророками, общаться с ангелами и лечить болезни.
Иногда эти две теории вообще соединяли и получался какой-то малолетний уникум, мыслящий как взрослый и лишённый эмпатии.
Всплеск интереса к детям индиго был по всему миру. В России в 2007 году вышел фильм "Дети индиго. Новое испытание для взрослых". В нём принимали участие самые разные эксперты: психофизиолог, специалист по биофизике, академик. Там они на полном серьёзе рассуждали о биополях, а родители детей рассказывали о ясновидении и энергетических пузырях. Не обошлось без воспоминаний о Серёже Парамонове и Нике Турбиной.
После выхода фильма газеты заполонили рассказы о детях индиго, обещая, что вот-вот учёные узнают все тайны сознания одарённых детей. Но сразу за колоссальным интересом в 2007 и 2008 годах, начался резкий спад.
Это было ожидаемо, ведь если каждый второй или третий ребёнок светится синей аурой, то это уже и не феномен никакой.
Но почему это стало так популярно?
Когда завершилась мода на индиго, учёные решили узнать, почему этот очевидный миф стал таким популярным. Сильнее всего эта теория распространилась в России и США. Как раз в тогда, в 90-е, происходила масштабная переоценка ценностей и тогда-то в России вывели новую "Концепцию дошкольного воспитания", которая как раз говорила о том, что нужно учитывать индивидуальность ребёнка, воспитывать детей гуманными методами. "Концепция" должна была помочь в том, чтобы вырастить поколение,которое будет счастливее предыдущих.
В тот непростой период высшее образование переставало быть очевидной ценностью, стал делаться упор на творчество и саморазвитие, институт брака переживал непростые времена. Появившиеся социальные сети стали набирать популярность и дети, родившиеся в эпоху цифровизации и глобализации, будут ориентироваться на уже совсем другие нормы, выстраивать другие модели поведения, а значит и отношение к ним должно быть другое.
Миф об одарённых детях индиго помог донести родителям, каких ошибки в воспитании нужно избегать. Чтобы убедить в этом большинство, нужно было доходчиво объяснить то, что современные дети другие и требуют совсем другого подхода.
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- А где вы будите жить?
- Мама, Таня эмо. Она вообще не хочет жить.
Как только кто то добился своих целей и скорее всего денег....все само растворилось в бытие. ))
А что плохого в том, что Тэпп советовала водить детей индиго на творческие и спортивные занятия, составлять для них индивидуальные планы обучения?
Всех детей надо приучать к спорту, к творчеству, и при обучении учитывать индивидуальные способности.
Это бред. Ну если ты не олигарх с собственной школой. Представь 10 учителей и 600 учеников. Попробуй хотя бы для 100 составить такой окуенно крутой "индивидуальный план обучения". Её идеи бредятина, что бы книжечки покупали
Ибо безработица особенно в регионах есть. Закрылся завод и полгорода безработные.