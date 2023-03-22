Куда пропали дети индиго

Про саму Тэпп информации немного. О себе она рассказывала мало и что там было правдой - неизвестно. К примеру тот факт, что она работала в Государственном университете в Сан-Диего, не нашёл подтверждений. В книге "Дети индиго. 10 лет спустя" авторы указывают на то, что у Тэпп была синестезия (как у Владимира Набокова и Винсента Ван Гога) - восприятие, при котором люди "видят и чувствуют цвет" букв и цифр. Вот такой, возможно, была Нэнси, которая умерла в 2012 году.

По словам Тэпп, в начале 70-х годов в мире практически исчезли люди с ярко-розовым оттенком, а вот с тёмно-синим оттенком наоборот появились, те самые люди с аурой индиго. По словам женщины, они были уверены в себе, осознаны, мудры и самостоятельны. Также она отметила четыре типа, на которые делятся дети-индиго: у концептуалистов ярче выражено умение достигать цели и сосредоточенность на проектах, гуманисты - активные и общительные, им она прочила общественно-полезную деятельность, художники - тонкие творческие натуры и наконец те, кто живут во всех измерениях - они привносят в мир новые философии.

Нэнси писала пособия, где раздавала советы, как вести себя родителям с детьми индиго, ведь с этими "новыми" детьми не работали старые воспитательные методы.