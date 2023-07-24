Мифы и суеверия, с которыми сталкивались дети прошлого

Предлагаю вспомнить, какие мифы и суеверия сопровождали детей 80-х и 90-х (и не только).
Некоторые из этих мифов мы черпали от родителей, а какие-то из них ходили лишь среди самих детей и подростков.
1. Набрать 1000 очков в "Ну, погоди!"
Наверняка, многие помнят культовую портативную игровую платформу "Электроника ИМ". Различных портативок было много, но самой популярной из них была конечно же консоль с игрой "Ну, погоди!", где нам предстояло играть за волка из культового советского мультсериала, который должен ловить куриные яйца в корзину с четырех сторон.
Чем больше мы набирали очков, тем быстрее падали яйца, и тем больше их было. И из-за того, что сложность игры повышалось, мало кто мог дойти до заветной 1000 очков.
Но почему именно 1000? А дело в том, что кто-то пустил слух о том, что если в данной игре набрать 1000 очков, то мы увидим секретный мультфильм. В результате этот слух так сильно завирусился, что охватил всю страну.
Но тех счастливчиков, которые доходили до заветной 1000, ждало разочарование, ведь никакого мультфильма не было, а вместо этого игра просто продолжалась.
2. Не сиди близко к телевизору, а то ухудшится зрение!
Этими словами в основном нас пугали наши родители, которые по большому счету и сами в это верили. На самом же деле излучение от экрана не влияет на зрение человека. Единственное, от длительного сидения на близком расстоянии перед телевизором вызывает перенапряжение и усталость глаз. Поэтому, все же лучше делать перерывы.
3. Не играй долго в приставку, а то посадишь кинескоп!
Еще одно популярное заблуждение и обман, которым пользовались наши родители, чтобы мы поменьше проводили времени за игрой в Dendy или Сегу.
Естественно, никаких отличий между просмотром телевизора и игрой в приставку не было.
4. Детские приметы
Также, у детей было немало примет. Среди них можно выделить переступание через человека. Ведь если переступить через лежачего человека, а затем не переступить обратно, то он просто перестанет расти. Естественно, к реальности это не имеет никакого отношения, но многие действительно в это верили.
Также, нельзя не отметить наступание на ногу. Если вдруг вам кто-то случайно наступил на ногу, то нужно немедленно наступить ему в ответ, иначе поссоритесь.
5. Не ешь много сладкого, а то попа слипнется
Еще один популярный миф от наших родителей. Попа от сладкого конечно же не слипается, но все равно стоит немного ограничивать это дело, так как от злоупотребления сладким действительно может возникнуть немало проблем со здоровьем.
6. "Поклянись сердцем матери!"
Когда дети сомневались в словах своего сверстника, предполагая, что он врет, они просили его поклясться сердцем матери. Мама - это святое, поэтому клятва сердцем матери была 100% гарантией того, что человек не врет. И ведь действительно, подавляющее большинство детей этому следовали, так как не хотели вреда самому близкому человеку. Ну а если человек врал, то он, как правило, увиливал от клятвы или просто говорил, что пошутил. Детектор лжи нашего детства).
7. Если дотронешься до жаб и лягушек, появятся бородавки
Еще один миф от наших родителей. Чтобы мы не трогали эту "мерзость" нам говорили, что от прикосновения появятся бородавки. Ох, сколько же я лягушек переловил в детстве, но ни одной бородавки так и не подхватил...тьфу-тьфу-тьфу.
8. Пугать человека со сведенными глазами нельзя
Многие из нас в детстве любили сводить глаза к переносице, благодаря чему появился миф о том, что если в таком состоянии напугать человека, то он навсегда таким и останется.
9. Большие комары - разносчики малярии
А это один из самых забавных мифов нашего детства. Комаров и так-то не очень жалую, а при виде огромных комаров многие реально пугались, ведь они были большими, да еще и судя по рассказам - малярийными.
На самом деле это конечно же не так. Более того, это безвредный вид комаров (комары-долгоножки), которые вообще не сосут кровь, а питаются нектаром.
А какие суеверия из детства помните вы? Напишите в комментариях.
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