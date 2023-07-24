Мифы и суеверия, с которыми сталкивались дети прошлого

FISHKINET
15 находчивых человек, которые доказывают, что у любой проблемы есть решение 15 находчивых человек, которые доказывают, что у любой проблемы... Москву снова атаковали беспилотники Москву снова атаковали беспилотники 15 захватывающих фотографий, которые показывают, как прекрасен мир 15 захватывающих фотографий, которые показывают, как прекрасен мир Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Почему самая мощная шахматная фигура называется не королевой, а ферзем Почему самая мощная шахматная фигура называется не королевой, а ферзем Удивительное открытие немца в московском магазине Удивительное открытие немца в московском магазине 12 архитектурных шедевров, которых больше нет 12 архитектурных шедевров, которых больше нет 15 оригинальных граффити, которые смогли преобразить даже самые скучные места 15 оригинальных граффити, которые смогли преобразить даже самые... Налоговая служба заинтересовалась доходами Бузовой, Бородиной и сотней других «звёзд» Налоговая служба заинтересовалась доходами Бузовой, Бородиной и... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 июля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 июля «Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит»: иноагент Андрей Макаревич* рассказал, чем очень недоволен в Израиле «Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит»: иноагент Андрей Макаревич*... Герой-таджик получил гражданство России спустя 15 лет ожидания Герой-таджик получил гражданство России спустя 15 лет ожидания "Ну, погоди!": легендарная портативная электронная игра 80-х и 90-х "Ну, погоди!": легендарная портативная электронная игра 80-х и 90-х Мужчина взорвал боевую гранату во время застолья ради шутки и погиб Мужчина взорвал боевую гранату во время застолья ради шутки и погиб «Никаких тебе самоваров»: в США украинец столкнулся с «максимальной технологичностью» и приятно удивился «Никаких тебе самоваров»: в США украинец столкнулся с... Улучшатели в деле: необычные технические решения, которые как-то пришли кому-то в голову Улучшатели в деле: необычные технические решения, которые как-то... В Канаде одна пожилая семейная пара построила огромный автодом мечты В Канаде одна пожилая семейная пара построила огромный автодом мечты Спасатели вытащили кота из 8-метрового колодца Спасатели вытащили кота из 8-метрового колодца
Мифы и суеверия, с которыми сталкивались дети прошлого

Мифы и суеверия, с которыми сталкивались дети прошлого

Автор:
24 июля 2023 08:40
Метки: детство   интересно   люди   мифы   обман   суеверия   
1111
10

Предлагаю вспомнить, какие мифы и суеверия сопровождали детей 80-х и 90-х (и не только).

Некоторые из этих мифов мы черпали от родителей, а какие-то из них ходили лишь среди самих детей и подростков.

1. Набрать 1000 очков в "Ну, погоди!"

×
×

Наверняка, многие помнят культовую портативную игровую платформу "Электроника ИМ". Различных портативок было много, но самой популярной из них была конечно же консоль с игрой "Ну, погоди!", где нам предстояло играть за волка из культового советского мультсериала, который должен ловить куриные яйца в корзину с четырех сторон.

Чем больше мы набирали очков, тем быстрее падали яйца, и тем больше их было. И из-за того, что сложность игры повышалось, мало кто мог дойти до заветной 1000 очков.

Но почему именно 1000? А дело в том, что кто-то пустил слух о том, что если в данной игре набрать 1000 очков, то мы увидим секретный мультфильм. В результате этот слух так сильно завирусился, что охватил всю страну.

Но тех счастливчиков, которые доходили до заветной 1000, ждало разочарование, ведь никакого мультфильма не было, а вместо этого игра просто продолжалась.

2. Не сиди близко к телевизору, а то ухудшится зрение!

Этими словами в основном нас пугали наши родители, которые по большому счету и сами в это верили. На самом же деле излучение от экрана не влияет на зрение человека. Единственное, от длительного сидения на близком расстоянии перед телевизором вызывает перенапряжение и усталость глаз. Поэтому, все же лучше делать перерывы.

3. Не играй долго в приставку, а то посадишь кинескоп!

Еще одно популярное заблуждение и обман, которым пользовались наши родители, чтобы мы поменьше проводили времени за игрой в Dendy или Сегу.

Естественно, никаких отличий между просмотром телевизора и игрой в приставку не было.

4. Детские приметы

Также, у детей было немало примет. Среди них можно выделить переступание через человека. Ведь если переступить через лежачего человека, а затем не переступить обратно, то он просто перестанет расти. Естественно, к реальности это не имеет никакого отношения, но многие действительно в это верили.

Также, нельзя не отметить наступание на ногу. Если вдруг вам кто-то случайно наступил на ногу, то нужно немедленно наступить ему в ответ, иначе поссоритесь.

5. Не ешь много сладкого, а то попа слипнется

Еще один популярный миф от наших родителей. Попа от сладкого конечно же не слипается, но все равно стоит немного ограничивать это дело, так как от злоупотребления сладким действительно может возникнуть немало проблем со здоровьем.

6. "Поклянись сердцем матери!"

Когда дети сомневались в словах своего сверстника, предполагая, что он врет, они просили его поклясться сердцем матери. Мама - это святое, поэтому клятва сердцем матери была 100% гарантией того, что человек не врет. И ведь действительно, подавляющее большинство детей этому следовали, так как не хотели вреда самому близкому человеку. Ну а если человек врал, то он, как правило, увиливал от клятвы или просто говорил, что пошутил. Детектор лжи нашего детства).

7. Если дотронешься до жаб и лягушек, появятся бородавки

Еще один миф от наших родителей. Чтобы мы не трогали эту "мерзость" нам говорили, что от прикосновения появятся бородавки. Ох, сколько же я лягушек переловил в детстве, но ни одной бородавки так и не подхватил...тьфу-тьфу-тьфу.

8. Пугать человека со сведенными глазами нельзя

Многие из нас в детстве любили сводить глаза к переносице, благодаря чему появился миф о том, что если в таком состоянии напугать человека, то он навсегда таким и останется.

9. Большие комары - разносчики малярии

А это один из самых забавных мифов нашего детства. Комаров и так-то не очень жалую, а при виде огромных комаров многие реально пугались, ведь они были большими, да еще и судя по рассказам - малярийными.

На самом деле это конечно же не так. Более того, это безвредный вид комаров (комары-долгоножки), которые вообще не сосут кровь, а питаются нектаром.

А какие суеверия из детства помните вы? Напишите в комментариях.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: детство   интересно   люди   мифы   обман   суеверия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
hairov 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
2k
199
дмитрий викторович 38 минут назад
Кинескопы не любят статического изображения, т.к. это приводит к выгоранию люминофора в маске. Так что родители были не так уж и не правы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Франц Лефорт 58 минут назад
Что за хрень про попу!? ЭТО ВСЕГДА(!!!) БЫЛО ШУТКОЙ, ШУТКОЙ И ОСТАЛОСЬ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

956805



Другие посты автора
Популярное
Пипидастр и питонец: очередная подборка каламбуров и лингвошуток
Пипидастр и питонец: очередная подборка каламбуров и лингвошуток
Истории из общаги, которые сложно забыть
Истории из общаги, которые сложно забыть
Набирающие популярность
ТОП - 10 фильмов ужасов про лес
ТОП - 10 фильмов ужасов про лес
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Креативный подход

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#картинки#Приколы#обман#подборка#Германия#медведь
#интересно#люди#история#познавательно#Россия#удивительно#природа#водитель#пьяный
#в мире#Юмор#факты#забавно#Мемы#Прикол#кот#пляж
Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться