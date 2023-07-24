Мифы и суеверия, с которыми сталкивались дети прошлого

Наверняка, многие помнят культовую портативную игровую платформу "Электроника ИМ". Различных портативок было много, но самой популярной из них была конечно же консоль с игрой "Ну, погоди!", где нам предстояло играть за волка из культового советского мультсериала, который должен ловить куриные яйца в корзину с четырех сторон.

Чем больше мы набирали очков, тем быстрее падали яйца, и тем больше их было. И из-за того, что сложность игры повышалось, мало кто мог дойти до заветной 1000 очков.