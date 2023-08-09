«Это действительно страшно»: в Нью-Йорке резко выросла заболеваемость COVID-19. Учёные ждут начала новой пандемии и введения карантина

Covid-19 навёл суеты в 2020 и 2021 гг. Потом его отменили и все постепенно стали о нём забывать. Вроде как он есть, но уже не такой страшный, у многих выработался иммунитет и вообще теперь он будет сезонным, прямо как грипп.

Так считали ещё недавно. Теперь точка зрения изменилась.