«Это действительно страшно»: в Нью-Йорке резко выросла заболеваемость COVID-19. Учёные ждут начала новой пандемии и введения карантина

И уже есть объяснение - кому это выгодно.
Covid-19 навёл суеты в 2020 и 2021 гг. Потом его отменили и все постепенно стали о нём забывать. Вроде как он есть, но уже не такой страшный, у многих выработался иммунитет и вообще теперь он будет сезонным, прямо как грипп.
Так считали ещё недавно. Теперь точка зрения изменилась.
По данным на 2 августа, число новых заболеваний Covid в Нью-Йорке лишь за одну неделю выросло на 55%. А в целом по штату, с ковидом госпитализируют более 800 человек в сутки. Всего же в США кладут в больницу с ковидом больше 8000 человек в день. Цифра немалая, к тому же появился новый штамм - EG.5 или eris, его чаще всего и диагностируют у заболевших.
Как считает Анна Берштейн, доцент кафедры здоровья населения медицинской школы Нью-Йоркского университета:
Самое страшное для меня то, что мы не знаем, откуда взялся этот (омикронный) вариант.
Добавив, что возможен и более смертоносный вид вируса.
Это событие может произойти в любое время. От этой мысли у меня мурашки бегут по спине. Это действительно страшно. Если бы вирус обладал трансмиссивностью COVID и был бы таким же смертельным, как коронавирус MERS (имеется в виду ближневосточный респираторный синдром), заболевание оканчивалось бы смертельным исходом в более чем 30% случаев.
Так что обстановка снова накаляется - уже без той истерии, которая была несколько лет назад. Но «тренд» угадывается. И ему уже нашли объяснение. Это сделал экс-офицер армии США Станислав Крапивник, он рассказал о том, почему на Западе началась информационная подготовка к «новой смертельной эпидемии»:
Со стороны контроля над населением COVID всем показал, что очень спокойно можно отнять много прав и большинство населения пойдет как овцы. Сейчас экономические проблемы большие, демонстрации идут по всему миру. При ковиде все было спокойно. С войной сложно продавать это. Как-то надо контролировать население. Смертность среди молодых мужчин поднялась в шесть раз после прививок.
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Как нажмешь на курок, а он кувырок и на коленки.
Болен Бидон короной с Короной, тяжко ему заразу по всему миру развозить...