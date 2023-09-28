10-летняя девочка побила шахматный рекорд с закрытыми глазами

Идея пойти на рекорд пришла к девочке после того, как она посмотрела документальный фильм о выдающихся достижениях человека. Её вдохновили люди, которые бросают себе вызов и превосходят свои возможности. Перед тем, как побить рекорд, она тренировалась 4 месяца:

"Я изучала видеозаписи предыдущих рекордсменов, чтобы понять их методы и стратегии. Мы начали подготовку за 4 месяца — это была и умственная, и физическая работа," - рассказала девочка.