10-летняя девочка побила шахматный рекорд с закрытыми глазами

10-летняя девочка из Малайзии побила рекорд — она за 45 секунд расставила шахматные фигуры на доске с завязанными глазами. Кроме того, эта талантливая девочка — лучший игрок в шахматы в своей школе, постоянно участвует в различных турнирах, и каждый день играет в шахматы с папой.
10-летняя Пунитамалар Раджашекар из Малайзии установила рекорд, расставив шахматы на стартовые позиции с завязанными глазами. Она побила предыдущий рекорд, расставив фигуры всего за 45,72 секунды. Талантливая девочка получила несколько наград, включая премию "Выдающийся ребёнок Азии 2022-2023", и показала свои навыки на различных конкурсах — например, шоу талантов Malaysia's Kids Got Talent.
Помимо рекорда, Пунитамалар с пяти лет играет в шахматы. Она — лучшая шахматистка в своей школе, и не раз представляла её на шахматных турнирах. Девочка также регулярно участвует в общенациональных турнирах и является зарегистрированным членом Международной шахматной федерации. По словам девочки, любовь к шахматам ей привил отец:
"Мой тренер по шахматам — мой папа. Мы с ним играем почти каждый день," - говорит Пунитамалар.
Идея пойти на рекорд пришла к девочке после того, как она посмотрела документальный фильм о выдающихся достижениях человека. Её вдохновили люди, которые бросают себе вызов и превосходят свои возможности. Перед тем, как побить рекорд, она тренировалась 4 месяца:
"Я изучала видеозаписи предыдущих рекордсменов, чтобы понять их методы и стратегии. Мы начали подготовку за 4 месяца — это была и умственная, и физическая работа," - рассказала девочка.
По словам Пунитамалар, её любимый предмет в школе — математика, а когда вырастет, она хочет стать учёным-космонавтом. Юная рекордсменка рассказала, что этот рекорд "изменил её жизнь": она надеется, что вдохновит других людей на достижение их собственных, пусть и необычных, целей. Кроме того, девочка намерена установить еще один рекорд по шахматам с завязанными глазами.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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