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10-летняя девочка побила шахматный рекорд с закрытыми глазами

10-летняя девочка побила шахматный рекорд с закрытыми глазами

Автор:
28 сентября 2023 19:40
Сообщество : Истории
Метки: Видео   дети   интересное   книга рекордов гиннесса   маленькие дети   рекорд   рекорды   таланты   шахматисты   шахматы   
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10-летняя девочка из Малайзии побила рекорд — она за 45 секунд расставила шахматные фигуры на доске с завязанными глазами. Кроме того, эта талантливая девочка — лучший игрок в шахматы в своей школе, постоянно участвует в различных турнирах, и каждый день играет в шахматы с папой.

10-летняя Пунитамалар Раджашекар из Малайзии установила рекорд, расставив шахматы на стартовые позиции с завязанными глазами. Она побила предыдущий рекорд, расставив фигуры всего за 45,72 секунды. Талантливая девочка получила несколько наград, включая премию "Выдающийся ребёнок Азии 2022-2023", и показала свои навыки на различных конкурсах — например, шоу талантов Malaysia's Kids Got Talent.

Помимо рекорда, Пунитамалар с пяти лет играет в шахматы. Она — лучшая шахматистка в своей школе, и не раз представляла её на шахматных турнирах. Девочка также регулярно участвует в общенациональных турнирах и является зарегистрированным членом Международной шахматной федерации. По словам девочки, любовь к шахматам ей привил отец:


"Мой тренер по шахматам — мой папа. Мы с ним играем почти каждый день," - говорит Пунитамалар.

Идея пойти на рекорд пришла к девочке после того, как она посмотрела документальный фильм о выдающихся достижениях человека. Её вдохновили люди, которые бросают себе вызов и превосходят свои возможности. Перед тем, как побить рекорд, она тренировалась 4 месяца:


"Я изучала видеозаписи предыдущих рекордсменов, чтобы понять их методы и стратегии. Мы начали подготовку за 4 месяца — это была и умственная, и физическая работа," - рассказала девочка.

По словам Пунитамалар, её любимый предмет в школе — математика, а когда вырастет, она хочет стать учёным-космонавтом. Юная рекордсменка рассказала, что этот рекорд "изменил её жизнь": она надеется, что вдохновит других людей на достижение их собственных, пусть и необычных, целей. Кроме того, девочка намерена установить еще один рекорд по шахматам с завязанными глазами.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   дети   интересное   книга рекордов гиннесса   маленькие дети   рекорд   рекорды   таланты   шахматисты   шахматы   
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3  комментария
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2k
Александр Долматов 57 минут назад
Я свои фигуры ещё быстрее расставлю. Правда я играю не в шахматы, а в шашки.
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9k
Бритва 2 часа назад
как-то подозрительно ловко упавшие фигуры подняла
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6k
Трям 2 часа назад
А я думал, что в индии мишень на лбу себе рисуют только замужние бабы...
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