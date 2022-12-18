Самые странные и нелепые судебные иски против звёзд

Кристина Каро, украинка, живущая в США, в 2015 году подала в суд на Милу Кунис. И всё бы ничего, но вот обвиняла Кристина Милу в том, что та украла у неё курицу по имени Собачка. В детстве девушки были подругами и вдвоем часто играли с домашним питомцем Каро. Девушка потребовала от актрисы компенсацию в $5000 за кражу и моральный ущерб (мол она часто обращалась к психологам из-за полученной душевной травмы).

В ответ Мила решила выдвинуть ответный иск за моральный ущерб после просмотра клипа Каро (подружка звезды ещё была и певицей).

4. Канье Уэст, Бейонсе, Рианна, Крис Браун и Джей Зи