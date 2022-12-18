Самые странные и нелепые судебные иски против звёзд

Никто не застрахован от того, чтобы очутиться на скамье подсудимых, в том числе и звёзды. Но вот если одни оказываются под стражей из-за вождения в нетрезвом виде или пьяных дебошей, то на других иск подают по каким-то абсолютно нелепым и абсурдным причинам.
1. Кристофер Нолан
В 2008 году мэр турецкого города Батман подал в суд на кинорежиссёра, обвиняя его в незаконном использовании названия города в своей серии фильмов о супергерое. Мэр пытался доказать, что название городу было дано ещё до того, как в 1939 году вышли первые комиксы о Человеке-летучей мыши.
2. Майкл Джордан
А на известного баскетболиста в суд подал его... двойник, Аллен Хеккард, аргументировав это тем, что схожесть с актёром нарушает его личное пространство. Мол, фанаты спортсмена путают мужчину с Джорданом и постоянно подходят на улице. Однако позже Аллен всё-таки решил отозвать иск.
3. Мила Кунис
Кристина Каро, украинка, живущая в США, в 2015 году подала в суд на Милу Кунис. И всё бы ничего, но вот обвиняла Кристина Милу в том, что та украла у неё курицу по имени Собачка. В детстве девушки были подругами и вдвоем часто играли с домашним питомцем Каро. Девушка потребовала от актрисы компенсацию в $5000 за кражу и моральный ущерб (мол она часто обращалась к психологам из-за полученной душевной травмы).
В ответ Мила решила выдвинуть ответный иск за моральный ущерб после просмотра клипа Каро (подружка звезды ещё была и певицей).
4. Канье Уэст, Бейонсе, Рианна, Крис Браун и Джей Зи
Ричард Джей Дюпри - заключённый из Калифорнии, который в 2014 году обвинил вышеупомянутых звёзд в краже его текстов. Заявил арестант, что его произведения искусства были украдены при помощи ФБР и ЦРУ. Однако заявленный иск в $2 млн Дюпри так и не получил.
5. Бейонсе и Джей Зи
В 2014 году начинающая певица Тина Силс подала на супружескую пару иск, заявив, что Бейонсе и её муж украли биологический материал и что на самом деле матерью Блю Айви является она. Тина предъявила иск и запросила сумму в качестве возмещения морального ущерба. Позже девушка заявила, что также является суррогатной матерью дочери Ким Кардашян и Канье Уэста, а также близнецов Мэрайи Кери.
6. Шон Комбс (P. Diddy)
Валери Теркс в 2011 году предъявила рэперу иск на $11 млн, заявив, что один из её троих сыновей - отпрысок Шона. Также девушка заявила, что однажды в казино она отдала рэперу фишку, чтобы тот обменял её на деньги. Но заветных купюр Валери так и не получила, так как P. Diddy украл трофей.
7. Саша Барон Коэн
На британского комика подали иск за то, что он якобы спровоцировал два кровоизлияния в мозг у старушки по имени Ришель Олсон, когда боролся с ней за микрофон на благотворительной игре в бинго в Палмдэйле в 2007 году. Теперь из-за полученных травм пожилой женщине приходится передвигаться на инвалидном кресле. В итоге выяснилось, что старушка всё наврала, и в реальности она никогда даже не видела актёра лично.
Источник:
- Парень потребовал от бывшей 600 тысяч, которые он на нее потратил
- Голливудские знаменитости и их мамы
- Сильвестр Сталлоне вместе с женой Дженнифер Флавин на показе Ralph Lauren
- 19 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей, которые посетили премию MTV Video Music Awards 2022
- 13 фото детей знаменитостей, чьи родители прославились не только своим талантом, но и нестандартной внешностью