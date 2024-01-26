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У 11-летней девочки развилась аллергия на собственные слёзы и пот

У 11-летней девочки развилась аллергия на собственные слёзы и пот

Автор:
26 января 2024 18:55
Сообщество : Истории
Метки: Разное   болезни   дети   истории   история   кожные болезни   люди   медицина   редкие болезни   фото   
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У 11-летней девочки развилось кожное заболевание, из-за которого у неё появилась аллергия на собственные слёзы и пот. Из-за этого малышке пришлось бросить любимые танцы.

11-летнюю австралийку Сумму Уильямс госпитализировали ещё в конце 2022 года после того, как её кожа покрылась трещинами, покраснела и воспалилась. Сначала мать девочки думала, что у дочери сильный солнечный ожог: её кожа покрылась корками, и она постоянно чесалась. В больнице у девочки обнаружили стафилококк. По словам матери, когда Сумма принимала антибиотики, кожа на её лице и теле "слезала, как у змеи", с головы до ног, а после принятия душа ванна была полна кожи.

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В итоге девочке поставили диагноз "экзема", и у неё развилась аллергия на собственные слёзы и пот. Сейчас девочке делают уколы, и она проходит лечение. Положительные результаты есть, но иногда экзема сильно проявляется на лице. Главная боль Суммы в том, что из-за болезни она не может заниматься своими любимыми танцами.


"Когда она смотрит на всех своих подружек по танцам, она расстраивается и спрашивает: "Почему у меня не может быть такой кожи, как у них? Это ужасно"," - говорит мама девочки.

Австралийские дети страдают от экземы чаще других в мире. Сильная жара в этом году подвергает риску ещё больше деток. По данным врачей, экзема в той или иной степени поражает до 30 процентов детей и 10 процентов взрослых, причем многие считают погоду главной причиной развития болезни. В настоящее время не существует эффективной стратегии лечения экземы, псориаза или дерматита, поэтому для людей, страдающих этими заболеваниями, очень важно держать симптомы под контролем.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   болезни   дети   истории   история   кожные болезни   люди   медицина   редкие болезни   фото   
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4  комментария
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34k
Ego sum qui sum 59 минут назад
аллергия это сбой иммунной системы, а ее разрушают консерванты и антибиотики, которыми злоупотребляют
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9k
Бритва 42 минуты назад
как только не притворяются, лишь бы не ходить на танцы.
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