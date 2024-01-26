У 11-летней девочки развилась аллергия на собственные слёзы и пот

В итоге девочке поставили диагноз "экзема", и у неё развилась аллергия на собственные слёзы и пот. Сейчас девочке делают уколы, и она проходит лечение. Положительные результаты есть, но иногда экзема сильно проявляется на лице. Главная боль Суммы в том, что из-за болезни она не может заниматься своими любимыми танцами.

"Когда она смотрит на всех своих подружек по танцам, она расстраивается и спрашивает: "Почему у меня не может быть такой кожи, как у них? Это ужасно"," - говорит мама девочки.