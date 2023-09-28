FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1891 пост • 339 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Учёные воссоздали звук ацтекского свистка смерти

Учёные воссоздали звук ацтекского свистка смерти

Автор:
28 сентября 2023 16:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: археология   ацтеки   воссоздание   древний артефакт   интересно   история   познавательно   свисток   свисток смерти   
1822
5
2

Послушайте «самый страшный звук в мире»! Учёные воссоздали ацтекский свисток смерти с помощью 3D-печати. Оригинальный свисток в форме черепа был найден в руке скелета в ходе раскопок ацтекского храма в Мехико. Считается, что звук такого свистка сопровождал человеческие жертвоприношения.



Образовательный YouTube-канал The Action Lab, посвящённый научным экспериментам, опубликовал новый видеоролик, в котором рассказывают о легендарном ацтекском свистке смерти, попутно демонстрируя напечатанный на 3D-принтере свисток и то, как он звучит.




Инструмент создан на основе оригинального свистка в форме черепа, найденного во время раскопок.


Считается, что люди дули в такие свистки на церемониях в честь бога ветра Ээкатля, а затем их приносили в жертву, чтобы усмирить божество.


В ацтекском мифе о творении два бога собрались у жертвенного огня и стали Солнцем и Луной, но оставались неподвижными, пока на них не подул Ээкатль.



Свисток смерти мог использоваться для ритуальных церемоний или для запугивания врагов. Его описывают как нечто среднее между жутким порывом свистящего ветра и криком тысячи мертвецов.


«Этот звук был признан самым ужасающим в мире, — говорит ведущий канала Джеймс Дж. Орджилл. — Хотите верьте, хотите нет, но это не человеческий крик. Звук, который издает этот предсмертный свисток, вселяет страх в ваше сердце».


Оригинальный свисток смерти был найден в руке обезглавленного скелета во время раскопок ацтекского храма в Мехико в 1999 году.


«Археологи сначала подумали, что это, должно быть, какая-то игрушка, и не придали предмету большого значения, — говорит Орджилл. — Только 15 лет спустя кто-то взял и подул в отверстие наверху, и оттуда раздался такой звук. Это было поразительное открытие, потому что оно звучало как крик человека».


Хотя точное предназначение свистка смерти утрачено для истории, существует несколько основных теорий. Некоторые эксперты полагают, что ацтеки, вероятно, использовали этот звук, чтобы помочь душам людей отправиться в загробную жизнь, когда их приносили в жертву.


Возможно, оригинальный скелет был похоронен вместе с устройством в качестве защиты, чтобы отпугнуть злых духов. Свистки, возможно, также использовались воинами для того, чтобы «вселить страх в сердца врагов» в начале битвы, утверждает Орджилл.


По словам эксперта, форма свистка имитирует форму человеческой гортани.

Когда в него дуют, воздух разделяется надвое, создавая колеблющиеся звуковые волны, которые циркулируют по большой камере, прежде чем выйти из второго отверстия.

В некоторых свистках внутри камеры находится шарик, часто сделанный из пробки, который подпрыгивает и еще больше искажает звук.


В видео Орджилл тестирует современные версии ацтекского свистка смерти, изготовленные с помощью 3D-принтера американской фирмы HeyGears. Они издают разные звуки в зависимости от того, насколько велик объект и где именно они находятся на губах при дуновении.


На Amazon уже продаются реплики свистка смерти, изготовленные из различных материалов, таких как смола, керамика и даже углеродное волокно. Согласно описанию одного из товаров на Amazon, они "издают крик, похожий на крик женщины, находящейся в ужасной агонии", и "идеально подходят для Хэллоуина". Они также могут пригодиться для драматических постановок – например, для изображения сцен, в которых персонажи слышат крик откуда-то издалека.


«По какой-то причине эффект крика становится сильнее, когда вы не видите, как человек дует в свисток, — говорит Орджилл. — Вероятно, потому, что ваш мозг знает, что это свисток».


Мексиканский музыкант Кихас Ишайотль считает, что свисток смерти использовался для особых церемоний, включая День мертвых, а также во время сражений.


«Представьте, что одновременно звучит более сотни таких свистков, и какой психологический эффект это нанесет противнику», — говорит он.






Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: археология   ацтеки   воссоздание   древний артефакт   интересно   история   познавательно   свисток   свисток смерти   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Оригинальный свисток смерти был найден в руке обезглавленного скелет
------------
Досвистелся.Видимо всех заипал своим свистком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
483
Kulibin7 51 минуту назад
Вообще не впечатляет. музычку добавить, так фанатки орут на концертах. Какие-то нежные и впечатлительные ацтеки были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh Час назад
Чуть не обосрался! Не слушайте это!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
russger Час назад
"Этот звук был признан самым ужасающим в мире"

"Звук, который издает этот предсмертный свисток, вселяет страх в ваше сердце"

Никуя подобного. Вот как моя бабушка чихала, вот это да, обсирались все в радиусе 5 км.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37
Ли Харви Освальд Час назад
Вывел в офисе через громкую связь. Никто не умер, но двое обосрались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Не напугал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Спектрограмма звуковых волн свистка смерти, издающего звук, похожий на визг зомби(с)
Откуда они знают, как визжит зомби?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Иркутской области мужик перегородил дорогу «скорой помощи», обложил врачей матом и ушёл по своим делам
В Иркутской области мужик перегородил дорогу «скорой помощи», обложил врачей матом и...
Умелец собрал музыкальную группу из зубных щёток, тостера, утюга и других бытовых приборов
Умелец собрал музыкальную группу из зубных щёток, тостера, утюга и других бытовых приборов
Набирающие популярность в сообществах
Парк «Долгие пруды» в Москве после благоустройства⁠⁠
Парк «Долгие пруды» в Москве после благоустройства⁠⁠
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#аварии#авто аварии#история#Россия#Ynews#воры#США
#машина#интересное#Прикол#ДТП#Автовсячина#забавно#полиция#Разное#кино#улыбнуло
#автомобили#Юмор#животные#интересно#позитив#факты#истории#подборка#милота#Москва
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) 25 знаменитых артефактов — древних, как сама история 25 знаменитых артефактов — древних, как сама история В Перу во дворе испанской больницы 16 века раскопали кладбище В Перу во дворе испанской больницы 16 века раскопали кладбище Археологи нашли могилу Клеопатры Археологи нашли могилу Клеопатры 30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии 30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии Мексиканцы нашли странные сокровища ацтеков Мексиканцы нашли странные сокровища ацтеков

На что жалуетесь?

Вернуться