Учёные воссоздали звук ацтекского свистка смерти

Послушайте «самый страшный звук в мире»! Учёные воссоздали ацтекский свисток смерти с помощью 3D-печати. Оригинальный свисток в форме черепа был найден в руке скелета в ходе раскопок ацтекского храма в Мехико. Считается, что звук такого свистка сопровождал человеческие жертвоприношения.
Образовательный YouTube-канал The Action Lab, посвящённый научным экспериментам, опубликовал новый видеоролик, в котором рассказывают о легендарном ацтекском свистке смерти, попутно демонстрируя напечатанный на 3D-принтере свисток и то, как он звучит.
Инструмент создан на основе оригинального свистка в форме черепа, найденного во время раскопок.
Считается, что люди дули в такие свистки на церемониях в честь бога ветра Ээкатля, а затем их приносили в жертву, чтобы усмирить божество.
В ацтекском мифе о творении два бога собрались у жертвенного огня и стали Солнцем и Луной, но оставались неподвижными, пока на них не подул Ээкатль.
Свисток смерти мог использоваться для ритуальных церемоний или для запугивания врагов. Его описывают как нечто среднее между жутким порывом свистящего ветра и криком тысячи мертвецов.
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«Этот звук был признан самым ужасающим в мире, — говорит ведущий канала Джеймс Дж. Орджилл. — Хотите верьте, хотите нет, но это не человеческий крик. Звук, который издает этот предсмертный свисток, вселяет страх в ваше сердце».
Оригинальный свисток смерти был найден в руке обезглавленного скелета во время раскопок ацтекского храма в Мехико в 1999 году.
«Археологи сначала подумали, что это, должно быть, какая-то игрушка, и не придали предмету большого значения, — говорит Орджилл. — Только 15 лет спустя кто-то взял и подул в отверстие наверху, и оттуда раздался такой звук. Это было поразительное открытие, потому что оно звучало как крик человека».
Хотя точное предназначение свистка смерти утрачено для истории, существует несколько основных теорий. Некоторые эксперты полагают, что ацтеки, вероятно, использовали этот звук, чтобы помочь душам людей отправиться в загробную жизнь, когда их приносили в жертву.
Возможно, оригинальный скелет был похоронен вместе с устройством в качестве защиты, чтобы отпугнуть злых духов. Свистки, возможно, также использовались воинами для того, чтобы «вселить страх в сердца врагов» в начале битвы, утверждает Орджилл.
По словам эксперта, форма свистка имитирует форму человеческой гортани.
Когда в него дуют, воздух разделяется надвое, создавая колеблющиеся звуковые волны, которые циркулируют по большой камере, прежде чем выйти из второго отверстия.
В некоторых свистках внутри камеры находится шарик, часто сделанный из пробки, который подпрыгивает и еще больше искажает звук.
В видео Орджилл тестирует современные версии ацтекского свистка смерти, изготовленные с помощью 3D-принтера американской фирмы HeyGears. Они издают разные звуки в зависимости от того, насколько велик объект и где именно они находятся на губах при дуновении.
На Amazon уже продаются реплики свистка смерти, изготовленные из различных материалов, таких как смола, керамика и даже углеродное волокно. Согласно описанию одного из товаров на Amazon, они "издают крик, похожий на крик женщины, находящейся в ужасной агонии", и "идеально подходят для Хэллоуина". Они также могут пригодиться для драматических постановок – например, для изображения сцен, в которых персонажи слышат крик откуда-то издалека.
«По какой-то причине эффект крика становится сильнее, когда вы не видите, как человек дует в свисток, — говорит Орджилл. — Вероятно, потому, что ваш мозг знает, что это свисток».
Мексиканский музыкант Кихас Ишайотль считает, что свисток смерти использовался для особых церемоний, включая День мертвых, а также во время сражений.
«Представьте, что одновременно звучит более сотни таких свистков, и какой психологический эффект это нанесет противнику», — говорит он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Досвистелся.Видимо всех заипал своим свистком.
"Звук, который издает этот предсмертный свисток, вселяет страх в ваше сердце"
Никуя подобного. Вот как моя бабушка чихала, вот это да, обсирались все в радиусе 5 км.
Откуда они знают, как визжит зомби?