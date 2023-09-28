Учёные воссоздали звук ацтекского свистка смерти

«Археологи сначала подумали, что это, должно быть, какая-то игрушка, и не придали предмету большого значения, — говорит Орджилл. — Только 15 лет спустя кто-то взял и подул в отверстие наверху, и оттуда раздался такой звук. Это было поразительное открытие, потому что оно звучало как крик человека».

Хотя точное предназначение свистка смерти утрачено для истории, существует несколько основных теорий. Некоторые эксперты полагают, что ацтеки, вероятно, использовали этот звук, чтобы помочь душам людей отправиться в загробную жизнь, когда их приносили в жертву.

Возможно, оригинальный скелет был похоронен вместе с устройством в качестве защиты, чтобы отпугнуть злых духов. Свистки, возможно, также использовались воинами для того, чтобы «вселить страх в сердца врагов» в начале битвы, утверждает Орджилл.

По словам эксперта, форма свистка имитирует форму человеческой гортани.

Когда в него дуют, воздух разделяется надвое, создавая колеблющиеся звуковые волны, которые циркулируют по большой камере, прежде чем выйти из второго отверстия.

В некоторых свистках внутри камеры находится шарик, часто сделанный из пробки, который подпрыгивает и еще больше искажает звук.

В видео Орджилл тестирует современные версии ацтекского свистка смерти, изготовленные с помощью 3D-принтера американской фирмы HeyGears. Они издают разные звуки в зависимости от того, насколько велик объект и где именно они находятся на губах при дуновении.