Каждый год ацтеки выбирали пленного юношу, давали ему 4 красивых женщин и почитали как Бога

Тескатлипока, чье имя переводится как «Повелитель Дымящегося Зеркала», занимал верховное место в пантеоне ацтекской мифологии. Он считался божеством ночи, колдовства и покровителем ацтекских правителей и молодых воинов.

По ацтекским верованиям, Тескатлипока воплощал силы природы, будучи всемогущим и вездесущим — его присутствие ощущалось на земле, в загробном мире и на небесах. Однако он также слыл мстительным божеством, способным видеть и наказывать любое злое деяние, совершаемое людьми.

Ацтекские правители рассматривались как земные представители Тескатлипоки. При вступлении на престол они должны были поклоняться изображениям и статуям этого бога, а также совершать различные ритуалы жертвоприношений, чтобы заручиться его поддержкой и легитимизировать свою власть.