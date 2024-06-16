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Каждый год ацтеки выбирали пленного юношу, давали ему 4 красивых женщин и почитали как Бога

Каждый год ацтеки выбирали пленного юношу, давали ему 4 красивых женщин и почитали как Бога

Автор:
16 июня 2024 09:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: ацтеки   в мире   история   люди   почитали как Бога   факт   фото   
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Ацтеки — это древний индейский народ, живший на территории современной Мексики. Одним из самых известных и жутких обычаев ацтеков была практика человеческих жepтвоприношений, которые совершались в качестве почтения и даров богам.

Во время ежегодного праздника Тошкатль, избранный мужчина (будучи военнопленным) получал 4 самых красивых и дeвcтвeнных женщин, питался самой лучшей едой, жил в самых дорогих дворцах и ему поклонялись как настоящему Богу.

Однако судьбе этого избранника точно не позавидуешь...

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Тескатлипока, чье имя переводится как «Повелитель Дымящегося Зеркала», занимал верховное место в пантеоне ацтекской мифологии. Он считался божеством ночи, колдовства и покровителем ацтекских правителей и молодых воинов.

По ацтекским верованиям, Тескатлипока воплощал силы природы, будучи всемогущим и вездесущим — его присутствие ощущалось на земле, в загробном мире и на небесах. Однако он также слыл мстительным божеством, способным видеть и наказывать любое злое деяние, совершаемое людьми.

Ацтекские правители рассматривались как земные представители Тескатлипоки. При вступлении на престол они должны были поклоняться изображениям и статуям этого бога, а также совершать различные ритуалы жертвоприношений, чтобы заручиться его поддержкой и легитимизировать свою власть.

Самая яркая и впечатляющая церемония ацтекского религиозного календарного года была создана как раз в честь Тескатлипоки. Это было жертвоприношение под названием Тошкатль (в переводе «засуха»), которое отмечалось каждый год в разгар засушливого сезона с 5 по 22 мая и включало в себя принесение в жертву молодого юноши в возрасте от 16 до 20 лет (обычно военнопленного).

Ацтекские жрецы старались выбирать в качестве Икспитлы (аватара Бога Тескатлипоке) самого физически развитого заключенного. И в течение последующих 12 месяцев избранный молодой человек, чья кожа была покрыта черной обсидиановой краской, олицетворял собой самого Бога Тескатлипоку, гуляющего по столице ацтеков Теночтитлану в сопровождении слуг, накормленный самой дорогой и вкусной едой, одетый в самую роскошную одежду и обучавшийся языку, музыке и религии.

Юноше не только поклонялись все простые граждане, но и сам ацтекский правитель, одаривая его цветами, дорогими украшениями и прочими дарами.

Этого молодого человека выбрали из числа пленников, и с ним обращались как с королем, со всеми атрибутами королевской власти. Он был одет в роскошную одежду и украшения, а также был женат на четырех женщинах, которые заменяли богинь. На время фестиваля с Иксиптлой обращались так, как если бы он был самим Тескатлипокой, и любой, кто сталкивался с ним, был обязан поклоняться ему как богу. Ему подносили еду, воду и прочие драгоценности.

(с) из Флорентийского кодекса XVI века, написанного монахом Бернардино де Саагуном


Примерно за месяц до начала церемонии праздника Тошкатль, избранный юноша получал себе четырёх самых красивых дeвcтвeнниц в качестве жён, олицетворявших богинь Атлатонан, Уишточиуатль, Ксилонен и Шочикецаль, которые развлекали его не только песнями и танцами.

Кроме того, эти женщины за месяц совместного проживания должны были зачaть ребенка, чтобы после окончания праздника остаться в живых.

Ацтеки считали Тескатлипоку богом плодородия и мира природы, а также покровителем ацтекских королей и молодых воинов, поэтому зачaтие доказывало то, что женщина была избрана Тескатлипокой родить народу ребенка, который станет воином-ягуаром (элитой среди ацтекских солдат), либо (если это девочка) невестой для элиты / будущих правителей.

Когда наступало время принесения избранного юноши в жepтву, он поднимался по лестнице храмовой пирамиды, где жрецы заставили его лечь на большую каменную глыбу (жертвенный камень).

Один жрец острым кремневым ножом разрезал грудь и вытаскивал все еще бьющееся сердце, поднимая его к статуе бога. Затем помощники жреца снимали с тела кoжy и отдали её специальному "говорящему с богом", проводившему церемонию, который накидывал её на себя и начинал танцевать перед статуей Тескатлипоки, чтобы получить его благословение и славный урожай.

Дети юноши принесенного в жертву, как мы уже сказали выше, становились воинами ягуарами (или женами самых влиятельных ацтеков) — то есть будущей элитой ацтекского государства.


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Метки: ацтеки   в мире   история   люди   почитали как Бога   факт   фото   
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8  комментариев
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29k
Анатолий Соколов Час назад
а в это время в "просвященной европе" во славу своего бога людей сжигали заживо просто заявив что они ведьмы/еретики ... и не одного в год а гораздо больше ...
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5k
Sanar 22 минуты назад
Кому интересна данная тема, рекомендую к прочтению книгу Г.Хаггарда "Дочь Монтесумы"
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10k
nihilists 44 минуты назад
А кадры какого фильма?
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3k
Александр Час назад
дикое время, дикие нравы на всех континентах того времени.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 821 пост (775 в горячем)

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