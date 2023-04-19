18 археологических приветов из прошлого, которые раскроют некоторые интересные тайны человечества

Недра земли содержат в себе не только полезные ископаемые, но и историю мира. В почве надёжно хранятся сведения о вымерших животных и жизни целых цивилизаций. Именно благодаря археологическим находкам мы знаем достоверные факты о быте человека даже до появления письменности. Несмотря на то, что современная археология обладает весьма широкими знаниями о прошлом, и, кажется, главные открытия уже произошли, учёные всё ещё находят по всей планете поразительные отголоски прошлого.

505 золотых монет, найденных в латунном горшке во время раскопок в храме Джамбукешварар