18 археологических приветов из прошлого, которые раскроют некоторые интересные тайны человечества

Предлагаю для вас несколько сенсационных открытий археологов, которые позволяют посмотреть на историю нашего мира несколько под другим углом.
Недра земли содержат в себе не только полезные ископаемые, но и историю мира. В почве надёжно хранятся сведения о вымерших животных и жизни целых цивилизаций. Именно благодаря археологическим находкам мы знаем достоверные факты о быте человека даже до появления письменности. Несмотря на то, что современная археология обладает весьма широкими знаниями о прошлом, и, кажется, главные открытия уже произошли, учёные всё ещё находят по всей планете поразительные отголоски прошлого.
505 золотых монет, найденных в латунном горшке во время раскопок в храме Джамбукешварар
Долблёное каноэ, обнаруженное в озере Мендота в Висконсине
Находка была отсканирована с помощью высокотехнологичных инструментов. Её приблизительный возраст 1200 лет.
Череп викинга с подпиленными зубами, найденный в братской могиле в Дорсете, Англия
Цель подпиленных зубов остаётся неясной, но некоторые исследователи полагают, что резные зубы были необходимы, чтобы устрашить противников в бою или показать свой статус великого бойца.
Римский конский доспех 3 века нашей эры, состоящий примерно из 2000 бронзовых чешуек. Найден в Дура-Европос, Сирия
На нижнем фото показана броня вскоре после того, как она была обнаружена в 1932 году.
Колосс Рамзеса Великого был обнаружен в 1820 году недалеко от великого храма Хут-Ка-Птах
Это огромная десятиметровая статуя, которая вырезана из известняка. Нижняя часть монумента отсутствует, поэтому его решили оставить в лежачем положении. Возраст монумента составляет 4500 лет.
Серебряное кольцо с изображением двух рыб, висящих на якоре. Сделали украшение примерно в 3 веке нашей эры
Птица из Саккары в Египте. Была изготовлена в 3-2 веке до нашей эры
Вокруг этой фигурки рождается множество споров. Так, египтолог Халиль Мессиха заявил, что эта маленькая фигура является крошечной копией настоящего летательного аппарата, который был придуман в Древнем Египте. Однако другой исследователь Мартин Грегори опровергает его слова, утверждая, что птица никогда не смогла бы летать, так как у неё отсутствует хвостовой стабилизатор. Согласно другим предположениям, фигурка может быть предметом культа бога-сокола, бумерангом или игрушкой.
Бронзовая рука, принадлежащая храму Юпитера Долихена, была обнаружена в Англии
Этот саркофаг из чёрного гранита был найден в Египте
Он весит несколько тонн и является самым большим саркофагом, когда-либо обнаруженным в Александрии. Внутри учёные обнаружили тела трёх офицеров, принадлежавших египетской армии.
Бамианская статуя Будды, 6 век нашей эры, Афганистан
Всего существует два таких монумента. Есть версия, что статуи появились в 3 веке в эпоху Кушанского царства.
Древнегреческий золотой венок возрастом 2300 лет
Золотой лист короны, использованной для коронации Наполеона I, единственный оставшийся в мире, 1804 год
Золотая рука Карла Великого — ценный реликварий, 15 век
Изготовлен в Лионе по приказу Людовика XI. Хранится в Аахене, Германия, в королевской капелле.
Огромный древний резервуар для воды, высеченный в скальном святилище Перперикон. В него вмещается 432 тысячи литров жидкости
Самая большая в мире древняя мозаика обнаружена в районе Антакья города Хатай на юге Турции
Сотни золотых монет эпохи поздней римской империи были найдены в центре города Комо, Италия, зарытыми в контейнере из мыльного камня
Таинственный археологический памятник и храм Гёбекли-Тепе, расположенный в Турции
Был открыт в 1994 году. По оценкам исследователей, ему не менее 12000 лет.
Во время археологических раскопок в Телль Аль-Убайд были найдены артефакты возрастом 7000 лет, изображающие человекоподобные фигуры с внешностью ящериц
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