FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8093 поста • 836 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
18 археологических приветов из прошлого, которые раскроют некоторые интересные тайны человечества

18 археологических приветов из прошлого, которые раскроют некоторые интересные тайны человечества

Автор:
19 апреля 2023 08:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Прошлое   археология   интересно   история   познавательно   фото   
1298
19

Предлагаю для вас несколько сенсационных открытий археологов, которые позволяют посмотреть на историю нашего мира несколько под другим углом.

Недра земли содержат в себе не только полезные ископаемые, но и историю мира. В почве надёжно хранятся сведения о вымерших животных и жизни целых цивилизаций. Именно благодаря археологическим находкам мы знаем достоверные факты о быте человека даже до появления письменности. Несмотря на то, что современная археология обладает весьма широкими знаниями о прошлом, и, кажется, главные открытия уже произошли, учёные всё ещё находят по всей планете поразительные отголоски прошлого.


505 золотых монет, найденных в латунном горшке во время раскопок в храме Джамбукешварар

×
×

Долблёное каноэ, обнаруженное в озере Мендота в Висконсине

Находка была отсканирована с помощью высокотехнологичных инструментов. Её приблизительный возраст 1200 лет.


Череп викинга с подпиленными зубами, найденный в братской могиле в Дорсете, Англия

Цель подпиленных зубов остаётся неясной, но некоторые исследователи полагают, что резные зубы были необходимы, чтобы устрашить противников в бою или показать свой статус великого бойца.


Римский конский доспех 3 века нашей эры, состоящий примерно из 2000 бронзовых чешуек. Найден в Дура-Европос, Сирия

На нижнем фото показана броня вскоре после того, как она была обнаружена в 1932 году.


Колосс Рамзеса Великого был обнаружен в 1820 году недалеко от великого храма Хут-Ка-Птах

Это огромная десятиметровая статуя, которая вырезана из известняка. Нижняя часть монумента отсутствует, поэтому его решили оставить в лежачем положении. Возраст монумента составляет 4500 лет.


Серебряное кольцо с изображением двух рыб, висящих на якоре. Сделали украшение примерно в 3 веке нашей эры


Птица из Саккары в Египте. Была изготовлена в 3-2 веке до нашей эры

Вокруг этой фигурки рождается множество споров. Так, египтолог Халиль Мессиха заявил, что эта маленькая фигура является крошечной копией настоящего летательного аппарата, который был придуман в Древнем Египте. Однако другой исследователь Мартин Грегори опровергает его слова, утверждая, что птица никогда не смогла бы летать, так как у неё отсутствует хвостовой стабилизатор. Согласно другим предположениям, фигурка может быть предметом культа бога-сокола, бумерангом или игрушкой.


Бронзовая рука, принадлежащая храму Юпитера Долихена, была обнаружена в Англии


Этот саркофаг из чёрного гранита был найден в Египте

Он весит несколько тонн и является самым большим саркофагом, когда-либо обнаруженным в Александрии. Внутри учёные обнаружили тела трёх офицеров, принадлежавших египетской армии.


Бамианская статуя Будды, 6 век нашей эры, Афганистан

Всего существует два таких монумента. Есть версия, что статуи появились в 3 веке в эпоху Кушанского царства.


Древнегреческий золотой венок возрастом 2300 лет


Золотой лист короны, использованной для коронации Наполеона I, единственный оставшийся в мире, 1804 год


Золотая рука Карла Великого — ценный реликварий, 15 век

Изготовлен в Лионе по приказу Людовика XI. Хранится в Аахене, Германия, в королевской капелле.


Огромный древний резервуар для воды, высеченный в скальном святилище Перперикон. В него вмещается 432 тысячи литров жидкости


Самая большая в мире древняя мозаика обнаружена в районе Антакья города Хатай на юге Турции

Сотни золотых монет эпохи поздней римской империи были найдены в центре города Комо, Италия, зарытыми в контейнере из мыльного камня

Таинственный археологический памятник и храм Гёбекли-Тепе, расположенный в Турции

Был открыт в 1994 году. По оценкам исследователей, ему не менее 12000 лет.


Во время археологических раскопок в Телль Аль-Убайд были найдены артефакты возрастом 7000 лет, изображающие человекоподобные фигуры с внешностью ящериц

Источник:

подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   Прошлое   археология   интересно   история   познавательно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
224
Jimmy 19 минут назад
-верните руку роботу C-3PO
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Davy Jones Час назад
Про рептилоидов с нибиру слыхали? Срочно это фото на рентв и пусть говорят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36767



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Диснее решили взять белокожую актрису на роль смуглой героини
В Диснее решили взять белокожую актрису на роль смуглой героини
30 фото, доказывающих, что наш мир всё больше похож на антиутопию
30 фото, доказывающих, что наш мир всё больше похож на антиутопию
Набирающие популярность в сообществах
Лапти
Лапти
«Юра, прости, мы всё про…»
«Юра, прости, мы всё про…»
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Одно слово

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#позитив#факты#авто аварии#улыбнуло#СССР#шоу бизнес#забавно
#Юмор#машина#история#животные#аварии#люди#Автовсячина#полиция#деньги#картинки
#автомобили#в мире#интересное#дтп#интересно#США#подборка#Китай#маразм#кино
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой 20 простых объектов, которые решили рассмотреть под микроскопом и открыли удивительный мир 20 простых объектов, которые решили рассмотреть под микроскопом и открыли удивительный мир 17 занятных артефактов, показывающих всю ценность археологических раскопок 17 занятных артефактов, показывающих всю ценность археологических раскопок Суточная доза истории: 35 фото со страниц нашего прошлого Суточная доза истории: 35 фото со страниц нашего прошлого Самый большой клад Древнего Рима и 11 других вещей, которые вдохновят изучать историю Самый большой клад Древнего Рима и 11 других вещей, которые вдохновят изучать историю 16 находок, которые почти сломали голову тем, кто их нашёл, но знатоки все объяснили 16 находок, которые почти сломали голову тем, кто их нашёл, но знатоки все объяснили

На что жалуетесь?

Вернуться