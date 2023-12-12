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В Лондоне мужчина чуть не попал под поезд, спасаясь от разъярённого американского булли

В Лондоне мужчина чуть не попал под поезд, спасаясь от разъярённого американского булли

Автор:
12 декабря 2023 10:29
Сообщество : Животные
Метки: американский булли   лондон   нападение   происшествие   собака   станция   
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На кадрах, снятых на железнодорожной станции Стратфорд в Лондоне, женщина пытается надеть шлейку на американского булли. Вторую её собаку держит на поводке мужчина, который, по всей видимости, просто вызвался помочь. В итоге собака напала на незнакомца.


Слышно, как женщина неоднократно кричит "отдайте мне собаку", в то время как её питомец нападает на мужчину.


Американский булли несколько раз кусает мужчину, а перья из его пуховика разлетаются по платформе. Пострадавший зовёт на помощь. Пытаясь сбежать, он падает всего в нескольких сантиметрах от края платформы в момент приближения поезда. Собака тут же прыгает на него.

Наконец, женщина хватает своего питомца, а мужчине удаётся спастись. Видео попало в Сеть в воскресенье, многих пользователей возмутила беспечность британки.

Представитель Британской транспортной полиции заявил: "Офицеры получили сообщение о нападении собаки на станции Стратфорд вчера (10 декабря) в 16:30. Они прибыли на место и изъяли собак, которых поместили в питомник. Мы продолжаем расследование".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: американский булли   лондон   нападение   происшествие   собака   станция   
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3  комментария
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7k
Бу 2 часа назад
тупые собаководы и их псы без намордников
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18k
Александр Час назад
Я хрен знаю, что у них там за приколы с собаками без поводка и намордника, но парень максимально тупой, что каким то боком влез в ситуацию, когда начал уводить чужую незнакомую собаку от хозяйки...Защита себя и хозяйки, это первое что можно ожидать от собаки, и не важно, припадочная она или высоко дисциплинированная.
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58k
dima423 Час назад
ППц дичь какая то.. таких собак, в метро , без намордника... хозяева епанутые просто на всю голову
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