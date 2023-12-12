В Лондоне мужчина чуть не попал под поезд, спасаясь от разъярённого американского булли

На кадрах, снятых на железнодорожной станции Стратфорд в Лондоне, женщина пытается надеть шлейку на американского булли. Вторую её собаку держит на поводке мужчина, который, по всей видимости, просто вызвался помочь. В итоге собака напала на незнакомца.
Слышно, как женщина неоднократно кричит "отдайте мне собаку", в то время как её питомец нападает на мужчину.
Американский булли несколько раз кусает мужчину, а перья из его пуховика разлетаются по платформе. Пострадавший зовёт на помощь. Пытаясь сбежать, он падает всего в нескольких сантиметрах от края платформы в момент приближения поезда. Собака тут же прыгает на него.
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Наконец, женщина хватает своего питомца, а мужчине удаётся спастись. Видео попало в Сеть в воскресенье, многих пользователей возмутила беспечность британки.
Представитель Британской транспортной полиции заявил: "Офицеры получили сообщение о нападении собаки на станции Стратфорд вчера (10 декабря) в 16:30. Они прибыли на место и изъяли собак, которых поместили в питомник. Мы продолжаем расследование".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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