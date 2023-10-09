Друг в беде не бросит: мальчик учится вместе со своим питомцем

В семье мальчика возникли трудности, и некому было присмотреть за его любимой собакой Пекено. Мысль о том, что она осталась одна, отвлекала ребенка от занятий.

К счастью, у него была замечательная учительница, которая создала в классе настолько комфортную и безопасную обстановку, что Лопес набрался смелости и обратился к ней с необычной просьбой. "Он взволнованно спросил меня, может ли Пекено ходить с ним в школу, - сказала Али в интервью. - Я согласилась. Хотела поддержать его, чтобы он мог чувствовать себя комфортно со своим верным другом".