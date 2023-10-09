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Друг в беде не бросит: мальчик учится вместе со своим питомцем

Друг в беде не бросит: мальчик учится вместе со своим питомцем

Автор:
09 октября 2023 07:55
Сообщество : Животные
Метки: история   ребенок   собака   урок   учитель   школа   
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Помните любимого учителя? Того, кто всегда верил в вас и влюбил в свой предмет? Спустя много лет ученики с теплотой вспоминают педагогов, которые были маяком надежды в трудную минуту. Мальчик по имени Лопес никогда не забудет Али Бониллу Эстебан, которая выполнила его необычную просьбу - разрешила взять в класс собаку.

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В семье мальчика возникли трудности, и некому было присмотреть за его любимой собакой Пекено. Мысль о том, что она осталась одна, отвлекала ребенка от занятий.

К счастью, у него была замечательная учительница, которая создала в классе настолько комфортную и безопасную обстановку, что Лопес набрался смелости и обратился к ней с необычной просьбой. "Он взволнованно спросил меня, может ли Пекено ходить с ним в школу, - сказала Али в интервью. - Я согласилась. Хотела поддержать его, чтобы он мог чувствовать себя комфортно со своим верным другом".


Мальчик не мог сосредоточиться на учебе и получать хорошие оценки, когда его доброе сердце и мысли были заняты только переживаниями за свою маленькую собачку. А для ребенка важны успехи в учебе: если он будет хорошо учиться, то сможет найти работу и купить все лакомства для любимца. Может, он даже разработает лекарство, которое поможет собакам жить 100 лет.

Учительница была тронута искренностью и заботой ученика о четвероногом друге. Когда она увидела, какие положительные изменения произошли в жизни Лопеса, она поняла, что это было правильное решение. Она опубликовала трогательную видеозапись, на которой мальчик прилежно занимается, держа на руках свою собаку, а та терпеливо сидит и наблюдает за классом. Ребенок почувствовал себя счастливее и спокойнее - теперь его волновали только задачи по математике.

Собаки способны внести позитивные изменения в учебный процесс. Всего несколько минут игры с пушистиками могут снизить уровень кортизола, улучшить настроение. Когда учащиеся более расслаблены, они лучше усваивают знания и охотнее идут на занятия, где их ждут очаровательные помощники.

Кроме того, учительница преподала детям бесценный урок сострадания.

"Я знаю, как ты стараешься учиться, знаю, что у тебя есть трудности. Я знаю, через какую боль ты проходишь, и эта причина известна только нам двоим. Я также знаю, что у тебя есть желание добиться успеха и что ты сделаешь это", - подписала ролик Эстебан.

Верим, что буря в жизни мальчика скоро уляжется, и он сможет жить радостно. Когда он вырастет, возможно, встретит ребенка в беде и поможет ему. Семя доброты, посаженное учителем, вырастет в прекрасный сад.

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Метки: история   ребенок   собака   урок   учитель   школа   
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Davy Jones 58 минут назад
Давайте собак в школу приведем любимых, потом удавов, шимпанзе, коров на худой конец, а что бы нет? Добъем уже школу и образование до конца.
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