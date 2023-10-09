Друг в беде не бросит: мальчик учится вместе со своим питомцем

Помните любимого учителя? Того, кто всегда верил в вас и влюбил в свой предмет? Спустя много лет ученики с теплотой вспоминают педагогов, которые были маяком надежды в трудную минуту. Мальчик по имени Лопес никогда не забудет Али Бониллу Эстебан, которая выполнила его необычную просьбу - разрешила взять в класс собаку.
В семье мальчика возникли трудности, и некому было присмотреть за его любимой собакой Пекено. Мысль о том, что она осталась одна, отвлекала ребенка от занятий.
К счастью, у него была замечательная учительница, которая создала в классе настолько комфортную и безопасную обстановку, что Лопес набрался смелости и обратился к ней с необычной просьбой. "Он взволнованно спросил меня, может ли Пекено ходить с ним в школу, - сказала Али в интервью. - Я согласилась. Хотела поддержать его, чтобы он мог чувствовать себя комфортно со своим верным другом".
Мальчик спросил, может ли он привести свою собаку на занятия, так как из-за трудностей дома за ней некому присмотреть
Мальчик не мог сосредоточиться на учебе и получать хорошие оценки, когда его доброе сердце и мысли были заняты только переживаниями за свою маленькую собачку. А для ребенка важны успехи в учебе: если он будет хорошо учиться, то сможет найти работу и купить все лакомства для любимца. Может, он даже разработает лекарство, которое поможет собакам жить 100 лет.
Педагог согласилась и вскоре заметила, что Лопес стал счастливее и смог сосредоточиться на учебе
Учительница была тронута искренностью и заботой ученика о четвероногом друге. Когда она увидела, какие положительные изменения произошли в жизни Лопеса, она поняла, что это было правильное решение. Она опубликовала трогательную видеозапись, на которой мальчик прилежно занимается, держа на руках свою собаку, а та терпеливо сидит и наблюдает за классом. Ребенок почувствовал себя счастливее и спокойнее - теперь его волновали только задачи по математике.
С того дня Пекено стала общим другом, она дарит радость не только своему хозяину, но и всему классу
Собаки способны внести позитивные изменения в учебный процесс. Всего несколько минут игры с пушистиками могут снизить уровень кортизола, улучшить настроение. Когда учащиеся более расслаблены, они лучше усваивают знания и охотнее идут на занятия, где их ждут очаровательные помощники.
"Я согласилась. Хотела поддержать его, чтобы он мог чувствовать себя комфортно со своим верным другом"
Кроме того, учительница преподала детям бесценный урок сострадания.
"Я знаю, как ты стараешься учиться, знаю, что у тебя есть трудности. Я знаю, через какую боль ты проходишь, и эта причина известна только нам двоим. Я также знаю, что у тебя есть желание добиться успеха и что ты сделаешь это", - подписала ролик Эстебан.
Верим, что буря в жизни мальчика скоро уляжется, и он сможет жить радостно. Когда он вырастет, возможно, встретит ребенка в беде и поможет ему. Семя доброты, посаженное учителем, вырастет в прекрасный сад.
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