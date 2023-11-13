Суд в Колумбии признал собаку членом "многовидовой" семьи

Судья постановил, что хорошую девочку вполне можно считать "дочерью".
Впервые в истории собаку признали полноправным членом семьи. Произошло это в Колумбии после бракоразводного процесса. Ректору университета Джедеру Алексису Кастаньо бывшая жена не позволяла видеться с их общей собакой по кличке Симона. Мужчина впал в депрессию, но руки не опустил. Он обратился в суд и выиграл дело.
Сообщается, что пара рассталась в 2021 году. Поначалу бывшая жена позволяла Кастаньо навещать Симону, но затем запретила частые свидания и свела их в итоге на нет. Судья согласился с мужчиной в том, что собака являлась "ядром семьи" и тоже была эмоционально затронута расставанием.
В итоге суд Боготы признал собаку членом "многовидовой" семьи и юридически приравнял её к ребёнку, постановив, что Симону вполне можно считать дочерью, которая после развода осталась у одного из родителей. И разрешил таким образом навещать Кастаньо любимую собаку.
"Это первый случай, когда колумбийский суд постановил, что животное может считаться членом семьи, если его владельцы относятся к нему как к таковому", — пишут СМИ.
The Washington Post пишет, что судья вынес такое решение, опираясь на недавние поправки в законодательство страны, которые признают у животных наличие чувств. Примечательно, что до 2016 года в Колумбии животные считались "cosas muebles" — движимым имуществом. Однако вот уже семь лет там действуют более гуманные законы по отношению к братьям нашим меньшим. Признавая, что у животных есть чувства, закон обязывает граждан более ответственно относиться к питомцам и отвечать за их здоровье и благополучие.
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