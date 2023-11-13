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Суд в Колумбии признал собаку членом "многовидовой" семьи

Суд в Колумбии признал собаку членом "многовидовой" семьи

Автор:
13 ноября 2023 16:12
Сообщество : Животные
Метки: Колумбия   коллизия   курьёз   развод   ребёнок   свидания   собака   суд   
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Судья постановил, что хорошую девочку вполне можно считать "дочерью".

Впервые в истории собаку признали полноправным членом семьи. Произошло это в Колумбии после бракоразводного процесса. Ректору университета Джедеру Алексису Кастаньо бывшая жена не позволяла видеться с их общей собакой по кличке Симона. Мужчина впал в депрессию, но руки не опустил. Он обратился в суд и выиграл дело.


Сообщается, что пара рассталась в 2021 году. Поначалу бывшая жена позволяла Кастаньо навещать Симону, но затем запретила частые свидания и свела их в итоге на нет. Судья согласился с мужчиной в том, что собака являлась "ядром семьи" и тоже была эмоционально затронута расставанием.

В итоге суд Боготы признал собаку членом "многовидовой" семьи и юридически приравнял её к ребёнку, постановив, что Симону вполне можно считать дочерью, которая после развода осталась у одного из родителей. И разрешил таким образом навещать Кастаньо любимую собаку.


"Это первый случай, когда колумбийский суд постановил, что животное может считаться членом семьи, если его владельцы относятся к нему как к таковому", — пишут СМИ.


The Washington Post пишет, что судья вынес такое решение, опираясь на недавние поправки в законодательство страны, которые признают у животных наличие чувств. Примечательно, что до 2016 года в Колумбии животные считались "cosas muebles" — движимым имуществом. Однако вот уже семь лет там действуют более гуманные законы по отношению к братьям нашим меньшим. Признавая, что у животных есть чувства, закон обязывает граждан более ответственно относиться к питомцам и отвечать за их здоровье и благополучие.

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Метки: Колумбия   коллизия   курьёз   развод   ребёнок   свидания   собака   суд   
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8  комментариев
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Девочка не может быть членом.
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Евгений 7 минут назад
В Колумбии похоже законы принимают кокаинщики и судьи тоже самое .понимаю: разрешить гулять с собакой,но не с дочерью собакой же
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1k
alex 58 минут назад
Колумбия? обкокаинились
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5k
Горожанин Час назад
А может для судьи собачка была не дочерью, а любовницей. И семья распалась по этой причине. Тогда как?)
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0
Евгений Горожанин 4 минуты назад
Судья и говорит, что у собаки стресс без члена
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6k
Babangdida Час назад
Несправедливо, что собачку присудили суке.
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1k
... Час назад
А я суд здесь поддерживаю, пахнет манипуляций. Сам при разводе оставил свою зайку- малой должен иметь собаку которая его научит любить и быть любимым. Когда прихожу навестить ссытся и от меня не отходит, дерпесняк правда потом такой, что водкой не смыть.
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
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