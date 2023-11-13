Суд в Колумбии признал собаку членом "многовидовой" семьи

Впервые в истории собаку признали полноправным членом семьи. Произошло это в Колумбии после бракоразводного процесса. Ректору университета Джедеру Алексису Кастаньо бывшая жена не позволяла видеться с их общей собакой по кличке Симона. Мужчина впал в депрессию, но руки не опустил. Он обратился в суд и выиграл дело.





Сообщается, что пара рассталась в 2021 году. Поначалу бывшая жена позволяла Кастаньо навещать Симону, но затем запретила частые свидания и свела их в итоге на нет. Судья согласился с мужчиной в том, что собака являлась "ядром семьи" и тоже была эмоционально затронута расставанием.