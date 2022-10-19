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20 шикарных моделей изысканного возраста

20 шикарных моделей изысканного возраста

Автор:
19 октября 2022 10:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: возраст   девушки   красота   модель   подиум   фото   
697
21

Принято считать, что модельный бизнес только для молоденьких девушек, карьера которых заканчивается, едва начавшись. Но мнение это ошибочное, и всё больше женщин элегантного возраста становятся моделями и, без сомнения, украшениями модного мир.

Ведь красота в многообразии и многогранности, где «90-60-90» и юный возраст уходят в прошлое как символ эпохи. И как же приятно смотреть на разные лица и тела, не загнанные в модные рамки!


Кармен Делль‘Орефиче, 91 год

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Ясмина Росси, 66 лет

Валентина Ясень, 67 лет

Ципора Саламон, 72 года

Симона Джейкоб, 60 лет

Никола Гриффин, 61 год

Линда Родин, 74 года

Фрэнсис Браун МакГилл

Известно, что Фрэнсис начала работу модели в возрасте 48 лет.


Клодин Пенедо, 52 года

Катя Пярли

Модель настолько хорошо шифруется, что найти данные о её возрасте не удалось. Но она утверждает, что выглядеть молодо ей помогают занятия йогой.


 Алисия Боррас, 77 лет

Дафни Селф, 94 года

Джеки О´Шоннеси, 71 год


Лин Слейтер, 68 лет

Эвелин Холл, 76 лет

Розмари Ферн, 55 лет

Роза Сайто, 71 год

Татьяна Неклюдова, 66 лет

Теруко Баррелл, 64 года

Дайан Гризель, 61 год

И всё же есть какой-то особенный шарм у взрослых женщин: взгляд, осанка, умение подать себя. Всё это делает их невероятно красивыми и притягательными!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: возраст   девушки   красота   модель   подиум   фото   
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18  комментариев
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7k
Кружок Час назад
Что за возраст такой ... "Изысканный"?
Задолбали своей "толерантностью"
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2k
Leonid 2 минуты назад
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547
Никита 5 минут назад
Может не в тему, но вспомнились строчки из песни Цоя : "Следи за собой, будь осторожен!"
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7k
Hocico 9 минут назад
Всем бы дожить до такой старости, когда есть и возможность оставаться красивым и жизнелюбивым человеком, и здоровье.
Этих женщин и бабушками язык не повернется назвать, молодцы, и еще никаких силиконовых добавок, что особенно приятно, пластика если и есть, то тоже в меру и ей не изуродованы. Долгих им лет.
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14k
K7OO 47 минут назад
Напоминает просрочку в магазине, которую пытаются выдать за свежак. Пожилой человек должен быть опрятным и ухоженным, он может быть стильным, если возможности позволяют. Но он не должен стремиться быть сексуально привлекательным, это выглядит нелепо и противоестественно. Всему свое время.
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12k
harlamov 50 минут назад
Мне повезло, я вырос в советском союзе, там такие бабушки были)
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97
Иван Смирнов 50 минут назад
Я так понимаю, что подборку сделали специально для Прохора Шаляпина.....
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1k
ChePaev 57 минут назад
Не понимаю что тут привлекательного в этих пожилых женщинах, чтобы целую тему создавать с кучей фоток. Всему должно быть свое время, в котором эти женщины были прекрасны, но выряжать старушек и демонстрировать как нечто прекрасное - перебор. Данная тема для нездорового любителя с оригинальным вкусом.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Макс Дорошенко 58 минут назад
А Неклюдова (3 фото снизу) таки красивая женщина. Эх, лет двадцать ей скинуть ...
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49k
dima423 Час назад
ну бабки и бабки... ну накрасились, пластику сделали, питались хорошо, спортом занимались, фотки отфотошопили... не понимаю в чем смысл, все равно на них ни у кого не встанет))
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10k
Алексей Час назад
Джоанна Ламли!!!
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23k
Андрей Час назад
Ну не знаю...
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27k
Квантовый переход Час назад
Это я в клуб геронтофилов попал?
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−3
Антон Час назад
Но там же уже всё уши спаниеля.
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