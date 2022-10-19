20 шикарных моделей изысканного возраста

Принято считать, что модельный бизнес только для молоденьких девушек, карьера которых заканчивается, едва начавшись. Но мнение это ошибочное, и всё больше женщин элегантного возраста становятся моделями и, без сомнения, украшениями модного мир.
Ведь красота в многообразии и многогранности, где «90-60-90» и юный возраст уходят в прошлое как символ эпохи. И как же приятно смотреть на разные лица и тела, не загнанные в модные рамки!
Кармен Делль‘Орефиче, 91 год
Ясмина Росси, 66 лет
Валентина Ясень, 67 лет
Ципора Саламон, 72 года
Симона Джейкоб, 60 лет
Никола Гриффин, 61 год
Линда Родин, 74 года
Фрэнсис Браун МакГилл
Известно, что Фрэнсис начала работу модели в возрасте 48 лет.
Клодин Пенедо, 52 года
Катя Пярли
Модель настолько хорошо шифруется, что найти данные о её возрасте не удалось. Но она утверждает, что выглядеть молодо ей помогают занятия йогой.
Алисия Боррас, 77 лет
Дафни Селф, 94 года
Джеки О´Шоннеси, 71 год
Лин Слейтер, 68 лет
Эвелин Холл, 76 лет
Розмари Ферн, 55 лет
Роза Сайто, 71 год
Татьяна Неклюдова, 66 лет
Теруко Баррелл, 64 года
Дайан Гризель, 61 год
И всё же есть какой-то особенный шарм у взрослых женщин: взгляд, осанка, умение подать себя. Всё это делает их невероятно красивыми и притягательными!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Задолбали своей "толерантностью"
Этих женщин и бабушками язык не повернется назвать, молодцы, и еще никаких силиконовых добавок, что особенно приятно, пластика если и есть, то тоже в меру и ей не изуродованы. Долгих им лет.