Плевал я на вашу пенсию: 15 горячих мужчин-моделей за 50

Так, ну и кто сказал, что модельный бизнес — это для молодых да дерзких, пышущих удалью молодецкой? А если сегодня мы вам докажем на примере этих спайси-мужчин, что возраст за пятьдесят открывает новые грани моделинга? Только давайте договоримся сразу, что пожарных вы не вызываете. Да, удержаться будет крайне сложно, потому что они самый настоящий огонь-пожар! 🙂

Эйден Брэди, 56 лет