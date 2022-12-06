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Плевал я&nbsp;на&nbsp;вашу пенсию: 15 горячих мужчин-моделей за 50

Плевал я на вашу пенсию: 15 горячих мужчин-моделей за 50

Автор:
06 декабря 2022 09:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: брутальность   возраст   красота   модель   мужчина   фото   харизма   
835
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Всем героям этого поста уже далеко за 50, но они - стиляги еще те. Кроме того, возраст их только красит, подчеркивая брутальность и харизму.

Так, ну и кто сказал, что модельный бизнес — это для молодых да дерзких, пышущих удалью молодецкой? А если сегодня мы вам докажем на примере этих спайси-мужчин, что возраст за пятьдесят открывает новые грани моделинга? Только давайте договоримся сразу, что пожарных вы не вызываете. Да, удержаться будет крайне сложно, потому что они самый настоящий огонь-пожар! 🙂


Эйден Брэди, 56 лет

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Энтони Варреккья, 60 лет


Филипп Дюма, 68 лет


Ник Вустер, 62 года


Рон Джек Фоли, 54 года

Вот смотришь на этих людей и думаешь, что же это такое: выигрыш в генетическую лотерею или усердный труд на протяжении всей жизни? Смеем предположить, что всё же одно без другого не работает.


Андреас фон Темпельхофф, 62 года


Франсиско Чиприано, 60 лет


Сет Эндрю Сильвер, 54 лет


Иван Петков, 57 лет


Эрик Рутерфорд, 55 лет

Помимо красивых, ухоженных тел, модной одежды и стильных причёсок, в этих мужчинах чувствуется какая-то совершенно особенная энергетика и уверенность, даже стать: спокойный взгляд мудреца и царская осанка делают образ каждого из этих красавчиков не просто завершённым, а совершенным.


Пол Мейсон, 58 лет


Ирвин Рэндл, 61 год


Алессандро Манфредини, 53 года


Антон Нильсон, 58 лет


Чуандо Тан, 56 лет

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Метки: брутальность   возраст   красота   модель   мужчина   фото   харизма   
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8  комментариев
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2k
Палыч 2 часа назад
Кто все эти люди?!
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537
Виктор Чикалев 21 минуту назад
Я думал на последней Кеану.
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361
MidMaster 21 минуту назад
Взгляд мудреца? Ну-ну.
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5k
salim777 22 минуты назад
Ванечка Петков, петушара ты в перьях, тебя то как в эту подборку засунули?
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2k
Сергей Час назад
Увидел Ивана и у меня наступил когнитивный диссонанс. Зачем его сюда поместили.
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10k
Vacony Час назад
последний ,простите - это не дикий фотошоп ?
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1k
Шурман Час назад
Из всей этой толпы только один пенсионер а остальным до 67 пахать и пахать .
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