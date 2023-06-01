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Почему модель с монобровью София Хаджипантели так популярна

Почему модель с монобровью София Хаджипантели так популярна

Автор:
01 июня 2023 10:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: девушки   звезды   знаменитости   красота   модель   монобровь   шоу бизнес   
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Греко-кипрская модель София Хаджипантели стала популярна после того, как её фото разлетелись по сети. Девушка привлекла внимание общественности и модных домов своей необычной внешностью.

Её осуждали, открыто негативно комментировали внешность, другие восхищались смелостью девушки быть такой, какая она есть. Именно в этом и заключается феномен популярности модели. В её стойкости и несгибаемости под гнётом общественного мнения.

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София понимает, что многим не нравится её внешность, но у неё есть своё мнение на этот счёт:


Лично я считаю, что моё лицо выглядит отлично. Если другие люди не согласны, это их право. У меня есть монобровь, потому что мне это нравится. Я такая, какая есть, потому что я хочу быть такой.




У Хаджипантели контракты с модными агентствами Premier Model Management и MUSE NYC. Её лицо мелькало на обложках популярных 50 журналов: Vogue, Elle, Harper's Bazaar, New York Times и Vanity Fair и другими. Она сотрудничала с брендами Chanel, Jean Paul Gaultier и Fenty Beauty, выходила на подиум.


В ответ на общественную реакцию на её внешность Хаджипантели основала движение #UnibrowMovement, чтобы продвигать нетрадиционную красоту и поддерживать своё наследие.


Хаджипантели, родившаяся на Кире, считает, что ее густые брови связаны с кипрскими генами. Принимая эту особую черту в себе, звезда хочет почтить свои корни.


София также настаивает на том, что её решение оставить монобровь основано не на желании прославиться. Она объяснила: "Я сделала это до того, как стала популярна".


София своим примером показывает, что стоит захотеть и принять нашу собственную уникальность.

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Метки: девушки   звезды   знаменитости   красота   модель   монобровь   шоу бизнес   
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19  комментариев
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9k
Том Сойер Час назад
Сестра евойная....?
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16k
Сергей Минуту назад
Почему модель с монобровью София Хаджипантели так популярнаПосмотреть
Почему модель с монобровью София Хаджипантели так популярна
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1k
Николай 8 минут назад
Атвичаю. Ваааще нэ знаю пачиму брат!!
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13k
Ivan 10 минут назад
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 18 минут назад
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2k
Оксид Бетона 41 минуту назад
О май год! О май шит!
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10k
Copycat 45 минут назад
популярная? я вообще впервые слышу кто это

видимо популярная только среди своих подписчиков в инсте

вот Джонни Депп - реально популярен и известен, а это че ваще за нечто на которое мне лично смотреть не приятно особо
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4k
Александр 48 минут назад
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5k
Sanar 53 минуты назад
Бабы с монобровями, жирные твари в моде, мужики без члена, бабы с яйцами, что ещё должно произойти?
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28k
Юрьевич 55 минут назад
"Почему София Хаджипантели - модель с монобровью - такая популярная"

А кто это???? И на какой планете она популярна?
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407
Anatolij Час назад
Ох уж это вечное стремление выделиться из толпы!!! Конечно, умом или творчеством - тяжёлый, долгий и неблагодарный труд.
Другое дело - просто забыть выщипать свои южные бровки. Уверен, была бы возможность вырастить себе чёлн на лбу, очень быстро бы нашлись "борцуны за идентичность и оригинальность". И ещё, чтобы с бубенцами, которые по глазкам хлопают при ходьбе....
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29k
Ваня Час назад
- ну что, отец! невесты в вашем городе есть?
- кому и кобыла невеста...
- больше вопросов не имею...
(с) 12 стульев

как по мне, на любителя...
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30k
Ego sum qui sum Час назад
Хаджипантели звучит как грузинское блюдо
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967
ruslan d Час назад
А почему бы и нет ?
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Спелая кукурузинка

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