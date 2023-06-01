Почему модель с монобровью София Хаджипантели так популярна



София понимает, что многим не нравится её внешность, но у неё есть своё мнение на этот счёт:

Лично я считаю, что моё лицо выглядит отлично. Если другие люди не согласны, это их право. У меня есть монобровь, потому что мне это нравится. Я такая, какая есть, потому что я хочу быть такой.