Почему модель с монобровью София Хаджипантели так популярна

Греко-кипрская модель София Хаджипантели стала популярна после того, как её фото разлетелись по сети. Девушка привлекла внимание общественности и модных домов своей необычной внешностью.
Её осуждали, открыто негативно комментировали внешность, другие восхищались смелостью девушки быть такой, какая она есть. Именно в этом и заключается феномен популярности модели. В её стойкости и несгибаемости под гнётом общественного мнения.
София понимает, что многим не нравится её внешность, но у неё есть своё мнение на этот счёт:
Лично я считаю, что моё лицо выглядит отлично. Если другие люди не согласны, это их право. У меня есть монобровь, потому что мне это нравится. Я такая, какая есть, потому что я хочу быть такой.
У Хаджипантели контракты с модными агентствами Premier Model Management и MUSE NYC. Её лицо мелькало на обложках популярных 50 журналов: Vogue, Elle, Harper's Bazaar, New York Times и Vanity Fair и другими. Она сотрудничала с брендами Chanel, Jean Paul Gaultier и Fenty Beauty, выходила на подиум.
В ответ на общественную реакцию на её внешность Хаджипантели основала движение #UnibrowMovement, чтобы продвигать нетрадиционную красоту и поддерживать своё наследие.
Хаджипантели, родившаяся на Кире, считает, что ее густые брови связаны с кипрскими генами. Принимая эту особую черту в себе, звезда хочет почтить свои корни.
София также настаивает на том, что её решение оставить монобровь основано не на желании прославиться. Она объяснила: "Я сделала это до того, как стала популярна".
София своим примером показывает, что стоит захотеть и принять нашу собственную уникальность.
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
видимо популярная только среди своих подписчиков в инсте
вот Джонни Депп - реально популярен и известен, а это че ваще за нечто на которое мне лично смотреть не приятно особо
А кто это???? И на какой планете она популярна?
Другое дело - просто забыть выщипать свои южные бровки. Уверен, была бы возможность вырастить себе чёлн на лбу, очень быстро бы нашлись "борцуны за идентичность и оригинальность". И ещё, чтобы с бубенцами, которые по глазкам хлопают при ходьбе....
- кому и кобыла невеста...
- больше вопросов не имею...
(с) 12 стульев
как по мне, на любителя...