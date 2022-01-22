Как сейчас выглядят известные модели, которые прославились в 90-х и 2000-х

Быть моделью в 90-х и 2000-х годах было почётно — ими восхищались, они украшали собой подиумы и обложки журналов, а имена самых успешных из них знали по всему миру. Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл — даже если вы не увлекались модой, то всё равно наверняка слышали про кого-то из них. Сейчас модели тех лет уже уступили место новеньким, но при этом вовсе не остаются без внимания, ведь мастерство и шарм не отложишь в дальний ящик.





Синди Кроуфорд