FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5462 поста • 706 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Как сейчас выглядят известные модели, которые прославились в 90-х и 2000-х

Как сейчас выглядят известные модели, которые прославились в 90-х и 2000-х (15 фото)

Автор:
22 января 2022 08:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: было стало   девушки   знаменитости   красота   модель   тогда и сейчас   фото   
612
15

Вот как сейчас выглядят те девушки, которые когда-то приковывали к себе взгляды миллионов.

Быть моделью в 90-х и 2000-х годах было почётно — ими восхищались, они украшали собой подиумы и обложки журналов, а имена самых успешных из них знали по всему миру. Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл — даже если вы не увлекались модой, то всё равно наверняка слышали про кого-то из них. Сейчас модели тех лет уже уступили место новеньким, но при этом вовсе не остаются без внимания, ведь мастерство и шарм не отложишь в дальний ящик.


Синди Кроуфорд

×
×

Американская модель. 55 лет.

Каролина Куркова


Модель из Чехии. 37 лет.

Клаудия Шиффер


Немецкая модель. 51 год.

Даутцен Крус


Нидерландская модель фризского происхождения. 36 лет.

Жизель Бюндхен


Модель из Бразилии. 41 год.

Наталья Водянова


Модель из России. 39 лет.

Кейт Мосс


Британская модель. 48 лет.

Наоми Кэмпбелл


Британская модель афроямайского и китайско-ямайского происхождения. 51 год.

Тайра Бэнкс


Американская модель. 48 лет.

Кристи Тарлингтон


Американская модель. 53 года.

Линда Евангелиста


Канадская модель итальянского происхождения. 56 лет.

Хелена Кристенсен


Датская модель. 53 года.

Хайди Клум


Немецкая модель. 48 лет.

Адриана Лима


Бразильская модель. 40 лет.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: было стало   девушки   знаменитости   красота   модель   тогда и сейчас   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9
Андрей 2 часа назад
Автор!!! Разберись со своей кашей в голове!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Igor 10 минут назад
Ведьмы не стареют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу Как выглядела Дженис Дикинсон до многочисленных пластических операций Как выглядела Дженис Дикинсон до многочисленных пластических операций Как знаменитые малыши-модели выглядели раньше и сейчас Как знаменитые малыши-модели выглядели раньше и сейчас Известные люди, которых мало кто видел молодыми Известные люди, которых мало кто видел молодыми Победительницы конкурса «Мисс Россия» : тогда и сейчас Победительницы конкурса «Мисс Россия» : тогда и сейчас Победительницы «Мисс Вселенной»: тогда и сейчас Победительницы «Мисс Вселенной»: тогда и сейчас
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

452352



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
34
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой
0
103
Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой
Набирающие популярность в сообществах
Московский "таксист" "Максим" поделился своими мыслями
0
2
Московский "таксист" "Максим" поделился своими мыслями
В Центральном Банке России эвакуированы сотрудники, проверяется сообщение о минировании
0
9
В Центральном Банке России эвакуированы сотрудники, проверяется сообщение о минировании
Вынесли ель и слава богу
Вынесли ель и слава богу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда ты гуманитарий
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#ватермарк#кино#подборка#авто аварии#Приколы#автомобили#знаменитости#фильм
#Юмор#интересно#история#люди#аварии#Ynews#познавательно#забавно#в мире#милота
#прикол#факты#интересное#дтп#СССР#еда#Россия#автомир#Девушка#США

На что жалуетесь?

Вернуться