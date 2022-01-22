Как сейчас выглядят известные модели, которые прославились в 90-х и 2000-х

Вот как сейчас выглядят те девушки, которые когда-то приковывали к себе взгляды миллионов.
Быть моделью в 90-х и 2000-х годах было почётно — ими восхищались, они украшали собой подиумы и обложки журналов, а имена самых успешных из них знали по всему миру. Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл — даже если вы не увлекались модой, то всё равно наверняка слышали про кого-то из них. Сейчас модели тех лет уже уступили место новеньким, но при этом вовсе не остаются без внимания, ведь мастерство и шарм не отложишь в дальний ящик.
Синди Кроуфорд
Американская модель. 55 лет.
Каролина Куркова
Модель из Чехии. 37 лет.
Клаудия Шиффер
Немецкая модель. 51 год.
Даутцен Крус
Нидерландская модель фризского происхождения. 36 лет.
Жизель Бюндхен
Модель из Бразилии. 41 год.
Наталья Водянова
Модель из России. 39 лет.
Кейт Мосс
Британская модель. 48 лет.
Наоми Кэмпбелл
Британская модель афроямайского и китайско-ямайского происхождения. 51 год.
Тайра Бэнкс
Американская модель. 48 лет.
Кристи Тарлингтон
Американская модель. 53 года.
Линда Евангелиста
Канадская модель итальянского происхождения. 56 лет.
Хелена Кристенсен
Датская модель. 53 года.
Хайди Клум
Немецкая модель. 48 лет.
Адриана Лима
Бразильская модель. 40 лет.
Источник:
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