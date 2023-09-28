Сумчатая жаба: они буквально засовывают головастиков в карманы на теле

Как итог, сумчатые жабы тратят кучу сил и времени на выращивание 50 (в лучшем случае) мальцов, тогда как другие могут приносить тысячи детей за раз. Стоит ли оно того? Какое-то время да, стоило. Получив независимость от водоёмов, сумчатые жабы смогли заселить места, в которых другие бесхвостые амфибии надолго не задерживаются. Большая часть популяции обитает в горных лесах на высоте от 800 метров над уровнем моря.