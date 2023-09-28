Сумчатая жаба: они буквально засовывают головастиков в карманы на теле

Австралия — сумчатый континент. Там обитают миллионы кенгуру, сумчатые куницы, кроты и... жабы? Подождите, а с каких пор жабам для размножения нужна сумка?
Сумчатость — важное приспособление в жизни животных, но его назначение может быть разным. Млекопитающие стали сумчатыми, чтобы получить больший контроль над скоростью роста и развития детёнышей. В трудные времена сумчатая мама может притормозить рост своего потомства, чтобы получить больше энергии и пережить кризис. А жабки обрели сумки, чтобы не зависеть от открытой воды!
Да, жабы смогли покинуть водоёмы, но от своей природы амфибиям не сбежать. Их кожа всё ещё очень тонкая и всё ещё нуждается в смачивании для дыхания. Поэтому амфибии заселили влажные тропические леса на западе материка, в Новой Англии, Новом Южном Уэльсе и Квинсленде.
Дни амфибий наполнены лучшей деятельностью из возможных — лежанием. В светлое время суток они прячутся под корнями деревьев, гниющей древесиной и камнями. Благо, сделать это несложно, если ты всего 2 сантиметра в длину. Сумчатые жабки активничают ночью: охотятся на беспозвоночных и громко кричат, призывая самок.
С плодовитостью у животных туговато. Да, они способны к размножению круглый год, но самки приносят от силы 50 икринок за сезон. Для справки: максимальная плодовитость европейской серой жабы — 6500 икринок за кладку.
Чтобы увеличить шансы на успешное выживание немногочисленного потомства, виду пришлось подключать родительские инстинкты. Самец и самка не уходят далеко от спрятанной во влажном месте икры и защищают её по мере возможности своих тщедушных тел. Ну а когда икра вызревает, и зародыши начинают превращаться в головастиков, жаба распихивает своё потомство по карманам! Те самые сумки расположены по бокам, возле лапок. Там то и будут развиваться малыши.
Обычно головастикам необходима вода для дальнейшего развития. Но сумка бати заменяет им водоём. Жабята взрослеют и развиваются за счёт своих запасов, а безопасность им обеспечивает отец. Лишь когда малыши заканчивают превращение во взрослых амфибий, они благодарят родителя, вылезают из сумок и отправляются жить эту жизнь.
Как итог, сумчатые жабы тратят кучу сил и времени на выращивание 50 (в лучшем случае) мальцов, тогда как другие могут приносить тысячи детей за раз. Стоит ли оно того? Какое-то время да, стоило. Получив независимость от водоёмов, сумчатые жабы смогли заселить места, в которых другие бесхвостые амфибии надолго не задерживаются. Большая часть популяции обитает в горных лесах на высоте от 800 метров над уровнем моря.
Но потом в Австралию пришёл человек и начал вырубать леса. Это здорово снизило численность лягух и заложило фундамент для будущей катастрофы. В 2019-2020 годах, когда загорелись австралийские леса, сумчатым жабам досталось едва ли не больше всех. Сейчас от ареала вида осталось 5 небольших рефугиумов — наиболее сохранившихся и стабильных участков дикой природы.
Выживут ли сухопутные амфибии? Я не знаю. Похоже, усилий человека недостаточно для стабилизации ситуации. А жаль. Не хотелось бы терять единственных в мире сумчатых жабок!
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