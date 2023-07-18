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12 удивительных животных, существующих сегодня, которые сохранили в себе черты динозавров

12 удивительных животных, существующих сегодня, которые сохранили в себе черты динозавров

Автор:
18 июля 2023 08:22
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   природа   птицы   удивительно   фото   
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Животный мир — калейдоскоп удивительных образцов природы, который начал зарождаться много миллионов лет назад! Динозавры сегодня — далёкое прошлое, к которому мы можем прикоснуться в музеях палеонтологии или вспомнив своё детское увлечение (наверняка каждый в детстве засматривался картинками с невообразимыми созданиями).

Но так ли далеко это прошлое? Учёные, фотографы, путешественники до сих пор находят много диковинного и делятся этим с миром. Собрали для вас фотографии живых находок, которые напоминают древних животных!


Летучий дракон — реальная мечта фантастов!

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Летучие драконы — род ящериц, которые обитают в Юго-Восточной Азии.


Большой ушастый козодой напоминает маленького дракона


Бахромчатая черепаха (мата-мата)


Черепаха напоминает доисторическое животное своими конусовидными бугорками на панцире и треугольной массивной головой, которую дополняет забавный хоботок.


Птица-носорог — потомок птерозавров



Капский гриф


Размах крыльев этой внушительной птицы достигает двух с половиной метров!


Королевский кондор — крылатый хищник


Плащеносная ящерица наводит суету


Эта ящерица напоминает дилофозавра, у которого, возможно, был подобный воротник.


Филиппинская парусная ящерица


Эту рептилию также называют Парусным драконом. Такое название она вполне заслужила, несмотря на отсутствие крыльев.


Щитни (триопсы)


Эти пресноводные ракообразные практически не изменились за последние 70 миллионов лет, их точно можно назвать потомками динозавров!


Китайская исполинская саламандра


Самая крупная амфибия в мире достигает почти двух метров в длину! К сожалению, это историческое животное находится на грани вымирания из-за большой популярности использования её в еде и медицине.


Мурена


Эти ужасающие рыбы достигают до полутора метров длины. К счастью, они обитают на дне и в основном прячутся в расщелинах скал.


Казуаровые, вид рода Эму


Посмотрите на эту красивую и опасную птицу! Она действительно близка динозаврам, о чём говорят её когти и шлемовидный отросток на голове.

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Метки: животные   интересно   природа   птицы   удивительно   фото   
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1  комментарий
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xannar Секунду назад
На обычную деревенскую курицу посмотрите повнимательнее, вот это прям куроцераптор!
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